Maaş zamları, enflasyona neden her zaman aynı tepkiyi vermiyor?

Enflasyon beklentilerin üzerinde ya da altında geldiğinde sadece piyasalar değil, maaş zamlarının dinamiği de değişir. Ancak bu ilişki sanıldığı kadar doğrusal ilerlemez.

Enflasyon açıklandığında ilk refleks genellikle “Maaşlar eridi” ya da “Maaşa ne kadar zam gelecek?” olur. Çünkü enflasyon, sadece fiyatların artışını değil, aynı zamanda alım gücünün erimesini temsil eder. Ancak bu ilişkide kritik bir detay da enflasyonun yüksek ya da düşük gelmesi kadar, beklentilere göre nerede konumlandığının da maaş zamlarının kaderini belirlediği oluyor.

Enflasyon beklentilerin üzerinde geldiğinde ilk etki olumsuzdur. Çünkü ücret artışları çoğunlukla geçmiş enflasyona veya önceden belirlenmiş beklentilere göre yapılır. Bu durumda, çalışan, daha maaşına zam gelmeden reel olarak fakirleşir. İşveren tarafında maliyet baskısı artar ama bu artış anında ücretlere yansımaz. Kamu tarafında ise maaş güncellemeleri belirli dönemlere bağlı olduğu için “gecikmeli telafi” devreye girer.

Bu gecikme kritik çünkü yüksek gelen enflasyon, maaş zamlarının her zaman aynı hızda yukarı gelmesini garanti etmez. Aksine çoğu zaman şu döngü oluşur:

Enflasyon → alım gücü kaybı → gecikmeli zam → yeniden enflasyon baskısı

Yani ücretler, enflasyonu kovalar ama çoğu zaman yakalayamaz.

Enflasyon beklentinin altında geldiğinde ise ilk bakışta olumlu bir tablo oluşur. Piyasalar rahatlar, merkez bankası politikası için alan açılır. Ancak maaşlar açısından bu durumun da farklı bir etkisi vardır. İşverenler ve politika yapıcılar, “yüksek zam” baskısını daha az hisseder. Ücret artışları daha sınırlı kalabilir.

Reel alım gücü kısa vadede korunur ama uzun vadede artış potansiyeli düşer.

Buradaki kritik mesele, enflasyon düşük geldiğinde çalışan hemen kazanır, ama gelecekteki maaş artışı potansiyelinden feragat edebilir.

Bu noktada oyunun gerçek kurallarını anlamak gerekiyor. Maaş zamlarını belirleyen tek şey gerçekleşen enflasyon değil; beklenen enflasyon.

Eğer beklentiler sürekli yukarı revize ediliyorsa, maaş pazarlıkları daha agresif olur.

Eğer beklentiler aşağı yönlü ise, zamlar da daha “temkinli” belirlenir.

Bu nedenle enflasyon verisinin kendisi kadar, onun piyasa tahminlerine göre sürpriz yaratıp yaratmadığı kritik hale gelir.

Bir de daha derin bir etki olarak “Enflasyon–ücret sarmalı” konusu var.

Yüksek enflasyon, yüksek ücret talebini; yüksek ücretler de maliyet üzerinden tekrar enflasyonu besler.

Ancak burada ince bir denge var. Beklentinin üzerinde gelen enflasyonda ücretler geriden gelir ve sarmal başlar. Beklentinin altındaki enflasyonda ücret baskısı azalır, sarmal kırılabilir.

Enflasyonun sürpriz yapması maaşları değil, sistemin dengesini değiştirir.

Maaş zamlarını sadece “enflasyon kaç çıktı?” sorusuna indirgemek eksik bir bakış olur. Asıl denklem, maaş artışının “gerçekleşen enflasyon + beklentiler + zamanlama + pazarlık gücü” ile oluştuğudur.

Bu yüzden aynı enflasyon oranı, farklı dönemlerde tamamen farklı maaş zamları ya da zamların etkilerini doğurabilir.

Enflasyon bir sayı değil, bir hikâyedir. Ve o hikayede maaşlar çoğu zaman başrol değil, gecikmeli gelen bir yan unsurdur. Asıl soru şu: Biz enflasyonu mu takip ediyoruz, yoksa enflasyon mu gelirleri yeniden belirliyor?