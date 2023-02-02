Lojistikte dijitalleştirebildiklerimizden misiniz?

Cavit Uğur

LOJİSTİK UZMANI

Üç yıllık pandemi süreciyle birlikte tüketim alışkanlıkları ve küresel tedarik zinciri her zamankinden daha hızlı dönüşüyor. E-ticaret birkaç yıl önce tüm dünyadaki perakende satışların yüzde 14’ünü oluşturuyorken, 2023’de bu oranın yüzde 22’ye yükselmesi bekleniyor.

İşte bu e-ticaret, tedarik zincirini de lojistiği de hızla değiştirmeye devam ediyor. Bu yüzden yatırımcılar özellikle e-ticarete ve akıllı depolama sistemlerine odaklanan lojistik start-up’lara yatırım yapıyorlar. Şehir içinde ve son tüketicilere hızlı teslimat, paylaşımlı parsiyel dağıtım, şehir içlerinde küçük dağıtım depolarının otomasyonu gibi özel iş çözümlerine odaklanan bu start-up’lar verecekleri hizmetleri, kendileri gibi farklı iş yapma biçimlerine sahip “gig çalışanlara” outsource ediyorlar. Bu da COVID-19 sonrası dönemde pek çok iş kolunda “gig ekonomisi”nin büyümesine neden oluyor.

GİG EKONOMİSİ ve GİG ÇALIŞANLARI

Gig ekonomisi tanımı içine giren işler aslında geçmişte çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan geçici işler. Bu tanım çerçevesinde çalışanlara da gig çalışanları deniyor. Örneğin yaptıkları her iş ya da proje başına ücret alan serbest çalışanlar, tek başına çalışan ve yaptıkları iş kadar para alan üstleniciler, belirli bir zaman için işe alınıp o süre kadar ücret ödenen çalışanlar, internet üzerinden sürekli olmamak kaydıyla satış yapanlar, senaryo yazarları, yedek öğretmenler, danışmanlar sayılabilir.

Lojistik sektöründe ise yazılım destekçileri, moto kuryeler, bireysel kargo teslimatçıları, Über şoförleri gibi geçici veya parça başı iş yapan serbest çalışanlar karşımıza gig çalışanlar tanımı altında çıkıyor. Bunların yarattığı gig ekonomisi ise günümüzde lojistik sektörünün ana damarlarında hızla yaygınlaşıyor. Gig ekonomisiyle ilgili bilgilendirici, genel bir bakış açısını Mahfi Eğilmez’in “Kendime Yazılar” sitesinden okuyabilirsiniz. İster yeni harcama alışkanlıklarına uyum sağlamak ister büyüyen pastadan daha fazla ve sürdürülebilir pay almak için olsun lojistik sektörü bu teknolojik yeniliklere ve yeni iş yapma biçimlerine kucak açıyor. (Devam edecek)