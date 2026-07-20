Londra’da Türk mutfak kebapçısından fine dining'e

Türk mutfağı İngiltere'de hem yaygınlaşıyor hem de sınıf atlıyor. Uzun yıllar özdeşleştiği sıradan kebapçı imajını geride bırakarak Londra'nın en lüks semtlerindeki gurme (fine dining) restoran masalarına uzanıyor.

Mehmet Doğan Erdoğan- İngiltere

Londra'da Türkiye'nin Birleşik Krallık Büyükelçiliği rezidansında, "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan mutfak uzmanı ve yazar Özlem Warren, İngiltere'de Türk restoranlarının sayısının giderek arttığını ve aralarında nitelikli örneklerin bulunduğunu vurguladı.

Türk mutfağının İngiltere'deki yükselişinin en görünür yüzü, Londra'nın en pahalı semtlerinde açılan üst segment restoranlar oluyor. Harrods ve Hyde Park'ın yakınındaki Knightsbridge'de geçtiğimiz aylarda "Yaprak London" adıyla yeni bir Türk restoranı hizmete girdi. Mekan geleneksel Türk mutfağını yaratıcı kokteyllerle birleştiren bir lüks dining deneyimi sunuyor.

Aynı semtte, Nusret Gökçe'nin 2021'de açtığı Nusr-Et Steakhouse, altın kaplı bifteğiyle gündem olmuştu. Mayfair'de ise Hüseyin Özer'in 1981'de kurduğu Sofra, Türk mutfağını Londra'nın merkezine taşıyan öncülerden biri olarak yoluna devam ediyor.

Geleneksel mutfaktan gastronomi sahnesine

Bu yükseliş yalnızca lüks otel restoranlarıyla sınırlı değil. 2024 sonunda Farringdon'da, şef Selin Kazım imzasıyla açılan Leydi, İstanbul sokak lezzetlerinden esinlenen menüsüyle yılın en iyi açılışlarından biri olarak gösterildi. Dalston'daki Mangal 2 ise, 1994'te Ali Dirik tarafından kurulduktan sonra oğlu Ferhat Dirik'in yönetiminde ulusal restoran ödüllerinin "ilk 50" listesine girerek Türk mutfağının modern yüzünü temsil ediyor. Leicester Square ve Cockfosters'taki Skewd Kitchen da British Kebab Awards'ta 2023 ve 2024'te üst üste "En İyi Fine Dining Restoranı" ödülünü kazanarak Anadolu mutfağını modern bir yorumla sunuyor.

Soho'da faaliyet gösteren Yeni, İstanbul'daki Yeni Lokanta'nın kurucusu Şef Civan Er'in liderliğinde Anadolu mutfağını çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturuyor. Michelin Rehberi'nin tavsiye ettiği restoranlar arasında yer alan Yeni, Türk mutfağının Londra'daki üst segment temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor. Yine Soho'da bulunan Zahter ise Şef Esra Muslu'nun yorumuyla İstanbul mutfağını modern bir bakış açısıyla sunuyor ve son dönemde Londra gastronomi çevrelerinde adından sıkça söz ettiriyor.

Covent Garden'daki Kebab Queen, geleneksel Türk lezzetlerini deneyim odaklı bir konseptle sunarak fine dining dünyasında kendine özgü bir yer edinirken, Canary Wharf'ta hizmet veren Nora da Anadolu mutfağını modern sunumlarla buluşturan yeni kuşak Türk restoranları arasında gösteriliyor.

Türk mutfağının İngiltere'deki başarısının yalnızca lüks restoranlarla sınırlı olmadığı da görülüyor. Kuzey Londra'nın Enfield bölgesindeki Neco Tantuni, Mersin'e özgü tantuniyi İngiliz gastronomi gündemine taşıyarak dikkat çekti. Kuzey Londra'daki Green Lanes hattı ise Gökyüzü başta olmak üzere onlarca Türk restoranıyla uzun yıllardır Türk mutfağının kalbi olmayı sürdürüyor.

Londra'nın banliyölerine de yayılıyor

Türk restoranları artık Londra'nın banliyölerine de yayılıyor. East Sheen'de, "Efuli" adıyla yeni bir Türk restoranı açılışa hazırlanıyor. Ev yapımı Türk lezzetleriyle sosyal medyada takipçi kitlesi oluşturan markanın fiziksel bir restorana dönüşmesi, trendin merkezdeki lüks adreslerden semt aralarına kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını gösteriyor.

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Londra'dan yansımalar:

İngiltere'de Türk mimar Mina Hasman’a ödül: Hasman, mimariye ve sürdürülebilir tasarıma yaptığı hizmetlerden dolayı İngiltere Kralı 3. Charles'ın 2026 Doğum Günü Onur Listesi'nde yer alarak Britanya İmparatorluğu Nişanı'nın "Officer" derecesi olan OBE ile ödüllendirildi.

Türkiye ve İngiltere arasında "sıfır atık" köprüsü kuruldu: Kasımda Antalya'da düzenlenecek BM iklim zirvesi COP31 öncesinde sıfır atık bu yıl ilk kez Londra İklim Eylem Haftası'nın ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Londra'da "9. Kıbrıs Türk Kültür Festivali": Gün boyunca kurulan stantlarda, KKTC'ye özgü el sanatları ürünleri ve kültürel değerler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 9. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ni ziyaret edenler, KKTC ve İngiltere'de faaliyet gösteren emlak, turizm, mobilya, eğitim ve hizmet gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda firmanın standını gezme imkanı buldu.

İngiltere'de "Luton Türk Festivali" düzenlendi: Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi'nin her yıl organize ettiği Luton Türk Festivali, kentin en büyük parkı Stockwood Park'ta geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türk mutfağının lokum, kahve ve gözleme gibi ürünlerinin ikram edildiği etkinlikte ziyaretçiler kurulan atölyelerde ebru yapma fırsatı da buldu.

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İngiltere'den küresel bulut ve teknoloji sağlayıcılarına yeni düzenleme

İngiltere’de bankalar, sigorta şirketleri ve finans piyasası altyapısı bulut hizmetlerine giderek daha fazla bağımlı olurken, bulut altyapısının güvenliği daha kritik hale geldi. Bu kapsamda, İngiltere finans sisteminin dayanıklılığını artırmak ve milyonlarca kişi ve işletmenin her gün kullandığı hizmetleri korumak amacıyla Microsoft, Google, Amazon Web Services ve Oracle şirketleri CTP olarak belirlendi. Gelecek haftadan itibaren yeni düzenleme kapsamına alınacak bu şirketler, doğrudan düzenleyici denetime tabi olacak.

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Z kuşağının geliri yüzde 12 daha yüksek

Resolution Foundation'ın Birleşik Krallık genelindeki ücret verilerine dayanan araştırmasına göre, 1990'ların sonlarında doğanların 24 yaşındaki reel haftalık kazançları, 1980'lerin sonlarında doğan kuşaktan yüzde 12 daha yüksek oldu. Araştırma ayrıca 2000'lerin başında doğanların 24 yaşında elde ettiği gelirin, 1950'lerde doğanlardan bu yana ölçülen tüm kuşakların önüne geçtiğini gösterdi. Uzmanlara göre bu tablonun başlıca nedeni, milenyum kuşağının çalışma hayatına 2008 küresel finans krizinin gölgesinde başlaması ve sonrasında yaşanan uzun süreli reel ücret durgunluğu.

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İngiltere Merkez Bankası'ndan yapay zeka uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemelerin siber saldırı risklerini artırdığı ve sektördeki hisse senedi değerlemelerini "daha da şişkin" bir seviyeye taşıdığı gerekçesiyle finansal istikrara yönelik risklerin tırmandığı uyarısında bulundu. Finansal Politika Komitesi (FPC), olası bir yapay zeka balonu endişesiyle birlikte değerlemelerin "daha da şişkin" bir hal aldığını kaydetti.

Yapay zeka Londra'da beyaz yakalıyı sarsıyor

Öte yandan Londra'da finans analisti ilanları dört yılda 350'den 80'e düştü. Yapay zeka, bankacılık, hukuk, danışmanlık ve teknoloji gibi beyaz yakalı meslekleri dönüştürürken, şirketler giriş seviyesindeki pozisyonları azaltıyor. Greater London Authority tarafından yaptırılan araştırma, başkentte çalışanların yaklaşık yarısının, yani 2,4 milyon kişinin, yapay zekanın görevlerinin bir kısmını otomatikleştirebileceği işlerde çalıştığını ortaya koydu.