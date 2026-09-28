Londra'daki kapsül otel İstanbul’da tutar mı?

Piccadilly Circus'ta 1.000 kapsüllü İngiltere’nin en büyük kapsül oteli, geceliği 30 sterlinden (2 bin TL) konaklama sunuyor. Zedwell'in arkasındaki Criterion Capital’in iş modeli, atıl kalmış ofis ve mağaza binalarını yıkmadan otele dönüştürmeye dayanıyor. Peki kapsül otel Türkiye'de tutar mı?

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Londra'nın en yoğun meydanı Piccadilly Circus'ta, Grade II koruma statüsündeki tarihi London Pavilion binasında geçen yıl eylülde açılan Zedwell Capsule Hotel, 1.000'i aşkın uyku kapsülüyle dünyanın en büyük kapsül oteli olarak tanıtılıyor. Bir kapsülün 1×2 metre taban alanı kapladığını haberin başında belirtelim. Meydandaki dev reklam panosunda yer alan "Piccadilly hiç uyumaz, ama bu reklamın arkasında 1.000 kişi uyuyor" mesajı, işletmenin iş modelini de özetliyor.

Beş kata yayılan tesiste kapsüller, 4 kişilikten 100 kişiliğe kadar değişen ortak koğuşlarda yer alıyor. Doğal meşeden üretilen kapsüllerde Hypnos marka yataklar, filtrelenmiş hava ve kişisel aydınlatma bulunuyor; banyo ve duşlar ise her katta ortak kullanımda. Tesiste pencere yok; marka bunu bir eksiklik değil, uyku kalitesini artıran bir tasarım tercihi olarak sunuyor.

30 sterlin mi, 151 sterlin mi?

Asıl mesele fiyat. Kapsül otelin ilan edilen başlangıç fiyatı gecelik 30 sterlin. HotelMonitor'ün 803 canlı tarama üzerinden hesapladığı Londra otel ortalaması yıllık bazda gecelik 151 sterlin. PwC'nin 2026 Londra ortalama günlük oda fiyatı tahmini ise 193,5 sterlin.

Bu tabloya göre merkezi konumdaki bir kapsül, ortalama bir Londra otel odasından yaklaşık yüzde 80 daha ucuz. Yani aynı parayla beş gece kalınabiliyor. Aynı markanın klasik otel formatı Zedwell Piccadilly'de ise penceresiz odaların fiyatı 178 sterlinden başlıyor.

Küresel pazar 307 milyon dolar

Zedwell markası, milyarder yatırımcı Asif Aziz'in yönettiği ve 9 milyar doların üzerinde varlığa sahip Criterion Capital'e ait. Şirketin iş modeli, atıl kalmış ofis ve mağaza binalarını yıkmadan otele dönüştürmeye dayanıyor. Penceresiz tasarım, bina içindeki her metrekarenin oda olarak kullanılabilmesini sağlayarak dönüşüm esnekliği yaratıyor. Zedwell'in İngiltere genelindeki yatırım hattı 9 bin odayı aştı. Grand View Research verilerine göre küresel kapsül otel pazarı 2024'te 262,9 milyon dolardı. 2026 için 307,5 milyon dolar, 2030 için 432,5 milyon dolar öngörülüyor. Pazarın yüzde 58'i, konseptin doğduğu Asya-Pasifik bölgesinde yoğunlaşıyor.

Türkiye'de de transit yolcu kullanıyor

Türkiye'de kapsül konaklama kavramı yeni değil. Ancak Londra'daki gibi şehir merkezi bütçe oteli olarak değil, havalimanı transit hizmeti olarak konumlanmış durumda. Yaklaşık 3,5 metrekarelik uyku kabinlerinde akıllı TV, ergonomik yatak, çalışma masası ve evrensel priz üniteleri bulunuyor. İstanbul'un tarihi yarımada ve Galata çevresinde "kapsül otel" etiketiyle listelenen birkaç küçük işletme de bulunuyor. Bunların gecelik fiyatları 58 dolar civarında.

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İngiltere’nin konut açığı Türk müteahhitlere fırsat sunuyor

İngiltere'nin 1,5 milyon yeni konut hedefi, Türk inşaat sektörü açısından önemli bir yatırım potansiyeli oluşturuyor. İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı verilerine göre 2024-2025 mali yılında konut stokundaki net artış, bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 208 bin 600 oldu. Londra'da ise aynı dönemde net 32 bin 680 konut eklendi.

Lokasyon, finansman proje bazında incelenmeli

Temmuz 2026'da yayımlanan taslak London Plan'da Londra'nın yıllık konut ihtiyacı yaklaşık 88 bin, planın yıllık konut kapasitesi ise yaklaşık 85 bin olarak gösterildi. Piccadilly Estates Kurucusu Sinan Düztaş, planlama izni alınmış ancak henüz inşaata başlanmamış geliştirme projelerinin, Türkiye'den büyük yatırımcı ve müteahhitler için yüksek getiri potansiyeli taşıyabileceğini belirtti. Düztaş, bununla birlikte lokasyon, planlama koşulları, finansman ve geliştirme maliyetlerinin proje bazında incelenmesi gerektiğini vurguladı.

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6 yıl sonra büyükelçi olarak Ankara’ya döndü

İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminin 28,6 milyar sterline ulaştığını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra işbirliğinin farklı alanlarda da derinleştiğini söyledi.

Anderson, 2017-2020 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde Müsteşar ve Misyon Şef Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Göreve başlamadan önce tam zamanlı Türkçe dil eğitimi alan Anderson, Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında da önemli artış yaşandığını ifade etti. 2020'de 1,7 milyon olan İngiliz turist sayısının bu yıl 4,4 milyona ulaştığını kaydetti.

İki ülke arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması konusunda müzakerelerin devam ettiğini belirten Anderson, işbirliğinin göç, savunma, kalkınma, bilim, teknoloji ve inovasyon ile yeşil enerjiye geçiş dahil olmak üzere birçok alanda derinleştiğini söyledi.

Anderson, "Birleşik Krallık büyükelçisi olarak ortaklığımızı ve dostluğumuzu daha da ilerletmeye kararlıyım." ifadesini kullandı.