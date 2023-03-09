Lojistikte dijitalleştirebildiklerimizden misiniz?

Cavit Uğur/Lojistik Uzmanı

cavit_ugur@hotmail.com

Önceki bölümde lojistik sektörünün sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşme çalışmalarına katkı sağlamasının önemini vurgulamıştım. O dönemde genel müdürlüğünü üstlendiğim UTİKAD, pandemi öncesindeki 2018 ve 2019 yıllarında, sektördeki dijitalleşme gerekliliğinin farkındalığıyla lojistiğe ilişkin teknolojik gelişmelere, sürdürülebilirliğe ve dijitalleşmeye odaklanan “Geleceğin Lojistiği” ve “İleri’ye Dönüşüm” ana temalı iki ayrı zirve düzenlemişti.

Bu zirvelerin devamında Türk lojistik sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Dijital Lojistik Platformu (TDLP) modeli çalışmaları başlatılmıştı. Derneğin İnovasyon ve E-Ticaret Odak Grubu tarafından koordine edilen bu çalışmanın amacı sektördeki tüm dikey dijital yapıları entegre edecek bir üst platform oluşturmak. Platformda lojistik süreçlerin paydaşları arasındaki doküman, veri ve bilgi paylaşımının dijitalleştirilmesi hedefl eniyor ve halihazırda kavram ispatı (PoC) çalışmaları devam ediyor.

Tabii tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dış ticaret ve lojistik sürecin en önemli paydaşlarından birisi kamu kurumu olan gümrük idaresi ve gümrük uygulamalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün BİLGE sistemi yıllar önce devreye alınan bir dijitalleşme adımıdır. Bu sistem bir "data silo" örneğidir, yani diğer paydaşlar ile karşılıklı veri paylaşımına kapalı bir dijital sistemdir. TLDP dijitalleşmenin yaygınlaşması ve dijital lojistik akışın tüm aktörleri kapsaması için BİLGE ve benzeri aktörleri de sisteme dahil edebilmeyi amaçlıyor.

DİJİTALİM, ÖYLEYSE VARIM!

Elbette lojistik ve dış ticaret sektörüne yönelik pek çok dijital uygulama, platform mevcut ve halihazırda geliştiriliyor. Bu girişimler gelecekte de var olabilmek için çok önemli!

Lojistik işletmeleri ve forwarderlar her gün pek çok belirsizliğin üstesinden gelerek müşterilerine hizmet vermeyi sürdürürken, bir yandan da geleceklerini planlamak durumundalar. Sürdürülebilir bir iş modelinin geliştirilmesinde dijitalleşme ve otomasyon çok önemli roller üstlenmeye devam edecek.

2018 yılında UTİKAD tarafından organize edilen “Geleceğin Lojistiği” zirvesinde “Forwarderların Geleceği & Geleceğin Forwarderları” başlıklı bir sunum yapmıştım. Endüstri 4.0, blockzinciri, dijitalleşme, gelecek senaryoları gibi kavramların lojistik ekseninde ele alındığı zirvedeki bu konuşmamın özetine UTİKAD web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Dört yıl önceki konuşmamda belirttiğim gibi geleceğe taşıyacağımız forwarderlık mesleğinin insan unsurundan sonraki ana bileşenleri otomasyon, hız, şeff afl ık ve güvenlik sağlayan blokzinciri gibi yeni teknolojik uygulamalar ve sistemler olacaktır. Dönüşmeye istekli her forwarding şirketi iş süreçlerini analiz etmeli, verimliliğini artırmaya odaklanmalı ve teknolojik sistemlerin yardımıyla sürdürülebilir bir gelecek için adım atmalıdır.