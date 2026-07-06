Küresel yeşil ekonominin de simgesi

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

İngiliz doğa belgeselcisi ve iklim aktivisti Sir David Attenborough 100. yaş gününü kutlarken, finans dünyası onun ekonomik mirasını da masaya yatırdı. Doğa belgesellerinin milyarlarca dolarlık yeşil yatırımı tetiklediği belirtiliyor. Kraliyet Albert Salonu'nda gala konseri düzenlenen, BBC'de özel yayınların yapıldığı bu tarihi gün, yatırım sektörünün "Attenborough Etkisi" olarak adlandırdığı olgunun ne denli kalıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yılda 500 milyar dolarlık doğa yatırımı gerek

Yatırım analistleri, Attenborough'un belgesellerinin yalnızca izleyicilerin doğaya bakışını değil, parasını nasıl yönettiğini de köklü biçimde değiştirdiğini belirtiyor. Nitekim Liontrust varlık yönetim şirketi, sürdürülebilir fon varlıklarının 2017'den bu yana 2,5 milyar sterlinden 7,5 milyar sterline yükselmesini kısmen bu etkiye bağlıyor. Attenborough biyoçeşitlilik kaybını durdurmak için dünyaya yılda 500 milyar dolarlık doğa yatırımı çağrısında bulundu. Şu anda küresel ölçekte koruma harcamalarının yalnızca 80-90 milyar dolar olduğunu, ancak ekosistemler çökmeden önce yüzlerce milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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Halil Paşa tabloları Londra'da rekor kırdı: 537 bin 600 sterlin

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin köklü isimlerinden ressam Halil Paşa'nın dört mevsimi betimleyen tabloları, Londra'daki Sotheby's müzayedesinde 537 bin 600 sterlin gibi rekor bir bedelle alıcı buldu. Sotheby's'in düzenlediği "Oryantalist Sanat" müzayedesinde 21 numara olarak yer alan esere, satış öncesinde 200 bin ile 300 bin sterlin arasında değer biçilmişti. Akademizmi empresyonizmle harmanlayan dört panel, 1912 tarihli ve tuval üzerine yağlıboya olarak üretildi. Her biri 141 x 48 santimetre boyutlarındaki tablolar; ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini kırsal Türkiye'den kesitlerle aktarıyor. Eserlerin satışa çıkmadan önceki son sahibinin İsviçreli bir özel koleksiyoncu olduğu açıklandı.

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UKEF ve Türk Eximbank savunma sektöründe iş birliğini güçlendiriyor

UK Export Finance (UKEF) ve Türk Eximbank, üçüncü ülkelerde yürütülecek savunma projelerinin finansmanında daha yakın iş birliğini desteklemek amacıyla bir Mutabakat Muhtırası imzaladı. Bu projeler, İngiltere ve Türkiye'nin ihraç ettiği ürün ve hizmetler kapsamında hayata geçirilecek. Enerji ve otoyol projelerinin ortak finansmanını sağlayan önceki bir mutabakat muhtırasının üzerine inşa edilen bu yeni anlaşma, İngiltere-Türkiye iş birliğini savunma sektörüne taşıyor. Anlaşma, koordineli ihracat finansmanına erişimi kolaylaştırarak İngiliz ve Türk tedarikçilerin yeni pazarlarda fırsat yakalamasına katkı sunacak.