Lenzing’den atığa "ikinci hayat” veren teknoloji

“Moda endüstrisi tarafından her yıl yaklaşık 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. 2030 yılına kadar toplam yıllık atık miktarının 148 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bunun yanında elyaftan elyafa geri dönüşüm oranı ise en fazla yüzde 1 civarında. Sadece atık değil, su tüketimi de çok ciddi bir sorun. Dünya Bankası verilerine göre, tekstil üretim süreçleri küresel su kirliliğinin yüzde 20’sinden sorumlu ve tekstil endüstrisi gezegenin temiz su kaynaklarını en çok kirleten ikinci endüstri konumunda. Bu verilere baktığımızda endüstride döngüsellik artık bir zorunluluk haline geldi.”

Bu sözler Lenzing Türkiye İş Geliştirme Bölüm Müdürü İlkşen Dedeoğlu Demiray’a ait.

Avusturya merkezli, 85 yıllık köklü bir şirket olan Lenzing Grubu, yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevreye duyarlı özel elyaflar üretiyor. Grup, sadece elyaf üreticisi olmanın ötesine geçerek insanların günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını daha sürdürülebilir kılan inovatif çözümler geliştiriyor. Lenzing elyafları doğada çözünürlük ve gübreleşebilirlik seviyesi ile hijyen ve tarım ürünlerinde de kullanılıyor.

İlkşen Dedeoğlu Demiray, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını şöyle anlatıyor:

Ülkemiz tekstilde Avrupa’nın üssü olarak öne çıkıyor

“Botanik kökenli elyaflarımızla dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye pazarında da endüstrilerin sürdürülebilirlik talebine yanıt veren bir şirketiz. Türkiye, Lenzing için çok önemli bir konumda yer alıyor çünkü özellikle tekstil alanında ülkemiz Avrupa’nın da üssü olarak öne çıkıyor. Türkiye ihracatın yanı sıra tekstil iç piyasası da büyümekte olan, tüm tedarik değer zincirini baştan sona kapsayan, bir nevi kendine yeten bir yapıya sahip. Biz de şirket stratejimizde bulunan ‘müşteriye yakınlık’ prensibini Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda hem yerli markalarda hem de tedarik zinciri iş ortaklarımızda sürdürülebilirliğe olan talep ivme kazandı. Bunun yanı sıra karbon emisyonlarını azaltmak üzerine stratejiler kurulmaya başlandı.”

Çok katı bir ağaç alım ve kullanım politikamız var

“Dünyanın en büyük selülozik elyaf üreticilerinden biri olarak sürdürülebilirlik alanında sektörümüzde çok önemli inovasyonlara imza atıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde elyaflarımız jenerik alternatifl erine göre çok daha fazla çevre dostu ve sürdürülebilir. İnovasyon ve sürdürülebilirlik, Lenzing’in kalbinde yer alıyor. Tencel markası altında topladığımız elyaflarımızın üretiminde sayısız inovasyon var. Ürünlerimizin ham maddesi ağaç. Çok katı bir ağaç alım ve kullanım politikamız var. Sadece FSC® ve PEFC® sertifikalı olan, yani sürdürülebilirliği sertifikalanmış kaynakları kullanıyoruz.”

Tekstil kapalı döngü ekonomiye yönelmeli

“Lenzing olarak, döngüsellikle ilgili hedefleri olan ve tekstil atığı için çözümler geliştirmeye kendini adamış bir firmayız. Uzun yıllardır tekstil sektörünün kapalı döngü bir ekonomiye yönelmesine yardımcı olacak çözümler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi üç temel ilke doğrultusunda yürütüyoruz; Değişim için iş ortaklığı, döngüsel ekonomiyi teşvik ve değer zincirinin yeşillendirilmesi. Ayrıca iklimin korunması, kaynak verimliliği ve biyolojik çeşitlilik gibi öncelikli çevre sorunlarıyla etkin bir şekilde mücadele ediyoruz.”

Dünyadaki tek teknoloji

“Kaynak verimliliğini artırmak ve küresel tekstil atığı sorununa bir çözüm bulmak amacıyla Refibra geri dönüşüm teknolojisini geliştirdik. Refibra teknolojisine sahip Tencel Lyocell elyaflar, yüzde 30 oranında tekstil atığının kullanıldığı geri dönüştürülmüş ham madde içeriyor. Bu teknolojimizde yüzde 100 pamuklu kumaş atıklarından elde edilen selüloz kullanılıyor. Bu şekilde atığa ikinci bir hayat veriliyor. Refibra teknolojisi, pamuklu giysi üretiminden ve kullanılmış giysilerden elde edilen pamuk artıklarından ticari ölçekte lyocell elyaf üretimini mümkün kılan dünyadaki tek teknoloji. Bu teknoloji, tekstil sektöründe döngüselliğin teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlıyor. Hem ham madde ihtiyacı azalıyor hem de tekstil atıkları sisteme, dolayısıyla döngüsel ekonomiye dâhil ediliyor.”

CO2 emisyonu ve su kullanımı yüzde 50 azalıyor

“Sertifikalı yenilenebilir ağaç kaynaklarından elde edilen Ecovero markalı viskon elyafların üretimi, jenerik viskona kıyasla yüzde 50'ye varan oranda daha düşük emisyona ve su etkisine neden oluyor. Endonezya’da yeni Ecovero üretim tesisimizi devreye alarak üretim kapasitesini iki katına çıkarmaya hazırlanıyoruz. Bu artışla birlikte, değer zincirimizdeki iş ortaklarımız ve markalar, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için elyaflarımıza daha yaygın olarak erişebilecek.”

“İyi Olanı Bul”

“Müşterilerimizin çoğu, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan atıklar içeren elyaflar kullanmak yerine kendi atıkları için bir çözüm bulmak istiyor. Her yıl ‘İyi Olanı Bul’ çevresel sorumluluk kampanyamızla sürdürülebilir moda kavramına dikkat çekiyoruz ve tüketicileri moda ürünleri satın alırken bilinçli davranmaya teşvik ediyoruz. Bilinçli tüketicilerin çoğu, daha uzun ömürlü kıyafetlerin üretildiği ve tüketimin daha az olduğu ‘yavaş moda’ akımı için hızlı modadan vazgeçiyor. Markalar, karbondan arınmış bir geleceği gerçeğe dönüştürmek için polyester gibi elyafların çevre üzerinde oluşturduğu yük hakkında farkındalığı artırmalılar.”