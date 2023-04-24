Makro veriler Euro’dan yana, güçlü olmaya devam edecek

Ferda Besli

Faiz artışına daha erken başlayan ve hızlı bir şekilde faiz artıran FED, 3 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artışı yapacağı kesin gibi. 16 Haziran 2023 de yapılacak toplantıda ya pas geçer ya da 25 baz puan daha artış gelir ve ABD’de politika faizi pik noktası olacak % 5,25- % 5,5’dan 2024 yılında düşmeye başlar ve faiz % 4-% 4.25 aralığında olur. ECB ise faiz artışına 4 Mayıs 2023 ve 17 Haziran 2023 de devam edecek görünüyor. Muhtemelen 2023 yılını % 3,5 ile % 3,75 aralığında bitirecekler. Aşağıda saydığım nedenlerden dolayı Euro güçlü olmaya devam edecek. Geçen yıl 0,95’i gören EUR/USD paritesi 1.10 seviyesinde ve buralarda, hatta biraz üzerinde gücünü koruyacak görünüyor. Nedenlerini aşağıda özetledim.

Doların rezerv para ağırlığı azalıyor.

FED faiz artışında sona yaklaşıyor.

Avrupa Birliği’nde enflasyon ABD’ye oranla daha yüksek.

Avrupa Birliği’nde ekonomik aktivite 2023/Q1 de arttı.

Faiz artışında ECB daha şahin duruyor.

USD rezerv para özelliği zayıflıyor. 2001 yılında % 73 olan oran 2021 yılında % 55 ve 2022 yılında % 47’e indi. Rusya ve Çin yakınlaşması, Çin ve Suudi Arabistan ile ticareti Yuan’ı kuvvetlendirirken USD’ı rezerv para olarak zayıflatıyor. Son 10 yılın politika faiz ortalaması (2023 hariç) ABD’de % 0.8, Avrupa Birliği’nde ise % -0.2. 2023 yılı faiz artışını da hesaba katarsak ABD için % 1.12, Avrupa Birliği için % 0.6. Ekosistem son 10 yılda çok düşük bir faiz ile iş yaptı. Kısaca gelişmiş ülkelerde faiz son 15 yıldır % 1’in altındaydı. Hızlıca faiz artıran FED artık faiz artışının sonuna yaklaştı ve pik % 5,25- % 5.5 aralığında olacak. Avrupa Birliği’nde enflasyon korkusu henüz geçmedi ve hala çok yüksek % 6.9. Bu nedenle enflasyonu önlemek için faiz artışına ECB devam edecektir. ABD enflasyonu % 6 ve çekirdek % 5.6. Ancak çekirdek enflasyon da ABD’de dirençli olduğunu belirtmek isterim. Avrupa Birliği’nde 2023/Q1 de ekonomik aktivite artmaya başladı. Başta Almanya, Fransa ve İspanya ilk çeyreği pozitif büyüme ile tamamladığı tahmin edilmektedir. Ayrıca Avrupa’nın iki büyük ekonomisi Almanya’da PMI 53.8 ve Fransa’da 53.7 ve 50’nin üzerinde. ABD’de ise ekonomik aktivite için gelen sinyaller karışık. İş gücü piyasası ve perakende satışlar yavaşlar iken PMI verileri ve siparişler güçlü geldi. ECB Başkanı Ms Christine Lagarde ve diğer üyelerin çoğunluğu faiz artışında biraz daha şahin duruyor. Öte yandan % 3 seviyelerinin de iyi olduğunu söyleyenler de var.

FED’den sonra faiz artışına başlayan ECB enflasyon ile mücadelede FED’den sonra da 1 veya 2 kez faiz artışına devam edebilir. Ayrıca, 31.4 trilyon dolara çıkarılması planlanan ABD borçlanma limitinin de henüz onaylanmamış olması dolar açısından ayrı bir risk faktörü.

Sonuç olarak, Euro’nun dolar karşısında faiz artışına başlangıç ve bitişi arasında oluşan zaman farklılıkları ve yukarıda saydığım nedenlerden dolayı Euro gücünü bir süre koruyacak olup ihracatımız açısından pozitiftir.