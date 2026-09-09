Kusursuz fırtınadan sonra

Borsada bazen en pahalı ders, insanın kendi parasını kaybederek öğrendiği derstir. Son günlerde birçok fonda yaşananlar da böyle bir ders oldu. Haftalık kaybı yüzde 50’yi aşan, aylık kaybı yüzde 50-60 bandında dolaşan fonlar var. Zirvede yakalanan ve birikimleri eriyen yatırımcıların “eski güzel günlere” dönmeleri artık pek mümkün değil. Çünkü bunların “eski güzel günlere” geri dönmeleri için yatırım yaptıkları fonların yüzde 100’den fazla değer kazanması lazım ki o da artık çok zor.

Bu fonlardaki 100 bine yakın küçük yatırımcı da kerameti kendinden menkul ve dokunduğunu altın eden profesyonellere fazla güvenmenin, kolay para kazanmanın cazibesine kapılmanın faturasını ödüyor. Çaresizlik içinde “düşüş durur ve bir yerden dönüş olur” diye bekliyorlar. Ancak işin ilginç yanı bu fonların büyük yatırımcılarının düşüşün başlamasıyla birlikte sıvışmış olmaları. Bu tablodan önlemleri almak için çok geciken ve uyarılara itibar etmeyen SPK’nın eski yönetiminin de sorumlu olduğunu söylemek şart.

Denetimsiz dönem küçük yatırımcıya fonlarını yani paralarını günlük izlemeleri gerektiğini ve “Bedava peynir fare kapanında olur” gerçeğini de öğretti. “Kusursuz Fırtına”ya kadar bu fonların yatırımcıları “kağıt üzerinde” para kazandıkları için birikimlerinin hangi hisselere yatırıldığı, hisse oranının ne olduğu, repo oranı gibi önemsiz (!) konularla ilgilenmiyorlardı. Yeni dönemde yatırımcı davranışı da önemli ölçüde değişeceğe benziyor.

Ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemeleri kimilerinin zannettiği gibi bitmiş değil. Yenileri de yolda. “Mıntıka temizliği” anlaşılıyor ki yarım bırakılmayacak. Bu nedenle kimse maceracı (!) fonlardaki düşüşün bir yerlerden döneceğini zannederek yeni maceralara yelken açmasın.

Küçük yatırımcı için bu kadar maceradan sonra ders basit: Paranızı tek hisseye yatırmayın. Ancak aynı kurumun farklı fonlarına bölerek riski dağıttığınızı da düşünmeyin. Fonlar aynı stratejiyle hareket ediyor, aynı hisselerde yoğunlaşıyor veya aynı likidite riskini taşıyorsa gerçek çeşitlendirme yoktur.

Fonların gözdesi olan sığ hisselere de dikkat edin. SPK’nın fon düzenlemelerinden muaf BIST 30 dışındaki hisselerde çok temkinli olun. Borsada kazanmak kadar, kazandığınızı korumak da önemli. Bunun da yolu tüm yumurtaları aynı sepete koymamaktan geçiyor.