Madeni yağda kapasiteyi büyüttük, Türkiye’de akü üretimine başladık

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, 127 yıllık madeni yağ marka olarak ‘karada, denizde, havada ve hatta uzayda’ varlığını sürdürdüğünü söylüyor. Kendisiyle bir grup gazeteci ile beraber sohbet ettik. Markanın halen 150’den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 5 bin kişilik küresel istihdama sahip olduğunu belirterek, “7 küresel teknoloji merkezimiz ve 200 milyonu aşan müşteri temas noktamızla çok güçlü bir küresel organizasyona sahibiz. Türkiye’de ise 67 yıldır varız ve özellikle otomotiv madeni yağlarında yaklaşık yüzde 30’luk pay ile uzun süredir pazar liderliğimizi sürdürüyoruz” diyor. Türkiye otomotiv pazarının son üç yılda dikkat çekici bir performans ortaya koyduğunu, yıllık satış adetlerinde rekorlar kırıldığını hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor:

Türkiye otomotiv pazarı hızlı büyüyor

“2025 yılında sadece ilk 10 ayda 1 milyon barajı aşıldı. 2026’ya baktığımızda pazarın büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Yeni araç satışlarının yıllık 1 milyonun üzerine çıkmış olması, yetkili servislere giren ve yağ değişimi için gelen araç sayısının da artması anlamına geliyor. Bu durum madeni yağ pazarı açısından önemli bir potansiyeli işaret ediyor. Avrupa’da bin kişi başına ortalama 574 araç düşerken, Türkiye’de bu rakam 203 araç seviyesinde. Bu da önümüzdeki yıllarda otomotiv ve madeni yağ pazarında büyüme potansiyelinin çok güçlü olduğunu gösteriyor.

‘Üretime 20 milyon dolarlık yeni yatırım yaptık’

Biz de Gemlik’teki üretim tesisimizi büyütüyoruz. Son 4 yılda yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yaptık. Her yıl 3 ila 5 milyon dolar arası modernizasyon ve kapasite yatırımlarımız devam ediyor. Geçen yıl Gemlik tesisimizde 124 milyon litre üretim gerçekleştirdik. 2030 hedefimiz 165 milyon litreye ulaşmak. Tesiste beyaz ve mavi yaka yaklaşık 150 kişilik ekip çalışıyor. Türkiye’de sunduğumuz ürünlerin büyük kısmını burada üretiyoruz. Gemlik’ten 24 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 10’unu ihraç ediyoruz. Hedefimiz bunu yüzde 15’e çıkarmak. Gemlik tesisimiz, Castrol’ün küresel üretim ağı içinde ‘Master Plant’ statüsüne sahip tek tesisi konumunda. Bu statü, verimlilik, maliyet optimizasyonu ve kalite standartları açısından en yüksek kriterleri karşılayan tesislere veriliyor. Gemlik, bu seviyeye ulaşarak Castrol’ün en gelişmiş ve kritik üretim noktalarından biri haline geldi.

‘Akü satışlarımız başladı, batarya soğutma sıvısında lideriz’

Castrol markalı yedek parçalar üretmeye başladık. Akü bunlardan birisi. Bu çok yeni bir çalışma. Müşteri, Castrol logosunu gördüğü anda o akünün kaliteli olduğunu biliyor. Türkiye’de Mutlu Akü ile anlaştık ve yılbaşından beri orada akü ürettirip satıyoruz. Madeni yağ açısından elektrikli araçlar bir tehdit olarak görülebilir ancak Castrol olarak bu konuya farklı bir açıdan bakıyoruz. Elektrikli araçlarda transmisyon sıvıları, batarya soğutma sıvıları var. Şu anda dünyada satılan her üç araçtan ikisinde Castrol ON e-sıvıları kullanılıyor. Hem hızlı şarj için hem batarya verimliliği hem aracın ömrü için önemli sıvılar. Bir yandan da araç parkı dünyada o kadar hızlı büyüyor ki içten yanmalı motorlu araçların sayısının 2040’a kadar artmaya devam etmesi bekleniyor. Elektrikli araçlardaki batarya soğutma sıvılarıyla veri merkezlerinde kullanılan soğutma sıvıları çok benzer teknolojiler. Veri merkezleri de büyüyen sektörlerden biri. Biz de bunları aktif olarak değerlendiriyoruz.”

Savaşın etkisiyle otomotivin yağı da zamlanıyor!

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkilerine dair görüşlerini de şöyle özetliyor: “Tedarikte şu anda sıkıntı yok ama burada maliyet konusu çok kritik. Dünya petrolünün yüzde 25 ile 30’unun sağlandığı bir bölge ateş altında ve oradaki kriz devam ediyor. Oradaki bazı kritik tesisler kullanılamaz hale geldi. O kullanılamaz hale gelen tesislerin dünya ekonomisi üzerinde yaratacağı önemli bir risk var mesela Asya pazarında, bazı ülkelerde, dizelle başlayan bir yokluk var. Bu diğer ürünlere silsile halinde yayılabilir. Rafineriler şöyle çalışır: Ham petrol gelir, rafinerinin çeşitli katmanları vardır. Orada rafineri yöneticileri hangisi daha avantajlıysa onu üretmeye yönelir. Şimdi dizelde eksiklik olduğu için baz yağ yerine dizel üretebilirler. Bu da baz yağ pazarında arzın daralması anlamına gelebilir. Bizim için şu andaki en kritik konu, girdilerindeki maliyetlerin ciddi şekilde artıyor olması. Petrol fiyatlarının artışı bütün sektörleri etkileyecek. Fiyatlar, petrole bağlı aynı şekilde artabilir. Castrol olarak ilave stok tutuyoruz, bazı ürünlerde alternatif tedarikçiye gidiyoruz. Bizim fiyatlarımız da artıyor. Mart ayı içerisinde bir miktar artırdık. Nisan’dan itibaren yeni fiyat ayarlamalarına geçeceğiz.”