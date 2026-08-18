Londra'da ‘sürücüsüz taksinin fişini çekin’ kampanyası

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'da, "Pull the Plug on Waymo" (Waymo'nun Fişini Çekin) kampanyası üyeleri, sürücüsüz araçların kullanımının yaygınlaştırılmasına karşı Waymo'nun Park Royal'daki tesisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Alphabet'e bağlı Waymo'nun İngiltere'deki ilk operasyon merkezi olan Park Royal tesisi, şirketin sürücüsüz Jaguar I-Pace filosunun İngiltere'deki lojistik üssü konumunda. Kampanyacılar ayrıca otonom araçların trafik yoğunluğunu artırdığını, boş seyahatlerle şehir içi trafiğe ek yük bindirdiğini ve Harlesden High Street gibi yoğun bölgelerde sürücüsüz sistemlerin uygunluğunun tartışmalı olduğunu savunuyor.

İstihdam ve güvenlik endişesi

Binlerce özel kiralık araç ve kurye sürücüsünü temsil eden ADCU, Waymo'nun robotaksi filosunu Londra genelinde tam kapasiteyle devreye almasının, kentte lisanslı 100 bini aşkın özel kiralık araç sürücüsü için "benzeri görülmemiş bir istihdam krizi" yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan Uber'in ortağı, İngiliz otonom sürüş şirketi Wayve, Londra Ulaşım Otoritesi'nden (TfL) özel kiralık araç (minicab) lisansı aldı. 5 Ağustos'ta duyurulan onayla birlikte, tamamen elektrikli otonom Ford Mustang Mach-E araçları Londra sokaklarında yolcu taşımaya başlayabilecek. Uber, şirketi bu alanda Waymo ve Baidu'nun önüne geçiriyor.

TfL sözcüsü, şehirde yolcu taşımaya lisanslanan her yeni aracın, 2041'e kadar Londra yollarında tüm ölüm ve ciddi yaralanmaları sıfıra indirme hedefiyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

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Türk CEO Rolls-Royce'un 2026 hedeflerini yükseltti

Rolls-Royce'un başında bulunan Türk yönetici Tufan Erginbilgiç, şirketin beklentilerin üzerinde gelen ilk yarı kârının ardından 2026 yılı finansal hedeflerini yukarı çekti. Airbus ile Boeing uçaklarına motor üreten İngiliz şirket, sivil ve askeri motorlara güçlü talep sayesinde kârlılığını artırdı. Rolls-Royce, 2026 yılı için beklenen temel faaliyet kârı tahminini önceki 4-4,2 milyar sterlin aralığından 4,7-4,9 milyar sterline yükseltti. 2023'ten bu yana şirketin başında bulunan ve köklü bir dönüşüm sürecini yöneten Tufan Erginbilgiç, yılın güçlü başlangıcının Orta Doğu'daki çatışmaya rağmen hedeflerin yükseltilmesine imkan tanıdığını belirtti. Erginbilgiç, şirketin otonom askeri araçlara motor tedarikindeki güçlü konumuna da dikkati çekti. Rolls-Royce motorları, ABD Donanması'nın insansız hava aracı Boeing MQ-25 Stingray'i güçlendiriyor. Rolls-Royce hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazandı.

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Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban'a fahri doktora

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın Çevre ve Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan 34 yaşındaki Kıbrıslı Türk siyasetçi Mete Çoban'a, Greenwich Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Üniversitenin resmi açıklamasına göre Temmuz 2026'da takdim edilen "Fahri Sanat Doktoru" unvanı, Çoban'ın eğitim ve kamu hizmeti alanlarındaki başarılarının yanı sıra yerel düzeydeki hayır işleriyle topluma yaptığı katkı gerekçe gösterilerek verildi. Çoban, Temmuz 2024'te Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından Çevre ve Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı ve başkentin iklim eylem planının yürütülmesinden sorumlu isim oldu.

En genç başkan yardımcısı

Greenwich Üniversitesi'nin açıklamasına göre Çoban, Londra tarihinin en genç başkan yardımcısı konumunda bulunuyor. Büyük Londra İdaresi'nin (GLA) resmi internet sitesindeki bilgilere göre Çoban’ın yıllık maaşı 151 bin 465 sterlin.

Kuzey Kıbrıs'ta doğan Çoban, iki yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye geldi ve Londra'nın Hackney ilçesindeki Downs Estate toplu konutlarında büyüdü. Siyasetçi, kendi ifadesiyle babası taksi şoförü, annesi bakım görevlisi olan göçmen bir ailenin çocuğu. Obama Vakfı'nın tanıtım metninde, ailesinin İngiltere'ye sığınmacı olarak geldiği ve bu deneyimin Çoban'ın temsil edilmeyen kesimlere siyasette söz hakkı tanıma çabasını şekillendirdiği belirtiliyor.

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İngiltere'de hizmet PMI 3 ay sonra ilk kez büyümeye geçti

İngiltere'de hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçerek temmuzda 52,1 puan oldu. S&P Global, İngiltere'nin temmuz ayına ilişkin hizmet PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet PMI 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesi olan 50 puanın üzerine çıkarak temmuzda 52,1 puan oldu. Hizmet PMI haziranda 48,8 puan seviyesinde kaydedilmişti. Hizmet sektörü aktivitesindeki artışta, azalan enflasyonist baskılar ve güçlenen talep etkili oldu. İngiltere'deki hizmet sağlayıcılar da piyasada genel bir iyileşme olduğunu ve yeni iş hacimlerinin arttığını raporladı.