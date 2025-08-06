Londra’daki 400 bin KKTC’li artık ‘Güney’i bırakın, Ercan’a gelin

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte THY Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği toplantıda işareti verdi:

- “Ada Kıbrıs” kampanyası, 4 Ağustos 2025’te Londra’da (İngiltere) da tanıtılacak. Ajet, gidiş-dönüş 250 pounda Londra-Ercan Havalimanı hava köprüsü kuracak.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Prof. Ahmet Bolat’ın davetini iletti, önceki gün bir grup meslektaşımla birlikte Londra’da De Vere Grand Connaught Rooms Oteli’nde gerçekleşen “Ada Kıbrıs” tanıtım toplantısına katıldık.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın katıldığı tanıtım toplantısında Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ile THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur’un da aralarında yer aldığı geniş bir ekip hazır bulundu.

Prof. Bolat, KKTC’nin turizmine destek olmak üzere THY’ye bağlı şirket olan Ajet’le bir yıllık kampanya yapacaklarını bildirdi:

- Ajet, gidiş-dönüş 250 pounda Londra Stansted Havalimanı’ndan İstanbul ve Ankara üzerinden Ercan Havalimanı’na (Lefkoşa) 5 Ağustos 2025’ten itibaren seferler başlatıyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ajet’in başlattığı seferlerin KKTC için öneminin altını çizdi:

- KKTC ekonomisinin lokomotifi turizm ve eğitim. Turizmde en büyük rolü ulaşım oynuyor. KKTC’ye ulaşım da havadan, denizden ve Güney’den (Rum kesimi) karayoluyla gerçekleşiyor.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri üzerinde durdu:

- KKTC’de ekonominin bütün çarkları Türkiye üzerinden dönüyor. KKTC, uzun yıllardır varoluş mücadelesi veriyor. Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği çok büyük rol oynuyor.

Kıbrıs’ın tarihçesine uzandı:

- Kıbrıs, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde İngiltere’ye kiralanmıştı. O nedenle KKTC vatandaşlarının İngiltere’yle güçlü bağı var. Çoğu Londra’da olmak üzere İngiltere’de 400 bin KKTC vatandaşı yerleşik bulunuyor.

Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın KKTC’ye dönük ambargolardaki rolüne dikkat çekti:

- Dünyanın uyguladığı ambargolar zorlasa da Türkiye Cumhuriyeti bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bırakmıyor.

Ambargolar nedeniyle Ercan Havalimanı’na başta İngiltere olmak üzere dünyadan havayolu bağlantısı kurulamadığı üzerinde durdu:

- İngiltere’deki vatandaşlarımız ve İngiliz turistler, fiyat uygunluğu ve zamanı dikkate alarak Larnaka’ya (Rum Kesimi) gidip, oradan karayoluyla KKTC’ye geçiyorlar. Ercan Havalimanı’na yurt dışından yapılan seferler İstanbul, Antalya gibi aktarmalarla gerçekleşiyor.

Ercan Havalimanı’na aktarmalı yolculuğun 8-9 saati bulduğunu kaydetti:

- Bu şekilde yolculuk 500-600 poundu buluyor. O nedenle de 300 pounda Güney Kıbrıs’a yolculuk tercih ediliyor.

Ajet’in 250 poundluk seferlerinin Ercan Havalimanı’na aktarmalı da olsa yolculuğu artırmasını beklediklerini belirtip, İngiltere’deki KKTC vatandaşlarına seslendi:

- Ajet’in kampanyası, Rum tarafında yolculuk bağımlılığınızı bitirecek. Artık Rum tarafına uçmayın, Ajet’in Ercan Havalimanı’na kurduğu bağlantılı köprüden yararlanın.

Tanıtım toplantısına katılan turizmcilere kampanyanın yaratacağı etkiyi sordum, şu yanıtı aldım:

- Londra-Ercan Havalimanı gidiş-dönüş 250 poundluk fiyat aslında THY’nin KKTC’ye verdiği desteği ifade ediyor. Çünkü, bu fiyat Ajet açısından rantabl değil.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, birkaç gün önce AA’ya yaptığı açıklamada, “Ada Kıbrıs” projesine destek protokolünü imzaladıkları 7 Temmuz 2025’ten sonraki gerçekleşmeleri aktardı:

- 7 Temmuz’dan buyana 550 seferle 100 bin turisti KKTC’ye taşıdık…

Bakalım Ajet’in Londra-Ercan Havalimanı hava köprüsü kampanyası aynı canlılık etkisini yaratacak mı?

KKTC’ye 6 milyon turist gelir, 3 milyar doları yakalarız

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’e turizm gelirlerini sorduk, yanıtı KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na bıraktı. Ataoğlu, KKTC’nin yılda 4 milyon turist ağırladığını belirtti:

- 2 milyon turist hava yoluyla, 2 milyon da Güney’den karayoluyla geliyor. Yani 4 milyon turist ağırlıyoruz. Yıllık turizm gelirimiz 2 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

“Ada Kıbrıs” kampanyası ve Ajet’in Londra-Ercan Havalimanı bağlantılı seferlerinin yaratacağı etkiyi merak ettik, hesapladı:

- Turist sayısı 6 milyona, gelirimiz de 3 milyar dolara çıkabilir. KKTC’nin bütçe açığının yüzde 60’ını turizm gelirleri karşılıyor.

Ajet’in kampanyasının önemine değindi:

- Mevcut haliyle Londra’dan İstanbul aktarmalı Lefkoşa yolculuğu Güney Kıbrıs’a ulaşmaktan pahalıydı. Ajet’in 250 poundluk seferleri oldukça fizibl.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel araya girdi:

- Ajet’in yaptığı büyük bir fedakarlık.

Fikri Ataoğlu, KKTC’deki turizme dönük yatak sayısının 30 bin olduğunu vurguladı:

- Bu yıl 3 otel daha açılıyor. Yatırımların devam edeceğini görüyoruz.

Ataoğlu da Londra’daki KKTC vatandaşlarına seslendi:

- Çaresizlikten Güney’e uçuyordunuz. Artık Ercan Havalimanı’nı tercih edin. KKTC ile bağınızı koparmayın. Yeni nesilleri ata vatanınıza mutlaka getirin, gönderin.

Tanıtım yüzü Meryem Uzerli

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, “Ada Kıbrıs” projesine tanıtım filmleriyle de destek vereceklerini bildirdi:

- Tanıtım filmimizde ünlü dizi oyuncularından Meryem Uzerli rol alacak. Meryem Uzerli’yi özellikle“Muhteşem Yüzyıl” dizisinden bütün dünya tanıyor.

Ardından ekledi:

- “Ada Kıbrıs” çerçevesindeki tanıtım filmlerimizi THY uçaklarında da yayınlayacağız.

“Ada Kıbrıs” projesinin devamının geleceğini kaydetti:

- Uzun soluklu yeni projeler de devreye girecek. KKTC’ye turist sayısının artması için kalıcı ve sürdürülebilir programlar ortaya koymaya gayret göstereceğiz.

“Ada Kıbrıs” projesine desteklerinin yalnızca ulaşımla sınırlı kalmadığının altını çizdi:

- Yerel istihdam ve destinasyon pazarlaması açısından da önemli bir açılım sunuyoruz. Ajet bünyesinde istihdam edilen 60 KKTC’li genç kabin memuru, projenin temsil boyutunu güçlendirecek.

KKTC’de ‘Hizmet İhracatçıları Birliği’ kurulacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İstanbul’da yaptığı öneriyi Londra’daki buluşmada da gündeme getirdi:

- Türkiye’deki “Hizmet İhracatçıları Birliği”nin benzeri KKTC’de sayın Başbakan Ünal Üstel’e bağlı kurulacak. Ülkemizdeki Hizmet İhracatçıları Birliği, bu konuda KKTC’ye mentorlük yapacak.

Türkiye’nin hizmet ihracatının bu yıl 120 milyar doları bulmasının beklendiğini belirtti:

- Hizmet İhracatçıları Birliği, hizmet ihracatının artırılmasında önemli rol oynuyor. KKTC’de de aynı etkiyi yapacağına inanıyorum. KKTC’de eğitim ve sağlık turizmi de dahil, turizm çok önemli rol oynuyor. Birlik devreye girince daha planlı adımlar atılabileceğine inanıyorum.

Kıbrıs’a ilk tarifeli seferi 1951’de yaptı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Londra’daki toplantıda THY’nin Kıbrıs seferlerinin tarihçesine döndü:

- Kıbrıs’a düzenlenen ilk seferimiz 1951 yılında Lefkoşa’ya gerçekleşmişti.

Ardından bugünkü durumu özetledi:

- THY, Ajet ve ekosistemimizde bulunan SunExpress ile KKTC’ye haftada toplam 200 sefer düzenliyoruz.

Söz konusu seferleri şöyle açtı: