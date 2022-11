Los Angeles’ta Cheesecake Factory ile rekabet edecek

Hüseyin Aymutlu, 2022 yılını 60 şube ile kapatmayı hedefleyen Happy Moon’s Cafe’nin sahibi… Sektöre 16 yaşında komi olarak adım atan, 27 yaşında ilk dükkanını açan Hüseyin Aymutlu, bugün dünyaya açılma planları yapıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Irak’taki şubeleri olan ve 3 bin kişiye istihdam sağlayan Aymutlu, asıl atılımı yurt dışında yapmaya hazırlanıyor. İngiltere ve ABD’ye açılma projesini 2023 yılında hayata geçirecek olan Aymutlu, Dubai’de de dev alışveriş merkezi Dubai Mall ile görüşüyor. Yeni projelerini konuşmak için buluştuğumuz Hüseyin Aymutlu, İngiltere’de Londra, ABD’de ise Los Angeles’ta şirket olarak şube açacaklarını, Dubai’de ise bayilik yöntemiyle büyümeyi planladıklarını anlatıyor.

Aymutlu’nun ABD hedefleri oldukça iddialı, zira dünyaca ünlü The Cheesecake Factory’e rakip olacağını vurguluyor. Bilmeyenler için not düşeyim; yıllarca The Cheesecake Factory’nin Türkiye’ye geleceği söylendi, birçok grubun markayla görüştüğü yazıldı çizildi ancak hepsi iddia olarak kaldı. Hüseyin Aymutlu, “Miami’de yer baktık. Los Angeles’te Canon Gardens’ta yerimiz hazır. The Cheesecake Factory Türkiye’ye gelmedi ama biz rekabeti oraya taşıyacağız” diyor.

İngiltere’de hedef en geç Haziran 2023’te açılış yapmak

Londra’da Haziran 2023’e kadar açılış yapmak istediğini anlatan Aymutlu, ekliyor: “Restoran sektörü Türkiye’de hızlı bir gelişme kaydetti. Hepimiz ciddi bir tecrübe edindik ve büyük gruplar yurt dışına yöneldi. Biz de yurt dışında daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Happy Moon’s markasının dünya genelinde patentini aldık. Yurt dışına hem büyümek hem de rakiplerimize meydan okumak için gidiyoruz. Orada markalar çok eskidi, yeni kan lazım. İngiltere ve ABD projeleri bizi çok heyecanlandırıyor. Londra’ya bizim tarzımızda zincir olarak ilk biz gitmiş olacağız. İngiltere’de 30-40 şubeli zincirlik potansiyeli görüyoruz. Los Angeles’ta da bizim gibi zincir yok. Odağımız bu İngiltere ve ABD’de büyümek.”

Hüseyin Aymutlu’ya Türkiye’deki büyüme planlarını da soruyorum. Şöyle yanıt veriyor:

Garsonların şarkı söylediği meyhane için yer arıyor

“Bu yıl sonuna kadar 60 şubeye ulaşacağız. 3 bin çalışanımız var. 2023 yılını 70 şube ile kapatmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde 15 ilde varız ve 70 şubeden fazlasını düşünmüyoruz. Farklı markalarımızla müşterilerimize ulaşıyoruz. Orta ve alt gelir grubu için Bob’s markamızı yarattık ve dört şubesini açtık. Happy Moon’s’u orta segmentte konumlandırdık. İkon daha üst gelir seviyesine hitap ediyor. İkon’un İstanbul’da Galataport ve Akmerkez’de, Bodrum Yalıkavak Marina’da ve İzmir Alaçatı’da şubeleri var. No 54 ise kebap ve et üzerine en üst gelir seviyesine hitap eden markamız. Gruba bir meyhane ve bir balıkçı da eklemek istiyoruz. Boğaz’da yer arıyoruz. Yeni nesil bir meyhane planlıyoruz. Garsonların şarkı söylediği, müşterinin keyif alacağı bir yer olsun istiyoruz.”

Hüseyin Aymutlu’ya herkesi ve her sektörü etkileyen zorlu ekonomik şartları soruyorum. “İş var ama karlılık yok” diyor ve devam ediyor: “Personel, enerji ve kira maliyetleri artıyor. Ciromuzda önceden doğalgaz, su ve elektriğin payı yüzde 2 idi. Şimdi sadece elektriğin payı yüzde 8. Hammaddede yüzde 140’ları bulan artışlar var. Bunu fiyatlara yansıtamıyoruz.”

Şubelere ayda 4 kez gizli müşteri gidiyor

Hüseyin Aymutlu, müşteri memnuniyetine büyük önem veriyor. Beş yıl önce her şubede aynı standartları yakalamak için ciddi çalışmalar yapmış. Bu çalışmaları hakkında şu bilgileri veriyor: “Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizi anlamak, onlara her zaman daha iyisini sunmak için çalışıyoruz. Ayda dört kez gizli müşteriler şubelerimizi geziyor, müşteri memnuniyetini ölçüyor. Düzenli olarak hem statik hem de dinamik araştırmalar yaparak, müşterilerimizin gelecekteki tercih nedenlerini anlayıp tüm operasyonlarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz. Yenilikçi olmaya özen gösteriyor, operasyonumuzdan ve müşterimizden kopmadan tüm süreçlerimizi yönetiyoruz.”

Aymutlu, şubeleri içinde en fazla ciroyu Galataport’ta yaptıklarına da değiniyor. Galataport’u şubesinin ciroda ilk sıraya yerleştiğini anlatıyor. Şubelerde yüzde 10 civarında olan yabancı müşteri sayısının Galataport’ta yüzde 30’u bulduğunu belirten Aymutlu, ciroda Akasya AVM ve Viaport’un ilk üçte yer aldığını vurguluyor.

Eski patronlarından ‘Gel işi birlikte büyütelim’ teklifleri alıyor

Sivaslı olan Hüseyin Aymutlu, ailevi sebeplerden dolayı okulunu yarıda bırakıp çalışmaya başlamış. Komilik, garsonluk ve barmenlik derken bir cafe-restoranda 5 yıl yöneticilik yapmış. O dönem Türkiye’de ilk şubesini açan yabancı kökenli bir restoranda işin tüm inceliklerini öğrenmiş. Kendi markasını kurma hayalini 1999 yılında Kadıköy’de açtığı kafe ile gerçeğe dönüştürmüş. Kafenin isminin de soyadı Aymutlu’nun İngilizcesi olan ‘Happy Moon’s’ olmasına karar vermiş. Aymutlu, “Kadıköy’deki ilk dükkanım hala duruyor. Doğru zamanda kendi yerimi açtım, ülkenin büyümesi, AVM’lerin büyümesi benim büyümemi sağladı. Birlikte çalıştığım eski patronlarımdan bana ortaklık teklif edenler oldu. Şimdi bile ‘Gel bizim markayı da büyütelim’ diyenler var. Alaylı olmanın en büyük faydası bu işin her yönünü 360 derece görebilmenizi sağlaması. Olaylara her perspektiften bakabildiğim için çok şanslıyım” diye konuşuyor.