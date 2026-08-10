Londra'nın lüks projesinde Türkler ikinci büyük alıcı oldu

Chelsea Barracks projesinde, dairelerin en büyük alıcı grubunu İngilizler oluştururken, onu Türkiye'den alıcılar izledi. Projenin en yeni ve en dikkat çekici konutu, geçtiğimiz günlerde 48 milyon sterlin fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Katar'ın egemen varlık fonuna bağlı Katari Diar'ın eski bir İngiliz ordu kışlası arazisi üzerinde geliştirdiği Chelsea Barracks projesinde, dairelerin en büyük alıcı grubunu İngilizler oluştururken, bunu Türkiye'den alıcılar izliyor. Wall Street Journal'ın haberine göre projedeki 28 daireli yeni kulenin yüzde 25'i satışa çıkmasının üzerinden bir yıl geçmeden alıcı buldu. Belgravia'daki Chelsea Barracks projesinin en yeni ve en dikkat çekici konutu, geçtiğimiz günlerde 48 milyon sterlin (yaklaşık 64 milyon dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Bu yıl tamamlanan 1 Five Fields Square binasının en üst iki katını kaplayan dubleks penthouse, Londra'nın şu anda satıştaki en pahalı konutları arasında yer alıyor.

Londra'nın en büyük lüks konut geliştirme projelerinden

Katari Diar, 2008 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan eski Chelsea Barracks arazisini yaklaşık 1,3 milyar dolara satın almıştı. Belgravia, Chelsea ve Pimlico semtleri arasında 12,8 dönümlük bir alana yayılan proje, o tarihten bu yana Londra'nın en büyük lüks konut geliştirme projelerinden birine dönüştü.

Yaklaşık 650 metrekare iç mekan ile 280 metrekarelik teraslardan oluşan penthouse, toplamda 930 metrekarelik kullanılabilir alana sahip. 5 yatak odalı konut, tablolardan yatak çarşaflarına kadar tamamen eşyalı olarak satışa sunuluyor. Alıcılar ek bir mobilyalama sürecine gerek kalmadan taşınabiliyor. Sakinler, basketbol veya pickleball kortuna dönüştürülebilen kapalı bir tenis kortu dahil çeşitli özel olanaklardan yararlanabiliyor.

19'uncu yüzyılda İngiliz ordusu birliklerini barındırmak için inşa edilen ve 2000'lerin sonunda yeniden geliştirme amacıyla satılana kadar askeri kullanımda kalan Chelsea Barracks, yüksek borçlanma maliyetlerine ve varlıklı yabancı sakinleri etkileyen vergi değişikliklerine karşın Londra'nın üst düzey konut piyasasındaki canlanmanın bir örneği olarak gösteriliyor.

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İngiltere'nin Türkiye'ye ihracatı hızlı arttı

İngiltere Ticaret Bakanlığı'nın 31 Temmuz'da yayımladığı en güncel verilere göre 2026'nın ilk çeyreği sonuna kadarki 12 aylık dönemde iki ülke arasındaki toplam ticaret, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artarak 28,6 milyar sterline ulaştı. Bu büyümenin arkasındaki asıl itici güç ise İngiltere'nin Türkiye'ye ihracatındaki sıçrama oldu. İhracat yüzde 14,5 artışla 10,9 milyar sterline çıkarak serideki en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde İngiltere'nin Türkiye'den ithalatı yüzde 0,9 hafif bir gerilemeyle 17,7 milyar sterlinde kaldı.

Genişletilmiş STA bekleniyor

Böylece Türkiye'nin İngiltere karşısındaki ticaret fazlası bir yılda 8,3 milyar sterlinden 6,8 milyar sterline geriledi. Türkiye, 2026'nın ilk çeyreği sonu itibarıyla 19'uncu büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Bir önceki dönemde bu sıralama 18'inciydi. Türkiye'nin İngiltere'ye hizmet ihracatındaki yüzde 20,9'luk artış da dikkat çekti. Genişletilmiş Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) yürürlüğe girmesiyle birlikte, hizmet ticareti ve iş insanlarına yönelik vize kolaylıklarının da anlaşma kapsamına alınması bekleniyor. Bu adımın özellikle Londra'da faaliyet gösteren Türk şirketleri ve girişimciler için yeni fırsatlar yaratması öngörülüyor.

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6 ayda 1,6 milyon İngiliz turist geldi

Türkiye'ye yılın ilk 6 ayında 1 milyon 580 bin İngiliz vatandaşı geldi. Birleşik Krallık, bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen 3. ülke oldu. İlk 6 ayda Rusya 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

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Elektrik ya veri merkezlerine yetecek ya yeni evlere

Londra'nın veri merkezi yatırımlarında Avrupa'nın merkezi haline gelme hedefi, ülkenin konut krizini derinleştirme riskiyle karşı karşıya. Elektrik şebekesinin taşıma kapasitesi, hem enerji açlığı çeken dev veri merkezlerine hem de ihtiyaç duyulan yeni konutlara aynı anda yetişemiyor. Uzmanlar bunun 2050'ye kadar 10 kata yakın büyümesi beklenen bir talep patlamasının henüz başlangıcı olduğu uyarısında bulunuyor. İngiltere hükümeti 2024'te veri merkezlerini "Kritik Ulusal Altyapı" statüsüne alarak milyarlarca sterlinlik yabancı yatırımın önünü açtı. Sektör örgütü techUK'ye göre bu yatırımların tahmini değeri şimdiden 4,7 milyar sterline ulaştı. Geliştiriciler özellikle Heathrow Havalimanı'na yakınlığı ve finans merkezlerine erişimi nedeniyle Londra'nın batısındaki M4 koridorunu hedefliyor.

İngiltere'nin 2050 net sıfır hedefi

Microsoft'un Windsor yakınlarındaki 1 milyar sterlinlik yatırımı bunlardan biri. Başkentte Canning Town'dan Wembley'e kadar 20'den fazla noktada veri merkezi projesi sürüyor. Amsterdam 2030'a kadar yeni veri merkezi inşaatını durdururken, İskoçya hükümeti de yeni merkezler için planları dondurma yönünde bir önergeyi kabul etti. Temelde elektrik şebekesinde, hem enerji açısından çok aç olan veri merkezlerini hem de yeni konut gelişmelerini sürdürecek kapasite yok. İngiltere'nin 2050 net sıfır hedefi, elektrikli araç şarjından ısı pompalarına kadar konutlardaki elektrik talebini artırıyor. Veri merkezleri de bu tabloya "bir yük" daha ekledi.

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25 yaşındaki İngiliz, yapay zeka çip şirketinin değerini 6 ayda üçe katladı

Londra merkezli yapay zeka çip girişimi Olix, aralarında Arm'ın da bulunduğu yatırımcılardan 312 milyon dolar topladı ve şirketin değeri altı ayda üç katına çıkarak 3,3 milyar dolara ulaştı. Şirketin en büyük farkı, veri merkezlerinde çip kümeleri arasında bilgiyi lazerlerle ve daha yüksek enerji verimliliğiyle taşıyan "fotonik ara bağlantı" teknolojisi. Girişimin kurucusu ve CEO'su, henüz 25 yaşındaki İngiliz girişimci James Dacombe, Nvidia'ya rakip olma iddiasıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi. Şirketin değeri, şubat ayında 220 milyon dolarlık bir turla 1 milyar doların hemen üzerinde belirlenmişti. Yeni turla birlikte bu rakam 3,3 milyar dolara yükseldi.

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Argos, 120 milyon sterline satıldı

İngiltere'nin perakende zinciri Sainsbury's, bünyesindeki teknoloji ve genel ürün mağazası Argos'u 120 milyon sterline sattığını açıkladı. Sainsbury's'in 2016'da 1,4 milyar sterline satın aldığı 667 şubeli zincir, bu satışla değerinin önemli bir kısmını kaybetmiş oldu. Genel ürün perakendecileri, tüketicilerin giderek Amazon gibi çevrim içi devlere yönelmesiyle son 10 yılda İngiltere'de zorlu bir dönem geçirdi.