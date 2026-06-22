Limited ve anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu aynı mı?

Av. Ege Demiralp

Şirket kurmak isteyen girişimcilerin en çok merak ettiği konulardan biri, şirket borçlarından ne ölçüde sorumlu olacaklarıdır. Özellikle limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar incelendiğinde, kamu alacakları bakımından oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır.



Türk Ticaret Kanunu'nun temel yaklaşımı, sermaye şirketlerinin borçlarından şirket tüzel kişiliğinin sorumlu olmasıdır. Başka bir ifadeyle, şirketin ticari faaliyetlerinden doğan borçlar kural olarak ortakların kişisel borcu değildir. Bu durum hem limited şirketler hem de anonim şirketler için geçerlidir.



Örneğin bir şirketin tedarikçilerine, bankalara veya ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara borcu bulunması halinde alacaklı öncelikle şirket malvarlığına başvurur. Ortakların şahsi malvarlığına gidilmesi genel kural olarak mümkün değildir.



Ancak konu kamu alacaklarına geldiğinde limited şirket ortakları açısından önemli bir istisna ortaya çıkmaktadır.



6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, limited şirketten tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacakları için ortaklara sermaye payları oranında başvurulabilmektedir. Bu nedenle limited şirket ortağı olan kişiler, şirket faaliyetlerine aktif olarak katılmasalar dahi belirli koşullar altında kamu alacakları nedeniyle takip riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir.



Kamu alacağı kavramı yalnızca vergilerle sınırlı değildir. Vergi alacaklarının yanı sıra sosyal güvenlik primleri, gecikme zamları ve kanunda kamu alacağı olarak kabul edilen çeşitli yükümlülükler de bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.



Anonim şirketlerde ise durum farklıdır. Anonim şirket pay sahipleri, kural olarak yalnızca taahhüt ettikleri sermaye bedeli ile sorumludur. Şirketin kamu alacakları nedeniyle pay sahiplerine başvurulması, limited şirketlerde olduğu gibi genel bir sorumluluk rejimine tabi değildir. Bu nedenle anonim şirket yapısı, özellikle yatırımcılar açısından daha güçlü bir sorumluluk koruması sağlamaktadır.



İşte bu nedenle aynı ticari faaliyet, aynı sermaye ve hatta aynı ortak yapısı ile yürütülse bile şirket türü seçimi hukuki sonuçları önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Birçok girişimci şirket kuruluş aşamasında yalnızca maliyetleri ve kuruluş işlemlerini dikkate almakta, ancak ileride doğabilecek kamu alacağı risklerini yeterince değerlendirmemektedir.



Şirket türü seçimi yapılırken vergi yükü, yönetim yapısı ve yatırım planları kadar ortakların sorumluluk rejiminin de dikkate alınması gerekir. Özellikle uzun vadeli büyüme hedefi bulunan işletmeler açısından bu tercih, ileride ortaya çıkabilecek önemli hukuki ve mali sonuçları doğrudan etkileyebilmektedir.



Sonuç olarak, ticari borçlar bakımından her iki şirket türünde de ortakların sorumluluğu sınırlı olmakla birlikte, kamu alacakları açısından limited şirket ortakları ile anonim şirket pay sahipleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Şirket kuruluşu aşamasında yapılacak doğru tercihler, gelecekte karşılaşılabilecek birçok hukuki ve mali sorunun önüne geçebilecektir.