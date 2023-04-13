Londra’ya da uzanıp ‘International’ oldu Latin Amerika’ya da açıldı

ERG International Group Genel Koordinatörü, SSB A.Ş. Genel Müdürü Uzi Sezer ve SSB A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Bor ile görüşmeye giderken ERG Şirketler Grubu’nun kuruluş öyküsüne baktım:

· ERG Şirketler Grubu, 55 yıl önce Ankara’da Erbilgin Ailesi tarafından kuruldu. ERG İnşaat, 1966 yılından beri havaalanı, yol, köprü, baraj, termik santral, sulama, sanayi tesisi inşaatları gibi altyapı hizmetlerini yürütüyor.

· Şirketin kurucusu 82 yaşındaki Vural Erbilgin, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Şirketin kuruluş öyküsünde imza attığı projeler şöyle sıralandı:

· Karakoçan Barajı (Elazığ), Tercan Barajı (Erzincan), Antalya Havalimanı, Kars Havalimanı, İstanbul Atatürk (Yeşilköy) Havalimanı, Karakaya Barajı, Kangal Termik Santralı (Sivas), Çatalan Barajı (Adana), Afşin-Elbistan Termik Santralı, Artvin-Ardahan Karayolu, Deriner Barajı (Artvin).

Deriner Barajı’na ayrı başlık açıldığı dikkatimi çekti:

· Deriner Barajı, “kütle beton dökme” tekniği ile inşa edildiği için önemli bir mühendislik özelliği söz konusu oldu.

· Betonun sertleşmesi sırasında egzotermik reaksiyon gerçekleştiğinden, yangın çıkarabilecek ölçüde ısı yayması sebebiyle işlem en yüksek teknoloji ile hayata geçirildi. Bu yöntem sayesinde sızdırmazlık optimum seviyede sağlandı.

· Proje bedeli 2.5 milyar dolar olan Deriner Barajı, ilk yapıldığında dünyanın en yüksek barajıydı. Şimdi dünyada yükseklik açısından ikinci sırada yer alıyor.

Şeref Oğuz’la birlikte ERG Grubu’nun yakın dönem adımlarını ve gelecek planlarını Uzi Sezer’den dinledik:

- Grubumuz son yıllarda rotasını yurt dışına çevirdi. ERG International UK kuruldu, Londra’da ofis açıldı.

Tarihçesi 1900’lü yılların başlarına uzanan İsviçre merkezli SSB Sauerwein & Schaefer AG’nin daha önce grup bünyesine katıldığını belirtti:

- İki yıl önce grubumuz bünyesinde SSB AG Zürih’in Türkiye iştiraki SSB Altyapı Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş., bir yıl sonra SSB AG Viyana ve 2022 yılı sonunda da SSB Infrastrutture S.p.A Milano’da kuruldu.

Ardından ekledi:

- Grubumuz inşaatçı kimliğinin yanısıra multidisipliner ve uluslararası altyapı projelerini üstlenen, özellikle sürdürülebilir alanlarda yüklenici ve yatırımcıya dönüştü.

Grubun Kolombiya’da iki hafta önce üstlendiği projeyi paylaştı:

- Cartagena’da liman inşaatı için ön sözleşme imzaladık. Limana hidrojenin de içinde bulunduğu likit ürünlerin depolama terminali kurulacak. Terminal, “green hydrogen” olacak.

Yurt dışındaki faaliyet ve proje adreslerini ülke ve bölgeler bazında şöyle ortaya koydu:

- ERG Grubu olarak Güney Asya, Doğu Avrupa, Afrika’nın tamamı ve Latin Amerika’da proje ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Grubumuzun ana merkezi Ankara ama Londra da ikinci ana adresimiz haline geldi.

ERG Grubu, Türkiye’nin büyük projelerine damgasını vurmasına rağmen, 55 yıldır faaliyetlerini pek vitrine çıkmadan, sessiz sedasız sürdürüyor.

Grubun kurucusu Vural Erbilgin, yönetim kurulu başkanı olarak kaptan köşkünde görevini sürdürürken ailenin ikinci kuşağının temsilcilerinden biri Ankara’da, bir Londra’daki ikinci merkezde kolları sıvamış görünüyor.

ERG Grubu’nun önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla projeye imza atacağı anlaşılıyor…

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesini Ankara, Zürih ve Londra’dan yönetiyor

ERG International Group Genel Koordinatörü, SSB A.Ş. Genel Müdürü Uzi Sezer, grubun üstlendiği “Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi”yle ilgili şu bilgileri verdi:

· Projeyi ERG Grup bünyesindeki ERG İnşaat, ERG International UK-Londra ve SSB AG Zürih ortaklığında harekete geçiriliyor.

· 503.3 kilometrelik tren yolu Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir’den geçecek.

· Saatte 250 kilometrelik hıza uygun inşa edilen hatta 15 tünel, 25 viyadük ve 51 köprü dahil 800’ü aşkın mühendislik yapısı bulunuyor. 11 milyon metreküpü aşkın kazı ve 26 milyon metreküpü aşkın dolgu işi var.

· Proje inşaatı sırasında 10 bin kişiye istihdam sağlarken 40 bin kişiye de gelir yaratabileceği hesaplanıyor.

Projenin finansmanıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

· Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesine İngiltere, İsviçre, İtalya ve Avusturya’da ihracat kredi kuruluşları UKEF, SERV, SACE ve OeKB güvencesiyle 25 uluslararası kredi kuruluşundan 2.5 milyar Euro’luk yeşil finansman desteği sağlandı.

· 2.2 milyar Euro kontrat değeri olan proje için finansmanı ERG Grubu getirdi. Böylece ERG, İngiltere’de kurulu Türk şirketi olarak UKEF’ten en fazla desteği alan firma oldu.

Ankara-Niğde Otoyolu bizi dünyanın 7’inci büyük işletmecisi yaptı

ERG International Group Genel Koordinatörü, SSB A.Ş. Genel Müdürü Uzi Sezer, grubun üstlendiği “Ankara-Niğde Otoyolu”nu şöyle anlattı:

· 550 kilometrelik “Ankara-Niğde Otoyolu”nun yatırım maliyeti 1.7 milyar Euro’yu aştı. Otoyol 2.5 yılı biraz aşan sürede işletmeye açıldı. 11 ay erken teslim edildi, Kasım 2020’de devreye girdi.

· ERG Şirketler Grubu olarak “Ankara-Niğde Otoyolu”nu tek başımıza işletiyoruz. Grubumuz dünyanın 7’nci büyük otoyol işletmecisi konumunda bulunuyor.

Pİ Makine İngiltere’de üretime giriyor

ERG International Group Genel Koordinatörü, SSB A.Ş. Genel Müdürü Uzi Sezer, grubun sanayi şirketi “Pİ Makine”nın ithalat zorlukları üzerine kurulduğunu belirtti:

- İthalatta yaşanan zorluklar ve fiyatların yüksekliği ERG Grubu’nu “Kendi makinemizi yapalım, dışa bağımlı kalmayalım” noktasına taşımış. Türkiye’nin ilk beton taşıyıcısı “Transmikser”i üretmiş.

Bir havaalanı projesi sırasında “beton santralı” ve “beton finişeri” üretildiğini kaydetti:

- Zamanla başka firmalardan da siparişler gelince 1972 yılında Pİ Makine kurulmuş. Üretilen makinelerdeki yerlilik oranı yüzde 60-100 arasında değişiyor.

Şirketin petrol kuyusu delme kuleleri gibi teknolojik ekipmanları üretimini de yaptığını vurgulayıp ekledi:

- Pi Makine UKEF’in desteği ile İngiltere’de de bir üretim hattı açacak.

3 restoranı yıkıldı Gastronometro’da biraz olsun moral buldu

KARACA Züccaciye Grubu bünyesindeki Jumbo’nun Genel Müdürü Sami Hotak’tan davet geldi:

- Malatya Hacıbaba Restorana destek vermek amacıyla Gastronometro’da gerçekleşecek iftar buluşmamıza bekliyoruz.

Gastronometro’ya girişte Malatya’daki 4 restoranından 3’ü depremde yıkılan Zeki Saygı karşıladı. Sarıldık, yaşanan acıyı paylaşmaya çalıştık. Zeki Usta, Gastronometro’nun mutfağında ekibiyle yemekleri hazırlarken, Karaca Züccaciye Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Sami Karaca ve Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak’la sohbet ettik.

Metro Türkiye, Ramazan ayı boyunca Gastronometro mutfağını depremzede 4 restorana, Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restoran, Antakya Pöç Kasabı ve Kebabı ile Malatya Hacıbaba Restoran’a açtı.

4 restoran sahibi, birer haftalık sürede 500’er bin lira gelirle yaralarını biraz olsun sarma fırsatı yakaladı. Zeki Saygı’nın Gastronometro’daki çalışmayla biraz olsun moral bulduğunu gözlemledim.