M11 büyüyor, peki ya yolcuların çilesi de büyüyecek mi?

M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı açıldığında “Türkiye’nin en hızlı metrosu” olarak tanıtılmıştı. Şimdi hattın ikinci etabı olan Arnavutköy–Halkalı kesimi de 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Böylece yaklaşık 69 kilometrelik ve 16 istasyonlu hat tamamlanmış olacak.

Ancak hat büyüdükçe yolcu sayısının da ciddi şekilde artacağı ortada. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle yaptığım görüşmede mevcut sefer sıklığının yetersiz kaldığını, seferlerin artırılması ya da vagon kapasitesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade ettim. Aldığım yanıt ise “Talep olursa değerlendiririz” şeklindeydi. Oysa talep zaten sahada açıkça var. Yoğun saatlerde hattı kullananlar durumu net biçimde görüyor.

Şubatta bu köşede İstanbul Havalimanı metrosundaki iki temel soruna dikkat çekmiştim. Birincisi, bir havalimanı hattına yakışmayan işletme saatleriydi. Gece yarısından sonra İstanbul’a ulaşan yolcular metrodan yararlanamıyor, taksi ya da servis kullanmak zorunda kalıyordu. İkinci sorun ise sefer aralıklarıydı. 20 dakikalık bekleme süresi, özellikle yoğun saatlerde ciddi mağduriyet yaratıyordu.

Aradan aylar geçti ama çok şey değişmedi. Sabah 06.00–09.00 saatleri arasında Gayrettepe yönünde, akşam ise dönüş saatlerinde yoğunluk dikkat çekiyor. Yolcular trene binebiliyor ancak çoğu zaman sıkışık şekilde yolculuk etmek zorunda kalıyor. Halkalı etabının devreye girmesiyle yoğunluğun daha da artması sürpriz olmayacak.

Hattın Halkalı’ya uzanmasıyla yolcu sayısı daha da artacak. Yaklaşık 100 milyar lirayı aşan maliyetle hayata geçirilen bu yatırımın başarısı sadece ray döşemekle ölçülemez. Önemli olan sistemin verimli ve konforlu çalışması.

Bugün atılacak adımlar yarının daha büyük sorunlarını engelleyebilir. Yoğun saatlerde 20 dakikalık sefer aralığının düşürülmesi, ek tren setlerinin devreye alınması ve yolcu yoğunluğunun düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. Çünkü ortada öngörü değil, zaten yaşanan bir sorun var. Halkalı etabı açıldığında “Bu kadar yolcu beklemiyorduk” demek kimseye bir şey kazandırmaz. M11 hattı Türkiye’nin en hızlı metrosu olabilir ama yolcular istasyonlarda ve vagonlarda sıkışıyorsa, o hız tek başına bir anlam taşımaz.