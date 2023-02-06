Maaş promosyonu verene KDV iade bonusu

Berkay ÖZGÜVEN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

umutberkayozguven@gmail.com





Özellikle son dönemde, bankalar tarafından gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çalışanlar için verilen promosyonlarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Şirketlerin ise hemen hemen büyük çoğunluğu bankalarla maaş promosyon anlaşması yaptılar ve protokellerini düzenlediler.

Bankalarla yapılan protokollere istinaden, anlaşılan maaş promosyon tutarlarının büyük çoğunluğu şirketlere ödendi.

Buraya kadar bir sorun yok.

Özellikle bu noktadan sonra şirketler tarafından unutulan veya atlanılan bize göre çok önemli bir konu devreye giriyor.

Çünkü, bankalar tarafından şirketlere yapılan promosyon ödemelerinin karşılığında, şirketler tarafından bankalara fatura düzenleniyor ve sürecin tamamlandığı düşünülüyor.

Bize göre, süreç burada tam olarak yeniden başlıyor.

Neden Mi?

Çünkü, şirketlerin, promosyon ödemeleri için ‘bonus’ olarak vergisel bir avantajı daha söz konusu!

Şirketlerin, Bankalardan Aldığı Maaş Promosyonlarının Vergilendirilmesi Nasıl Olacak?

Öncelikle, genel olarak vergilendirmenin nasıl olacağı oldukça önemli.

Bu noktada, promosyonlarının ödenmesine yönelik iki farklı senaryo karşımıza çıkıyor.

Birincisi, maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya nakit olarak ödenmesi. Böyle bir durumda, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren ilişkisi olmadığı için vergilendirilme söz konusu değil.

Diğer bir durum ise bankalar tarafından, promosyon anlaşması yapılan kuruma ödeme yapılması. Bu senaryoda, ödemeyi alan kurum veya şirket, bu ödemeleri gelir olarak kayıt etmeden çalışanlara aynen aktarırsa vergilendirme devreye girmiyor.

Ancak, ödemeyi alan kurum veya şirket tarafından, yapılan ödemelerin kazanca dâhil edilmesi durumunda, ilgili kurum tarafından çalışanlara yapılan ödemenin ücret olarak vergilendirilmesi gerekli.

Bankalar Şirketler Adına Vergi Dairesine Ödeme Yapıyor!

Banka ile maaş promosyon anlaşması yapan şirketin, anlaşma yapılan tutar üzerinden bankaya vergi kanunları çerçevesinde fatura düzenlemesi gerekiyor.

Ancak, bankaya düzenlenecek olan bu faturada, ayrıcalıklı bir durum söz konusu.

Çünkü, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.2.13 başlıklı bölümü uyarınca, KDV mükellefleri tarafından, bankalara düzenlenecek olan faturalar 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi.

Kısaca, faturadaki KDV şirketler ve bankalar tarafından yarı yarıya paylaşılıyor. Bankalar, faturada yer alan KDV’nin yarısını faturayı düzenleyen şirkete ödemek yerine, vergi dairesine ödüyor.

Şirketler ise faturadaki KDV’nin yarısı kadar bankadan eksik ödeme almış oluyor.

Hal böyle olunca, işletmelerin hemen hemen tamamı tarafından unutulan vergisel bir ‘bonus’ devreye giriyor.

Maaş Promosyonlarına KDV İade’si Almayı Unutmayın!

Bankalar tarafından, şirketiniz adına vergi dairenize ödenen KDV tevkifatını vergi dairenizden talep etmeniz mümkün!

Üstelik, vergi borçlarınıza mahsup yoluyla veya nakit olarak talep edebiliyorsunuz.

Nasıl Mı?

Bu noktada, alacağınız KDV iadesinin 10.000 TL’yi aşıp aşmadığı en önemli kıstas.

Çünkü, alacağınız iade 10.000 TL’yi aşmıyorsa ve vergi borçlarınıza mahsuben veya nakit olarak alıyorsanız, vergi incelemesine girmeden, YMM raporu ve teminat aranılmadan iadeniz vergi dairesi tarafından yerine getiriliyor.

Şayet, alacağınız KDV iadesi 10.000 TL’yi aşıyor ve vergi borçlarınıza mahsuben ya da nakit olarak alınacaksa, YMM tarafından rapor yazılması ya da vergi incelemesine tabi tutulmanız gerekiyor.

Kısaca, 10.000 TL üstündeki mahsuben veya nakit olarak alacağınız KDV iadeleri, vergi incelemesi ile veya YMM tarafından yazılacak olan raporla yerine getiriliyor. Teminat vermeniz halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülüyor.

Bize göre bu çok ciddi ve çoğu işletme tarafından atlanılan önemli bir vergisel avantaj.

Sonuç Olarak;

Özellikle son dönemde, bankalar tarafından elden edilen karlılık hepimizin malumu.

Bu nedenle, promosyon ödemeleri hız kesmeden devam ediyor.

Şirketlerle bankalar arasında yapılan bu anlaşmalar neticesinde, özellikle şirketler tarafından atlanılan en önemli konu, maaş promosyonlarına ait KDV İadesi.

Yapılacak olan protokol veya anlaşmanın rakamını 500.000 TL + KDV olarak düşündüğümüzde, vergi dairesinden borçlarınıza mahsuben veya nakit olarak iade talep edileceğiniz rakam 45.000 TL.

Bu durumun işletmelere, ekstra bir finansman kaynağı yaratacağı ise oldukça aşikar.

Üstelik, banka ile yapılan promosyon anlaşması arttıkça elde edilecek olan KDV İadesi cabası.