Kurul, fonlara %8 sınırını getrd BIST 100-30 hsseler %10,38 düştü

BIST 100 geçtiğimiz haftayı %4,30 kayıpla tamamlarken BIST 100-30 Endeksi %10,38 geriledi. SPK’nın serbest fonlara yönelik getirdiği sınırlama yaşanan dalgalanmada belirleyici faktör olarak öne çıktı. 497 hissenin gerilediği haftada, fonların paylarını azaltacak olması etkili oldu.

SPK fonlara yönelik düzenlemede değişikliğe giderken serbest fonların tek hisseye yatırımında %8 sınırını getirdi. BIST 30 hisselerinin muaf tutulması, özellikle BIST 100-30 hisselerinde yoğun satışları öne çıkardı. Bu süreçte Pasifik Eurasia %40,90 değer kaybederken Hedef Holding %40,87 ve Peker GYO %40 geriledi. Aynı sürede 131 hisse çift haneli kayıplar yaşadı. Yatırımcıların düşüşte panik havasına kapılarak satış yapmak yerine, portföyündeki firmaların nakit akışını ve borç yükünü inceleyerek hareket etmesi daha isabetli bir yönelim olacağı unutulmamalı.

Önce çıktı, ardından düştü

Temmuzda en düşük 85,70 TL’yi gören Pasifik Eurasia, sonrasında güçlü bir çıkışla ağustos sonu en yüksek 268 TL’yi test etti. Geçtiğimiz hafta beş gün boyunca taban olurken borsanın en fazla gerileyen hissesi oldu. Yılın ilk yarısında kârını %74 düşürüp 25,9 milyon TL’ye gerileten firma, demiryolu taşımacılığında %35 iştirak ettiği Pasifik Vagon’un kuruluşunu tamamladı. Hedef Holding, haziranda gördüğü en düşük fiyat olan 89,29 TL’den başladığı hareketini ağustosun ilk haftası 396 TL’ye kadar sürdürdü. Son bir aydır sürekli geriliyor. Son hafta beş tabanın ardından haftalık %40,87 gerilerken, bir aydaki değer kaybı %84,88 seviyesinde bulunuyor. Firma yılın ilk yarısında 339,3 milyon TL kâr açıkladı.

Düşen piyasada yükseldi

Genel düşüşün yaşandığı haftada Karsan %30,05 primle en güçlü çıkışı sergileyen konumda. Gerçekleştirdiği yükselişe rağmen fiyatı yıllık bazda sadece %2,92 yukarıda. Altı aylık dönemde satışlarını 10,1 milyar TL seviyesine taşıdı. Otomotiv pazarının yılın ilk sekiz ayında %11,91 daraldığı bir ortamda, Karsan satışlarını %49 yükselti. Ancak bu performans dönem sonu zarardan kurtaramadı.

ZEYNEP'E SOR

TOKEN AL SAT MI, TOKEN AL TUT MU?

Token al sat; hızlı getiri, korunma, esneklik, hakimiyet, sermaye devri. Komisyon yükü, psikolojik yıpranma, fırsat kaçırma, zaman kaybı, zarar sarmalı.

Token al tut; maksimum kazanç, rahatlık, düşük maliyet, pasif gelir. Kilitlenen sermaye, ayı piyasası riski, proje ifl ası, sabır sorunu, manevra eksikliği.

Ankara’daki toplam 45 bin metrekare arsa için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı

Asce GMYO’nun Ankara’daki projesiyle ilgili bilgi alabilir miyim? ● Erkan Gören

Erkan, Asce GMYO, Sincan’daki toplam 45.124 metrekare büyüklüğündeki üç arsası için arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri imzaladı. Yapılacak projeyle ilgili henüz detay bilgi bulunmuyor. Anlaşmalara göre, paylaşım oranı Asce GMYO için %41, yüklenici firmalar için %59 olarak belirlendi. Şirket bu girişimiyle portföyündeki arsaları doğrudan bir inşaat maliyeti üstlenmeden gelir getirici projelere dönüştürmeyi hedefl iyor. Hayata geçirilecek proje kârlılığa olumlu katkı sağlayacak olsa da şirketin payına düşecek adet henüz netleşmiş değil.

İlk yarıdaki gelir ve kâr düşüşü sonrası yıl sonu beklentisini aşağı yönlü güncelledi

Kalekim yıl sonunda kendisini YATIRIM FONLARI TAHVİL toparlayabilir mi? ● Nevzat Özler

Nevzat, Kalekim yılın ilk yarısında zayıf bir performans sergiledi. Gelirindeki %7 oranındaki düşüş artan giderlerle birlikte esas faaliyet kârının %24 gerilemesine yol açtı. Dönem sonunda ise kârı geçen yıla göre %83 azalarak 103,7 milyon TL’ye indi. Mevcut durum karşısında şirket yıl sonu hedefl erinde küçülmeye gitti. Daha önce %15’e varan satış büyüme hedefini düşük tek haneli büyümeye indirdi. Yatırımlarında da frene bastığı anlaşılıyor. Daha önce 1,7 milyar TL’ye kadar olan yatırım planı altı aylık bilançoyla birlikte 700 milyon TL olarak değişti.

YATIRIM FONLARI

KTS fonu katılım ilkelerine uyumlu hisselere yatırımla bir yılda %52 yükseldi

Kuveyt Türk Portföy’ün idaresindeki Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (KTS), son bir yıldaki performansı ile pozitif bir seyir izliyor. Ağustosta artan büyüklük eylülde bir miktar azalarak 131,29 milyon TL seviyesine indi. Geçen iki ayda fondan nakit çıkışı yaşanırken, eylülün ilk haftasında 3,53 milyon TL nakit girişi yaşandı. Yatırımcı sayısında da kademeli bir artış gözleniyor. Sayı şimdilerde 756’ya çıkarak yukarı eğilimi sürdürdü. Temel stratejisi, varlıklarını borsadaki katılım ilkeleriyle uyumlu hisse senetlerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %82,52’si hisse senedi ve %9,27’si yatırım fonlarından oluşuyor. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap ediyor. Yıllık bazda %51,73 getiri sağlayan portföy, aynı sürede %30,50 yükselen endeksin üzerinde performans gerçekleştirdi.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, piyasadan %47,67 bileşik faizle 530 milyon lira borçlandı

Ereğli Tekstil, 04.09.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 530.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi %47,67 olarak belirlendi. 138 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 20.01.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %15,88 düzeyinde. 4 Eylül itibarıyla TLREF %36,93 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Ereğli Tekstil’in verdiği %42 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,07 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFERTT12726 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Ahlatcı Doğalgaz’da fonlar alırken hissenin ivmesi üç haftadır yukarı yönlü

Ahlatcı Doğalgaz’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %28,91 ile toplamda 1,14 milyon lot artarak 5,07 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 14’ten 15’e yükseldi. KPC fonu 550 bin lot ile en fazla alımı yaparken, URA 86,7 bin ile en çok satışı gerçekleştirdi. Ahlatcı hakkında yıl içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Kuveyt Türk Portföy’ün ilgisi dikkat çekerken yönettiği KPC ve KNJ fonların ağırlığı öne çıkıyor. LTC ve CVL fonları ise ilk defa alım yaptı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZYAŞAR TEL

Yeni yatırımla üretimi yüzde 69 artarken aynı zamanda Çinli şirketle görüşüyor

Özyaşar Tel, bağlı ortaklığı Çokyaşar’ın Adana’daki tel galvanizleme hattını devreye alarak üretim hacmini geçen yılın ortalamasına göre %69 oranında artırdı. Yatırımın maliyetleri düşürmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırması hedefl eniyor. Öte yandan şirket, Çin’in en büyük çelik üreticilerinden biriyle ürünlerinin Türkiye’de tek yetkili satıcısı olmak üzere görüşmelere başladığını duyurdu. Hem iç üretimdeki verimlilik artışı hem de yeni pazar arayışları, ciro büyümesi ve kârlılık oranlarına doğrudan güçlü bir ivme kazandırmasına olanak verecek.

DOF ROBOTİK

Dallas bölgesinde gerçekleştireceği teknoloji yatırımı için mutabakata vardı

Dof Robotik, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas bölgesinde amaçladığı yatırım için harekete geçti. Şirket, Teknoloji Tecrübe Merkezi kurmak amacıyla hazır bina ve arsa satın alımı için satıcıyla mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Ön fizibilite çalışmalarına göre toplam yatırım tutarının 16 milyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Hedefl enen yurt dışı açılımı, şirketin global pazardaki operasyonel ayak izini genişletme amacı taşıyor. Eylül 2025’te borsaya gelen şirket, yılın ilk yarısında gelirini %69 büyütürken dönem sonu kârını 72,3 milyon TL’ye yükseltti.

Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Sanayi otelleri konseptini hayata geçirme yolunda ilk adımını Ankara OSB’de attı

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan hizmet destek alanındaki otel yapısının satışı ihalesini kazandığını duyurdu. Mülk devri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. Satın alma, şirketin ticari gayrimenkul portföyünü büyütme ve sanayi otelleri konseptini hayata geçirme stratejisinin ilk adımı olma özelliğini taşıyor. Tesisin işletilmesi için uluslararası markalarla iş birliği yapmayı planlıyor. Gelir çeşitliliğini artırma amacı taşıyan hamle, OSB bölgesindeki talebi karşılayarak bilançosuna nakit akışı sağlayacak.