Lindsay Graham ölümünden 96 saat önce İbrahim Kalın'la başbaşa ne konuştu

Lindsay Graham 11 Temmuz 2026 akşamı aniden öldü.

71 yaşındaydı.

Yapılan otopsi sonucunda ölümü hakkında şu rapor yazıldı:

"Aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı gelişen aort diseksiyonu..."

Günlük dilde buna "aort yırtılması" diyoruz.

Bir gün önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı sürpriz ziyaretten dönmüştü...

Kimdi aniden ölen bu Amerikalı?

AMERİKAN SAVAŞ SİSTEMİNİN ATEŞSİZ GÜCÜ

Lindsay Graham, ABD'nin Güney Carolina eyaletinden seçilmiş bir senatördü...

Ama onu sıradan bir senatörlükten çıkaran çok önemli bir fonksiyonu vardı.

Uzun yıllar Senato'nun en önemli komisyonlarından olan Silahlı Hizmetler ve Yargı Komitelerinde görev yapmıştı.

Ve çok kritik üç konuda Amerikan Senatosunun en güçlü ismiydi:

İsrail, İran ve Ukrayna...

Yani Amerikan savaş gücünün sivil ve ateşsiz silahlarından biriydi.

SON ZAMANLARDA TRUMP'A YAKLAŞMIŞTI

Cumhuriyetçi olmasına rağmen başlarda Trump'a çok karşıydı.

Ama son zamanlarda görüşleri Trump'a yaklaşmıştı.

Türkiye'nin S-400'leri almasına şiddetle karşı çıkmıştı.

O görüşü de zamanla yumuşamıştı.

Şimdi bu Amerikalı senatörle ilgili niye bu kadar ayrıntılı bilgi verdiğime geleyim.

7 TEMMUZ AKŞAMI ANKARA ÇANKAYA'DA BİR DAVET

Lindsay Graham 7 Temmuz 2026 günü ve akşamı Türkiye'deydi.

Ve burada kaldığı süre içinde MİT Başkanı İbrahim Kalın'la baş başa kısa bir görüşme yaptı.

Bu görüşme tesadüf müydü, yoksa planlanmış mıydı bilmiyorum.

Size işte o görüşmeyi anlatacağım.

7 Temmuz akşamı NATO devlet başkanları ve başbakanları, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yemekte iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın menüsünü tadarken, aynı saatlerde Ankara'da bir başka davet daha vardı.

Devlet başkanları yemeğinin gölgesinde kalan bu davetin üzerinde kimse durmadı.

EV SAHİBİ BİR BÜYÜKELÇİ AMA ONDAN ÖTE BİR SİMA

Aynı saatlerde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansının bahçesinde bir davet veriliyordu.

Davetin ev sahibi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas J. Barrack'tı...

Hepimiz biliyoruz ki Tom Barrack, büyükelçiden çok öte bir kişilik.

Oturduğu yer, sahip olduğu unvan, bölge hakkındaki bilgileri ve diplomasiden uzak gözü pek tavır ve sözleriyle bulunduğumuz bölgede devletler üstü bir etkiye sahip.

BÜYÜKELÇİ BARRACK'IN LİSTESİNDEKİ ÜÇ TÜRK KURULUŞU VE BAŞKANLARI KİM?

Büyükelçi Barrack'ın davetli listesi bence çok ilginçti.

Türkiye'den davetli kişilerin kim olduğuna baktım.

Karşıma çıkan tablo şuydu:

(*) TÜSİAD Başkanı Ozan Diren

(*) DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Başkanı Nail Olpak

(*) DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ

ONDAN DA İLGİNÇ BİR İŞ İNSANLARI LİSTESİ

İş dünyasından davetli iş insanları:

(*) Ali Sabancı (Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

(*) Ebru Özdemir (Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

(*) Murat Özyeğin (FİBA Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı)

(*) Ali Kibar (Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

(*) Kamil Yazıcı (Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

(*) Esra Eczacıbaşı Coşkun (Eczacıbaşı Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

(*) Osman Okyay (Kale Grubu Başkan Vekili)

(*) Ömer Emre Karter (Citibank Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü)

(*) Tahsin Çolakoğlu (Çolakoğlu Metalurji ve TEB Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

LİSTEDE YENİ YILDIZLAR VE ANADOLU KAPLANLARI YOK

Hükümet kanadından ise Ticaret Bakanı Alparslan Bayraktar.

Davet edilen iş insanlarının nasıl ve hangi kriterlerle seçildiğini bilmiyorum ama listeye bakınca şu görülüyor:

Hemen hepsi Türkiye'nin eski köklü holdinglerinin yeni nesil yöneticileri.

Aralarında "Anadolu Kaplanı" denilecek veya AK Parti'nin 25 yıllık iktidarında büyümüş holdinglerden kimseyi göremedim.

TRUMP'LA GELEN 7 ABD'Lİ KONGRE ÜYESİ HANGİ PARTİDEN?

İkinci bölüm davetliler de ilginçti.

Mesela Boeing'in NATO, Avrupa, AB ve Hükümet İlişkileri Bölümü Başkanı Liam Benham vardı.

Bunun dışında Başkan Trump'la birlikte gelen heyette yer alan 6 senatör ve 1 Temsilciler Meclisi üyesi bulunuyordu.

Trump'la gelen kongre üyelerinin kompozisyonu çok dikkatimi çekti.

Üç Cumhuriyetçi, üç Demokrat senatör vardı.

Bir de Temsilciler Meclisi üyesi.

Demek ki Trump bile ülkesinin siyasi dengesine dikkat ediyor.

GECENİN DAVETLİ LİSTESİNDE GÖRÜNMEYEN SÜRPRİZ İSİM

Bu liste dışında o gece, herkes için sürpriz olan bir isim daha vardı.

Adı bildirilen davetliler listesinde yer almıyordu.

Sanki listeye son anda eklenmiş veya bilerek eklenmemiş gibi duruyordu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın...

Böyle davetlerde neredeyse hiç görmediğimiz bir isim.

"EPEYDİR BÖYLE DAVETLERE GİTMİYORUM, İLK DEFA GELİYORUM"

Amerikalı heyet içinde en dikkatimi çeken kişi Senatör Lindsay Graham'dı.

Davette yemeğe geçilmeden önce bahçedeki kokteyl sırasında orada bulunan herkesin dikkatini çeken bir şey oldu.

Lindsay Graham bir ara bazı davetlilerle sohbet ederken yanlarına MİT Başkanı İbrahim Kalın geldi.

İbrahim Kalın son zamanlarda Orta Doğu'nun en aktif ve en etkili simalarından biri.

"Epeydir hiçbir davete gitmiyorum. İlk defa buraya geliyorum." dedi.

GRAHAM KALIN'IN KOLUNA GİRİYOR VE GRUPTAN UZAKLAŞIYORLAR

İşte tam bu sırada Lindsay Graham, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın koluna girdi ve sohbet ettiği kişilere, "Müsaadenizle Başkan'la konuşacağım bazı meseleler var." deyip gruptan uzaklaştı.

Herkesin dikkatini çeken bir hareket oldu.

Graham ve Kalın bir süre baş başa konuştular.

YEMEK MASASINDA DA YAN YANA OTURDULAR

Davetliler beş masaya bölünmüştü ve Senatör Graham ile MİT Başkanı Kalın aynı masada yan yana oturdular.

Yemeğin geri kalan kısmında ikisi de bu görüşme hakkında kimseye bir şey söylemedi.

O GECE İRAN SAVAŞI YENİDEN PATLIYORDU

Lindsay Graham o geceden 96 saat sonra aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybetti.

Dolayısıyla bu görüşme hakkında da kimse bir şey öğrenemedi.

O gece Büyükelçilik yemeği devam ederken beklenmedik bir şey oldu.

İran Savaşı yeniden başlıyordu.

Bunun haberi yemek sırasında Kalın'a ve Büyükelçi'ye geldi mi, öğrenemedim.

Geriye şu soru kaldı:

Amerikan Senatosunun bu güçlü ismiyle, Orta Doğu istihbarat sisteminin en önemli aktörlerinden biri baş başa ne konuşmuş olabilirdi?

GRAHAM SON ZAMANLARDA NE İÇİN UĞRAŞIYORDU?

Bildiğimiz şu:

Lindsay Graham son zamanlarda bütün çabasını Orta Doğu'da barışın sağlanmasına harcıyordu.

Bu barışı da Trump'ın gerçekleştirebileceğine inanıyordu.

Bunu destekleyen bir bilgi daha var.

Gece yemek sırasında ABD'den gelen kongre üyelerinin hepsi söz alarak konuştu.

Hemen hepsi Orta Doğu'da bir barışa ihtiyaç olduğunu, Ankara'daki zirvenin bu bakımdan çok önemli olduğunu vurguladı ve Büyükelçi Tom Barrack'ın barış için yaptıklarını övdü.

Bu da bize Graham'la Kalın'ın sohbeti hakkında bir fikir veriyor.

Orta Doğu'da barışın sağlanması için de her tarafla konuşabilecek insanlara ihtiyaç var.

Bu denklemde tabii ki en önemli aktörlerden biri Türkiye.

İBRAHİM KALIN BÖLGENİN ETKİLİ KİŞİLERİYLE KONUŞABİLEN BİR İSİM

Sorun şu ki Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri en azından retorik düzeyde çok kötü.

Herkes kendi iç politikasına yönelik mesajlarla toksik bir hava yaratıyor.

Ancak Hamas'ın 7 Ekim saldırısından beri bildiğimiz bir şey var.

İbrahim Kalın, İsrail'in istihbarat başkanıyla da görüşebilen kişilerden biri.

Bu bölgede barışın sağlanması için belki de en önemli ve ilk adım Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzeltilmesi.

Tabii ki Netanyahu bu siyasetini düzeltmediği sürece bunu sağlamak kolay olmayacak.

DEKLARE EDİLMEMİŞ BİR "RETORİK ATEŞKES" MÜMKÜN MÜ?

Ama en azından, deklare edilmeden, retorik bir ateşkesin sağlanması bile çok önemli bir adım olabilir.

Bana göre bu, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını daha da artıracaktır.

İşte o nedenle, şu sıralarda "Amerika'nın Orta Doğu Eyalet Valisi" gibi bir hava yaratan Tom Barrack'ın davetindeki bu baş başa sohbeti çok merak ettim.

GRAHAM BU SOHBETTEN 96 SAAT SONRA ÖLDÜ, ŞİMDİLİK BİLEN 3 KİŞİ KALDI

Lindsay Graham, o görüşmeden 96 saat sonra öldü.

İbrahim Kalın ise son derece ketum bir istihbarat başkanı.

Tahminim bu görüşmeyi şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İbrahim Kalın biliyor.

Belki bir de MİT kayıtlarına geçmiş bir tutanağı mevcuttur.

Not: Fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur