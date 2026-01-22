Kurumlar vergisi istisna, indirim ve uygulamalarında tasdik zorunluluğu

30.12.2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlan 49 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile; kurumlar vergisi mükelleflerinin, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında kurumlar vergisi beyannamelerinde yer verilen istisna, indirim ve uygulamalara ilişkin aşağıdaki işlemlerini, yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. (Benzer zorunluluk gelir vergisi mükellefleri için de getirilmiş olup, o zorunluluğa ilişkin açıklamalarımız sonraki yazımızda ele alınacaktır.)

Bu zorunluluk, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerin 2025 yılı ve izleyen hesap dönemlerine, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin ise 2025 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen özel hesap dönemlerine uygulanmak üzere, verecekleri kurumlar vergisi beyannameleri için geçerli olacaktır.

Tasdik zorunluluğu kapsamına giren istisna, indirim ve uygulamalar şunlardır:

1- Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası.

2- Yurtdışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası.

3- Emisyon Primi Kazancı İstisnası.

4- Gayrimenkul Yatırım Fonları veya Ortaklıklarının Kazanç İstisnası (Esas Faaliyet Konusu İtibarıyla Gayrimenkul, Gayrimenkul Projeleri Ve Gayrimenkule Dayalı Haklardan Oluşan Portföyü İşletmek Amacıyla Kurulanlar Dışında Kalanların Kazançları Hariç).

5- Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri, Rüçhan Hakları İle Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Paylarının Satış Kazancı İstisnası.

6- Yurtdışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetler Kazanç İstisnası.

7- Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna.

8- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Sağlanan Kazanç İstisnası.

9- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İstisnası.

10- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazanç İstisnası.

11- Araştırma Altyapılarının Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançlarda İstisna.

12- Ar-Ge İndirimi.

13- Yurtdışına Verilen Yazılım, Mühendislik, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Kazanç İndirimi.

14- Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi.

15- Kurumlar vergisi oranının indirimli uygulaması/ indirimli kurumlar vergisi uygulaması.

16-Yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulaması.

17- Ar-Ge ve tasarım indirimleri.

18- Teknogirişim sermaye desteği indirimi.

19- Teknokent sermaye desteği indirimi.

20- Yatırım indirimi istisnası (193 sayılı kanunun geçici 61’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi olmayanlar)

21- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin; “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna Ve İndirimler” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İndirimler ve İstisnalar” ile “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” başlıklı bölümünde yer alan “diğer indirimler”.

Yukarıda sayılan istisna, indirim ve uygulamaların tasdik kapsamına alınması için, tebliğde öngörülen sınır değerler (limitler) ise şu şekildedir:

a) Beyannamenin (Beyanname Düzenleme Programı-BDP) “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İndirimler ve İstisnalar” satırı ile “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İndirimler” satırı dışında; beyannamede müstakil satırı bulunan ve yukarıda sayılan her biri itibarıyla 000 Türk Lirasını aşan istisna ve indirimlerinin, b) (a) bendinde belirtilen her bir istisna ve indirimin000 Türk Lirasını aşmamasına rağmen, birden fazla istisna ve indirim toplamının 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde tümünün, c) Beyannamenin gerek “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İndirimler ve İstisnalar” satırına, gerekse “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İndirimler” satırına yazılan tutarın 000.000 Türk Lirasını aşması ya da bu iki satıra yazılan tutarların toplamının 1.000.000 Türk Lirası’nı aşması halinde istisna ve indirimlerin tümünün,

ç) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen satırlara yazılan tutarların toplamının 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde tümünün,

d) 5520 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin altı (Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimi), yedi (İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanan 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi) ve sekizinci ( Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına uygulanan 1 puanlık kurumlar vergisi oranı indirimi) fıkraları kapsamındaki kurumlar vergisi oranının indirimli uygulamalarında, yararlanılan toplam vergi indiriminin 200.000 Türk Lirasını aşması halinde tümünün, e) 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki indirimli kurumlar vergisi uygulaması (yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanan indirim) ile aynı Kanunun ek 1 ila ek 13 ve geçici 17’nci maddeleri kapsamındaki yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulamasında ise, tutar sınırı olmaksızın, hesaplanan tutarların tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporu ile tasdik edilmesi zorunludur.

Tasdiki zorunlu işlemlere ilişkin düzenlenen tasdik raporlarının ilgili hesap döneminin kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte veya bu beyannamenin verilme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde, dijital vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

1/1/2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendindeki istisna (Türkiye'de kurulu gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarına uygulanan istisna-esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç) için düzenlenen tasdik raporlarının ilgili hesap döneminin kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte veya bu beyannamenin verilme süresinin bitimini takip eden üç ay içerisinde dijital vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

Kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin (tam tasdik) sözleşme düzenleyerek beyannamelerini tasdik ettiren mükelleflerin, haklarında düzenlenecek tam tasdik raporlarının ayrı bir bölümünde söz konusu indirim, istisna veya uygulamalara ilişkin anılan Tebliğ ekindeki rapor dispozisyonunda yer alan hususlara yer verilmesi şartıyla, tasdik kapsamındaki işlemleri için ayrıca rapor ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.