Madencilikte dışa bağımlılığımızın faturası

Türkiye’de 2022 yılında 826 milyon ton maden çıkarıldı. Bir başka ifade ile ülkemizde kişi başına çıkarılan maden miktarı yaklaşık 10 ton.

Maden-metal-bunlara bağlı ara mal üretimi vatandaşlarımız ve sanayimizin ihtiyacını karşılamaya yetmediği için açığımızı çok ciddi bedeller ödeyerek ithal ederek karşılıyoruz.

Madencilikte ne kadar dışa bağımlıyız? Ülkemiz 2022 yılında kömür ihtiyacını %60 (kalori bazında), petrokok ihtiyacını %100, çinko ihtiyacını %98, alüminyum ihtiyacını %95, altın ihtiyacını %90, bakır ihtiyacını %75, demir- çelik ve hurda ihtiyacını %65, demir cevheri ihtiyacını %55 oranında ithal ederek karşılamıştır.

Ülkemiz söz konusu maden metal ve ara mal ürünleri ithalatına ödediği para 2015 yılında 29,3 milyar dolar iken 2022 yılında 79,4 milyar dolara çıktı. (Ayrıca petrol, madeni yağlar ve doğal gaz ithalatımızın faturası da 2022 yılında 83,5 milyar dolar oldu.)

Madencilik kaynaklı dış ticaret açığımıza çözüm Kendi maden kaynaklarımızı değerlendirmek varken neden dışarıdan maden, metal ve ara mal ürünleri ithal ediyoruz?

Çevreye duyarlı güçlü bir madencilik sektörü yaratarak sanayimizin enerji, maden, metal ve ara mal ihtiyacını kendi maden kaynaklarımızdan TL ödeyerek karşılayabildiğimiz oranda, dış ticaret açığının azaltılmasına ciddi katkılar sağlayabiliriz.

Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığımız her geçen yıl arttığı için çok ciddi bedeller ödemeye devam ediyoruz. Madencilik sektörü tüm sanayiler için kaynak yaratan bir sektördür.

Doğal kaynakları kullanmadan insanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildir. Doğal kaynaklar kullanılırken toplumun ihtiyaçları ile sürdürülebilir bir çevre politikasının dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Madencilik ve çevre dengesini iyi yöneten ülkelerde madencilik faaliyetleri çevre için bir tehdit olarak görülmezken, bu dengeyi iyi yönetemeyen ülkelerde “ya çevre ya madencilik” anlayışı ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çevre ve maden üretim dengesi korunarak ne madenden ne de çevreden vazgeçmeden, çevreye saygılı madencilik yapılabilir.