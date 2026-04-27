Londra, küresel sürücüsüz taksi yarışının yeni merkezi oluyor

Google'ın Waymo'su, İngiliz yapay zeka girişimi Wayve ve Çinli teknoloji devi Baidu'nun Apollo Go hizmeti, bu ilkbaharda başlaması planlanan pilot programla Londra sokaklarında sürücüsüz yolcu taşımacılığına hazırlanıyor.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Londra, ABD dışında otonom taksi hizmeti sunulacak ilk büyük şehirlerden biri olmaya aday. İngiliz hükümeti, Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın Haziran 2025'teki açıklamasıyla sürücüsüz araç pilotlarını bir yıl öne çekerek 2026 ilkbaharına aldı. Hükümet, otonom araç sektörünün 2035 yılına kadar 38 bin yeni istihdam yaratacağını ve ekonomiye 42 milyar sterlin katkı sağlayacağını öngörüyor.

Wayve'nin test araçları

Ford Mustang Mach-E (tam elektrikli SUV). Ön cam üzerinde kompakt sensör kutusu, araç içinde kırmızı acil durdurma düğmesi. Lidar dizisi yerine ağırlıklı olarak kamera tabanlı algılama sistemi kullanıyor. Kuzey Londra'daki deneme sürüşünde araç 3 millik güzergahı sorunsuz tamamladı ve hız limitinin biraz altında, saatte 19 mil hızla seyretti.

Waymo'nun araçları

Jaguar I-PACE (tam elektrikli SUV). Lidar, kamera, radar ve mikrofon olmak üzere dört sensör sistemiyle donatılmış. 360 derece görüş alanı, 300 metreye kadar algılama kapasitesi. Araçlar ABD operasyonları için üretildiğinden sol direksiyon; güvenlik operatörleri İngiltere trafik kurallarına uygun şekilde eğitilmiş durumda. Filo operasyonları, şarj altyapısı ve bakım için Moove şirketiyle ortaklık kuruldu.

Baidu'nun Londra araçları

Apollo Go RT6 (tam elektrikli, özel tasarım). Çıkarılabilir direksiyon simidine sahip, yolcu taşımacılığı için sıfırdan tasarlanmış Seviye 4 (L4) otonom araç. Üretim maliyeti yaklaşık 37 bin dolar olan RT6, geleneksel robotaksilere kıyasla çok daha düşük maliyetli.

Lyft, Temmuz 2025'te 197 milyon dolara satın aldığı Avrupa mobilite platformu FreeNow üzerinden ilk etapta birkaç düzine RT6 aracını Londra'da test etmeyi, ardından filoyu yüzlerce araca çıkarmayı planlıyor. Uber ise 2026'nın ilk yarısında testlere başlamayı hedefliyor.

Londra'nın ikonik siyah taksi şoförleri, robotaksileri "lunapark aracı" ve "turist cazibesi" olarak nitelendirerek temkinli yaklaşıyor. Yüzyıllık dar sokaklar, öngörülemeyen hava koşulları, karmaşık kavşaklar ve trafik kurallarını "öneri" olarak yorumlayan yayalar, Londra'yı otonom araçlar için dünyanın en zorlu test sahalarından biri yapıyor.

University College London Bilim ve Teknoloji Politikası Profesörü Jack Stilgoe ise sürücüsüz araçların "diğer dijital teknolojiler gibi ölçeklenemeyeceği" uyarısında bulunarak, birkaç test aracı ile tam ölçekli bir ulaşım sistemi arasında büyük fark olduğunu vurguladı.

Osman Hamdi Bey’in tablosuna Londra’da 3,7 milyon sterlin

Türk resim sanatının ve müzeolojisinin kurucusu olarak kabul edilen Osman Hamdi Bey'in (1842–1910) "Cami Kapısında (At the Mosque Door)" adlı tablosu, İngiltere'nin başkenti Londra'da Bonhams Müzayede Evi tarafından düzenlenen "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz İzlenimci Sanatı" müzayedesinde 3 milyon 678 bin 400 sterline alıcı buldu. Pennsylvania Üniversitesi tarafından sanatçıdan 1895 yılında doğrudan satın alındıktan bu yana özel koleksiyonda kalan ve ilk kez müzayedeye çıkan tablonun satış fiyatı, 2 ile 3 milyon sterlin arasında belirlenen tahmin aralığını aştı. Alıcının kimliği açıklanmadı.

Açık artırma rekoru kırılamadı

"Cami Kapısında" tablosunda betimlenen mekânın Bursa'daki Muradiye Camii'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini sahnede üç farklı figür olarak resimlediği belirtiliyor. Bonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in "Genç Kadın Okurken" adlı eserini 6 milyon 600 bin sterline satarak sanatçı adına o güne kadar elde edilen en yüksek açık artırma fiyatını kaydetmişti.

İngiltere’de akaryakıt fiyatları yükseliyor

İran'ın Basra Körfezi'nden gemi çıkışlarını engellemesi, dizel yakıtı büyük ölçüde ithalata dayanan İngiltere'de arz kaygılarını artırdı. Son verilere göre benzin litre fiyatı Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez 150 peniyi, dizel fiyatları ise 177 peniyi aştı. Çatışmaların başlamasından bu yana benzine 17, dizele 35 peni zam yapıldı. Uzmanlar, petrol piyasasındaki dalgalanmanın pompa fiyatlarını baskılamayı sürdürebileceği uyarısında bulunuyor.

Türk su ürünleri ihracatında İngiltere ivmesi

İngiltere'nin Türk su ürünlerine olan talebinin hız kesmeden artması, sektörün 2026 rekor beklentisini güçlendiriyor. Ocak-şubat döneminde 33 milyon dolarlık ihracatla önemli bir pazar konumunu koruyan İngiltere, Türkiye'nin en fazla su ürünleri ihraç ettiği ilk beş ülke arasında yer aldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ufuk Atakan Demir, İngiltere pazarındaki olumlu tabloya dikkat çekti. "İngiltere'de satışlarımız artıyor. Orada fenomen şeflerle yürüttüğümüz tanıtım ve tadım faaliyetleri inanılmaz sonuçlar ortaya çıkardı." diyen Demir, talebin önümüzdeki dönemde de yükseleceğini öngördüklerini vurguladı. Demir, “Son dönemde levrek inanılmaz talep görmeye başladı, Türk somonu da. Levrek dünya sofralarında, en seçkin restoranlarda menülerde yerini aldı. Akdeniz temasıyla sattığımız ve lezzetli olduğu için dünyada talep görüyor” dedi.

“Türkiye zorlanırsa Avrupa da zorlanır”

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) tarafından Londra'da düzenlenen "Türkiye-İngiltere Stratejik Ticaret ve Yatırım Forumu" iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğine ışık tuttu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye ile Avrupa'nın kaderinin birbirine bağlı olduğunu dile getirerek, "Türkiye başarılı olursa Avrupa da başarılı olur. Türkiye zorlanırsa Avrupa da zorlanır." ifadesini kullandı. BCCT Başkanı Chris Gaunt ise "Önümüzdeki dönemde, özellikle dijital dönüşüm, yeşil finans ve yapay zeka odaklı yatırımların bu işbirliğini daha ileri taşıyacağına inanıyoruz” dedi.