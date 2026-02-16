  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Lirada yeni perde

Lirada yeni perde

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki büyük yatırımların finansmanını değerlendirdikleri bir dönemde olduğumuzu son yazılarımda belirtiyorum. Yeni hamle, Dünya Bankası’nın özel sektör kolu olan, küresel finans arenasının seçkin aktörlerinden IFC’den (Uluslararası Finans Kurumu) geldi. Yedi yıllık bir sessizliğin ardından, Türk lirasına dayalı bir tahville offshore (kıyı ötesi) piyasalara döndü. Global sermayenin Türkiye’ye bakışında yeni bir sayfa açıldı. Kurumun bu işlemi, uzun vadeli bir kâğıt olmasıyla, bir normalleşme sinyali olarak görülebilir.

Bu yeniden konumlanma eğilimi, ekonomi yönetiminin çizdiği sınırları ve tabii ki yüksek getiriyi bir çıpa olarak kabul ediyor. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda çizdiği bakış açısı ve faiz indirim temposunda bir yavaşlamaya işaret eden mesajı da gelecek dönemin referans noktalarından olacaktır. Ne var ki teknik verilerin sunduğu bu imkân sahası idari belirsizliklerin gölgesinde kalarak rasyonelliğini yitirmemelidir. Piyasa sadece rakamlara değil, aynı zamanda o kararların alındığı masadaki istikrara ve kurumsal öngörülebilirliğe yatırım yapar.

Dış kaynakların sergilediği bu finansman iştahı, ekonomimizin küresel finans ağıyla tekrar bütünleşmesi yolunda stratejik bir geçit aralayabilir. Önemli bakanlıklardaki değişikliklerin ekonomi rotasında bir sapma yaratıp yaratmayacağı mevzusu, iyimser havanın köklü bir sermaye akışına dönüşmesinin önündeki kritik eşiği temsil ediyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Fırsat penceresi ve belirsizlik sisi 13 Şubat 2026
Çin’in vedası, kıta Avrupası’nın iddiası 11 Şubat 2026
Güvenli limandan kumar masasına 09 Şubat 2026
Limit mesaisi, tarla ihmali 06 Şubat 2026
Kuramın soğukluğu, sokağın sıcağı 04 Şubat 2026
Piyasaların kara cuması 02 Şubat 2026
Fırsat penceresi ile tahliye kapısı arasında Türkiye 30 Ocak 2026
Piyasalarda ters köşe mevsimi 28 Ocak 2026
Gelişen dolar, gelişmiş Türkiye 26 Ocak 2026
1 Şubat: Finansal kıyamet saati 21 Ocak 2026