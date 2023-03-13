Kuzey’den gelen tehlike

Kuzey Buz Denizi’ni oluşturan arktik alan, doğal dengeyi bozan eylemlerin içinde, bakalım kim “dur” diyecek.

İklim eylemcisi Greta Thunberg’in, Sami halkının geleneklerine zarar verdiği ve haklarını işgal ettiği gerekçesiyle 16 ay önce yargı kararıyla kapatılması kararı alınan Fosen‘deki 2 rüzgar çiftliğinin kapatılmamasını protesto ederken bu kez Norveç ‘te gözaltına alındığını öğreniyoruz.

İklim ve doğa dengesinin “simgesi” olan Thunberg sonuna kadar haklı…

Zira arktik Kuzey Kutbu’ndan gelen 3 tehlike var: İlki, kuzey kutbundaki doludizgin giden petrol ve doğal gaz çıkarımları. İkincisi, adına permafrost denilen kuzeydeki doğal bitki örtüsündeki büyük bozulma ve CO2 salınımındaki inanılmaz artış. Üçüncüsü, her türden hayvan varlığını oluşturan faunanın intihar edercesine yok oluşu.

Thunberg‘in protestosuna konu olan Sami etnik topluluğu, bitki örtüsünü ve hayvan varlığını koruyan bir “sigorta”. Sayıları 100 binlere düşse de Norveç/İsveç/Finlandiya ve Rusya’daki varlıklarıyla iklim dengesini koruyorlar. Bu yüzden onların yaşadığı bu bölgelere “Sapmiland” (Samilerin Yaşadığı Alanlar) deniyor.

Adına “uygarlık” dediğimiz “terminatör”, günlük yaşama alanları yaratma adına kırıyor/ yıkıyor yakıyor. Terminatörün yeni eylem alanı nadir metaller. “Çin’in ekonomik açıdan belini kırmak” için, İsveç‘in kuzeyindeki Lulea’da, Avrupa’nın “ilk” anot akü fabrikası kuruldu. Yıllık 100 bin tonluk üretim, 1 milyon adet elektrikli araç için yeterli olacak.

Çin örneğinden biliyoruz: Nadir metaller bir kez bulundu mu gerisi geliyor. Ama bunun için “alanın maden için kapatılması” ve kuzey buz denizi ve ona yakın yakın alanların tümüyle “insansızlaştırılması” gerekiyor. İnsan varlığının yokoluşunun “pimini çeken” bu doludizgin eylemlerin yine tek çaresi insanların elele vererek “dur” demesinden geçiyor.

Öldürülen sadece kutup ayıları değil, insanın bizzat kendisi….

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