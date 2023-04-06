Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul’un ‘çıkışı’ olur mu?

6 ŞUBAT 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden 15-20 gün sonra bir buluşma mekanında yan masadaki sohbete kulak misafiri oldum:

- İstanbul’da Allah korusun 7’yi aşan bir deprem büyük yıkıma yol açar. İstanbul’dan çıkış yolları da kapanır.

- Büyük bir depremde İstanbul’dan çıkış, kaçış yolu elbette Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacak.

Söz konusu çıkış yolu masadakilerin çoğunun aklına yattı:

- İyi ki Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmış.

Masada, projenin tüm detaylarını bildiği konuşmasından anlaşılan bir kişi söze girdi:

- Haklısınız, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü önemli bir çıkış yolu. Ancak, dikkat ettiyseniz Avrupa yakasında Kuzey Marmara Otoyolu’na giriş konusunda yeteri kadar nokta yok.

Masadakilerin soran bakışları arasında anlatmayı sürdürdü:

- Projenin önemli parçalarından biri 7 kilometrelik “Kilyos Tüneli” olacak. Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarını yapan, IC İnşaat’ın ortağı olduğu konsorsiyum hayata geçirecek. Ancak, tünelin yapımı için hızlanmayı sağlayacak dokunuşa ihtiyaç var.

Masadakilerden bir başkası 24 Şubat 2023 tarihli haberleri anımsattı:

- “Kilyos Tüneli” kapsamında Sarıyer’deki bazı mahallelerde acele kamulaştırma yapılacak. Bu konudaki Cumhurbaşkanı kararı, 24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Projeyi yakından bilen kişi yeniden sözü aldı:

- O kararname önemli bir aşamaydı. Ancak, kararname tek başına projeyi hızlandırmaya yetmeyecek.

Tünel için IC İnşaat’ın 35 milyon dolarlık TBM (tünel makinesi) siparişini verdiğini bildirdi:

- Tünelin öngörülen tamamlanma süresi 4 yıl olarak planlanmış bulunuyor. Ancak, projeyi hızlandırmak da mümkün.

Masadakiler hemen sordu:

- Proje nasıl hızlandırılacak?

“Kilyos Tüneli”nin 450 milyon dolarlık bir proje olduğunu kaydetti:

- Biliyorsunuz bugünkü ortamda finansmana erişimde sıkıntı yaşanıyor. Döviz kredilerinin faiz oranları yüzde 10’un üzerinde seyrediyor. 450 milyon doları bulup kullanmak pek de kolay görünmüyor.

Masadakiler iyice meraklandı:

- Peki ne olacak? Finansmanı daha uygun koşullarda sağlamanın bir yolu yok mu?

Şu yanıtı verdi:

- Daha uygun koşullarda finansman için kamunun gücü devreye girebilir.

Özel sektörün “yap-işlet-devret” paketinin bir parçası olmasına rağmen ücretsiz hizmet vermesi planlanan 7 kilometrelik “Kilyos Tüneli”, Kuzey Marmara Otoyolu’na Avrupa yakasındaki önemli bağlantılardan biri olacak.

“Kilyos Tüneli”nin hızla tamamlanabilmesi için finansman konusunda önünün açılması, şirketin işlemi rahat yapabilmesi için gereken desteğin verilmesinde yarar var değil mi?

Başakşehir’de riskli bina oranı yüzde 13

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı sahur buluşmasında İstanbul’daki riskli binalar üzerinde durdu:

- İstanbul’da depreme dayanıksız olduğu belirlenen binaların oranı yüzde 60 dolayında. Bazı ilçelerde riskli binaların oranı yüzde 90’a dayanıyor.

Başakşehir’deki duruma işaret etti:

- Başakşehir’de riskli binaların oranı yüzde 13’e indi. Başarılı bir kentsel dönüşüm modeli uyguluyoruz. 2 yıl sonra Başakşehir’de riskli bina oranı yüzde 8’e inecek.

Bu konudaki hedefini paylaştı:

- 5 yıl sonra Başakşehir’de riskli bina oranını sıfıra indirmek için çalışıyoruz.

Ardından ilçedeki yeşil alanlara değindi:

- Başakşehir’de kişi başına düşen yeşil alan 21 metrekareyi buluyor. İstanbul’un bazı ilçelerinde kişi başına düşen yeşil alan 1 metrekareyi pek aşmıyor. Yani, Başakşehir’de yaşayanlar yeşil alan açısından da oldukça şanslı.

İhracatımızın ne kadarını markalı yaptığımızı bilmiyoruz

KEŞANLI Yönetici ve İşadamları Derneği (KEYİAD) Başkanı Ahmet Eler organize etti, Turcas Petrol A.Ş. CEO’su Batu Aksoy’un ev sahipliğinde bir grup iş dünyası temsilcisi ve akademisyen iftarda buluştu.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sektördeki durumu şöyle özetledi:

- Geçen yıl perakende sektörünü turistler kurtardı. Fiyatlar turistler için çok uygundu. Turizm de canlıydı. Döviz kurları baskılanınca perakendede fiyatlar turistler için de yüksek kaldı.

Söz markadan açılınca Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önceki Başkanı İsmail Gülle’ye döndü:

- Bir “Marka Konseyi” kurulmuştu ama arkası gelmedi. Şu anda ihracatımızın ne kadarı markalı gerçekleşiyor bilmiyoruz.

Sinan Öncel’e sordum:

- Gerçekten markalı ihracatın ne kadar olduğunu bilmiyor musunuz?

Öncel yanıtladı:

- Maalesef ayrı bir kayıt tutulmuyor.

İsmail Gülle araya girdi:

- Markalı ihracat kaydının ayrıca tutulması konusunda çaba harcadık. İlgili Bakan Yardımcısı ile görüşmeler yaptık. Ancak hayata geçiremedik.

Bir yandan dünya markaları çıkarma iddiasını ortaya koyup, diğer taraftan ayrı kayıt tutmamanın altında yatan gerekçe nedir acaba?

30 bin ceset torbası ürettik

KEYİAD Başkanı Ahmet Eler’in organizasyonu, Turcas Petrol A.Ş. CEO’su Batu Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, sektörün sıkıntılı dönemlerde aldığı rolü ortaya koydu:

- Pandemide 100 binlerce maske ürettik. O dönemde acil ihtiyacı karşıladık. Şimdi de maalesef benzeri bir görevi ceset torbası üretiminde yaptık. Akhisar’daki TYH Tekstil tesislerinde 30 bin ceset torbası ürettik.