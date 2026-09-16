Kütahya’nın eksik halkası!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından illerin ve ilçelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması yayınlanıyor. Bu listede Kütahya 31. Sırada yer alıyor.

Oysa Kütahya’nı fabrikaları, OSB'leri, madenleri var.

Seramiği, porseleni, çinisi var.

İhracatı var. Üreten insanı var.

Kütahya, Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri. Seramik ve porselende Türkiye'nin en önde gelen üretim merkezi.

Otomotiv yan sanayi gelişiyor. Makine, metal, tekstil ve gıda sektörlerinde üretim var.

Altı organize sanayi bölgesinde yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.

Kütahya ihracat yapıyor! Kütahya'nın üretim kabiliyeti var.

Bu rakamlara baktığımızda Kütahya gelişmişlik düzeyinde 3. Bölgede ve 31. Sırada yer alması pek hakkaniyetli değil! Kütahya'nın önündeki en büyük sorun bu sanırım.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, bu konuyla ilgili birçok kez hedeflerinin ne olduğunu açıkça ortaya koydu:

-2033 yılına kadar Kütahya’nın sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk 20 il arasında yer almasını hedefliyoruz.

Sanayinin büyümesi için sadece fabrika yetmiyor.

Mühendis, teknisyen, yazılımcı gerekiyor.

Tasarımcı, Ar-Ge çalışanı gerekiyor.

En önemlisi ise bu insanların Kütahya'da yaşamak istemesi gerekiyor. Kütahya kendi başarılı gençlerini elinde tutmakta pek mahir değil! Üst düzey yöneticilerin, mühendislerin bir kısmı Eskişehir’de yaşayıp Kütahya’da çalışmayı tercih ediyor.

Sanayi politikası ile şehir politikası birbirinden ayrı düşünülemez. Kütahya’nın komşu şehirleri Bursa ve Eskişehir gelişmişlik sıralamasında ilk 7 içerisinde yer alıyor. İki şehirde de sanayi politikası ile şehir politikaları birbirine uyumlu şekilde ilerliyor.

Kütahya’nın bu “uyumu” daha yukarıya taşıması gerekiyor!

Bir soru, Kütahya, sahip olduğu potansiyelin büyüklüğü kadar kendini dışarıya anlatabiliyor mu? Kimi zaman dışardan bakıldığında Kütahya, kendi içine dönük bir şehir görüntüsü veriyor.

Şehirler, kendini anlatarak yetenek çekerek ve dünyaya açılarak büyüyor.

Kütahya’da üniversiteler, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları daha fazla ortak proje üretmeli. Günümüzde yatırımcı sadece fabrikaya bakmıyor. Şehrin insan kaynağına, Üniversitesine, ulaşımına, yaşam kalitesine bakıyor.

Kentin dünyayla kurduğu ilişkiye çok önemsiyor.

…/…

Kütahya'yı sadece fabrikalar üzerinden değerlendirmek pek doğru değil!

Aizanoi, Frig Vadisi, çinicilik, Termal kaynaklar, tarihi ve kültürü…

Kütahya'nın hizmet ekonomisini büyütebilecek önemli değerler. Sanayi şehri olan Kütahya’nın gelirlerini turizm ve hizmet sektörleriyle çeşitlendirmeli!

Daha gelişmiş sağlık, eğitim ve sosyal yaşam...

İlk 20'ye girmek isteyen Kütahya'nın bunu başarması gerekiyor.

Kütahya'nın 31. sırada olmasını eksiklik olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Sonuçta yukarıya doğru ilerleyen bir gelişmişlik grafiği var. Bu Kütahya için bir fırsat!

Kütahya’nın hazır bir sanayi altyapısı var. Üretim kültürü, ihracat deneyimi var.

Kütahya'nın bundan sonraki hedefi, sanayide kazandığı gücü şehrin gelişmişliğine dönüştürmek olmalı.

İlk 20 şehir arasında yer alma hedefini OSB’lerde, fabrikalarda aramamak gerekiyor. Fabrika ile şehir arasındaki bağı kuvvetlendirerek başarmak gerekiyor.