Kurucu babadan Z kuşağına şirket

Genç yönetici kuşağını yetersizlikle suçlayan önceki nesil yöneticiler; gölgesinde ot dahi bitirmeyen nesil olursanız, şirketinizi, kurumunuzu, ülkenizi bırakacağınız kadrolar nasıl yetişecek?

Kültür; toplumun kalbi… Düşünce biçimi… Gelenekleştirdiği hayat tarzı… Yığından kümeye geçiren enerji… Toplumun çıktısı. Ürettiği her şey, tükettiği her şey… Hayatı kavrayış tarzı... Kültür tarla, değerler tohum… Bireylerin tohum olduğu toplumun ekini, ekinci… Kültür; biriktirilendir.

Kültür, işbirliği ve işbölümüyle doğar. Yıllar içinde mayalanır, gelişir, kapsayıcı olur ve bireylerin davranış kalıplarını şekillendirir. Kültürü oluşturan; kurucu babalar, savaşçı büyükler ve sanatçı bireylerdir. Bireyselliğin toplum içinde eritilip o topluma kazandırılan renktir, tattır, kokudur, sestir.

HAYAT, KENDİ DEĞERLERİNİ ÜRETİYOR

Kültür devrimi; yeni anlayışın topluma içselleştirilmesinin adıdır. Çin’de Mao, kültür devrimi ile tüm Konfüçyüsçü gelenekleri yıkmak istemiş, başaramamıştır. 2 bin 500 yıllık köklere sahip kültür, yasak altında dahi yaşamını sürdürebilmiştir. Kültür aslında değerlerin demlenmişi, kadim hale gelmişidir.

Kültür, beni yaşadığı toplumla bütünleştirendir. İngiltere’de yaşadığım dönemi hatırlıyorum. Orada kendime iş kurma, yaşama fırsatı olmasına rağmen bir karar almış; “kendi ana dilimde aşk şarkılarının söylenmediği bir kültürde yaşlanmak istemiyorum” diyerek anavatanıma dönmüştüm.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kuşaklara dair…

Kuşaklar neden çatışır?

Eğer kültür, kuşaklar arasında ise çatışma, “zamane” ile “yetişkin” arasında olacaktır. Aynı yerde ve aynı toplumda olup alt kültürler oluşmasıdır. Çocuklar, babalarından ziyade, zamanlarına benzer.

Kültürün mekân ilişkisi?

Mekânın doğa koşulları, ekonomik kapasitesi ve hayatta kalma biçimi, kültürü alır, yöreye adapte eder ve töreyi dönüştürür. İşe yarar formül şudur; Küresel düşün, yöresel davran, töresel yaşa… .

NOT

KÜLTÜR TARLA, DEĞERLER TOHUM…

Sosyal medya araçları; Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram; kültür aktarıcı küresel araçlardır. Bu sayede küresel ortak inanç, ortak kanaat, ortak davranışlar geliştirilebiliyor. Bir kültürün diğeriyle temas ettiği, antik çağ agoraları artık, sosyal medya platformlarıdır. Değer tohumunu doğru yere ek.

KÜLTÜR LÛGATI

Kültür: Bir toplumu diğerinden farklı kılan, geçmişten birikmiş davranış ve düşünce tarzı

Değer: Toplumun bireylerinin kıymet ölçüsü, ona denk diye düşünülen karşılık

Kurucu Baba: Şirketi kuran ve ilkelerini oluşturan, değerler setini tayin eden kişi

Z Kuşağı: Kurucu babadan sonra gelen, genelde 3’ncü veya 4’ncü nesile verilen ad