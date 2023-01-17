Malezyalı MR. D.I.Y, Türk tedarikçilerini yurt dışına açtı

Malezya’da 2005 yılında kurulan MR. D.I.Y.; bugün Malezya dışında Tayland, Brunei, Endonezya, Singapur, Filipinler, Kamboçya, Hindistan, Türkiye ve İspanya’da 2 bin 500’ün üzerinde mağazaya ulaştı. Şirket, 2022 yılında faaliyet gösterdiği ülkelerde 741 yeni mağaza açtı. Bu mağazaların 192’si Malezya’da, 162’si Endonezya’da, 160’ı Tayland’da, 119’u Filipinler’de, 57’si Hindistan’da, 30’u da Türkiye’de açıldı. Türkiye pazarına 2021 yılının Kasım ayında giren MR. D.I.Y., 2022 yılını 35 mağaza ve 500’ün üzerinde istihdam ile tamamladı. İlk yılında 1 milyon müşteriye ulaştı, 4 milyon adet ürün sattı. 2023 yılında hedef 45 yeni mağaza açmak ve istihdamı 1000 kişiye çıkarmak olarak belirlendi. 2023’ün ilk mağazası da Kırklareli’nde açıldı.

MR. D.I.Y.’ın Türkiye operasyonlarını yöneten Dilara Neyişçi Çağlı ile buluştuk ve yeni hedeflerini konuştuk. Dilara Neyişçi Çağlı, kendi deyimiyle hem okullu hem alaylı… Ekonomi okumuş, Mavi’de işe başlamış. Satış, ürün, depolama, lojistik olmak üzere her alanda çalışmış. Kuvvetli yanını operasyon olarak nitelendiren Dilara Neyişçi Çağlı, Mavi dışında Vakko, Tommy Hilfier, Calvin Klein gibi şirketlerde de çalışmış. Mavi’nin Almanya, Calvin Klein’in Türkiye operasyonlarında görev almış. Malezyalı MR. D.I.Y. ile beyin avcıları vasıtasıyla yolu kesişmiş. Aslında önce lüks bir marka için aranmış, sonra Malezyalı şirketi söylemişler. Malezyalılar daha cazip gelmiş. Pandemi dönemi olduğu için tüm görüşmeler zoom üzerinden gerçekleşmiş. Dilara Neyişçi Çağlı, “Pandeminin göbeğinde başladı Türkiye operasyonumuz. Ofisi, depoyu tuttum, şirketi kurduk. Kasım 2021’de ilk mağazamızı açtık. Başlarken merkezde tek başınaydım. Şimdi 45 kişiyiz, depoda 60, mağazalarda 450 çalışanımız var. Terfi imkanı yüksek bir yapımız var” diyor.

‘1 TL etiketi olan ürünümüz var’

Malezyalı şirketin Avrupa’da ilk Türkiye’de mağaza açma kararının kendilerini motive ettiğini kaydeden Dilara Neyişçi Çağlı, şöyle devam ediyor: “İlk yıl için 35 mağaza hedefi koyduk ve buna ulaştık. 25 milyon dolar yatırım yaptık. Başta bu kadar çok mağaza açacağımıza inanmayanlar oldu. Şimdi projeyle bize geliyorlar. Ülkemiz markayı iyi karşıladı. Mottomuz daima uygun fiyat olunca, ürünler de herkesin kullandığı ürünler olunca başarı geldi. 18 bin çeşit ürünümüz var. Ürünlerimizin yüzde 60’ında piyasadan çok daha iyiyiz. 1 TL’lik etiketi olan ürünümüz mevcut. En fazla kırtasiye ile mutfak ürünleri ve oyuncak satılıyor. Hırdavat da çok ilgi görüyor.”

Mevcut 36 mağazanın 25’inin İstanbul’da olduğunu belirten Dilara Neyişçi Çağlı, ekliyor: “Kırklareli mağazamızı açtık. Bu mağazanın ardından Lüleburgaz ve Ankara’da 3-4 mağaza açacağız. Karabük, Zonguldak, Çorlu, Ayvalık ve Söke sırada… Gitmeyeceğiz dediğimiz hiçbir yer yok. 2025 yılına kadar da gıda dışı tüm ihtiyaçları karşılamak için her mahallede bir MR. D.I.Y. mağazası açmayı hedefliyoruz. Tüm Türkiye’de büyümeyi planlıyoruz. Ankara’nın doğusuna açılmayı iştahla bekliyoruz.”

Dilara Neyişçi Çağlı, çok önemli bir noktaya da değiniyor. Şu anda 500’ün üzerinde Türk tedarikçiyle çalıştıklarını anlatıyor. Dilara Neyişçi Çağlı, “Hedefe odaklanmış, azimli ekibimizle başarılı bir yılı geride bıraktık. Ürünlerimizin yüzde 20-25’ini lokalden yapıyoruz. Bizimle çalışan tedarikçiler de ürün geliştirmeye başladı. Raflarımızı yapan tedarikçi şimdi İspanya’daki şirketimize de ürün vermeye başladı. Plastik tedarikçimiz Malezya’ya, tişört tedarikçimiz İspanya’ya ürün gönderiyor.

Yunanistan ve Doğu Avrupa’ya Türkiye üzerinden açılacak

Dilara Neyişçi Çağlı, şirketin Avrupa’da Türkiye ve İspanya’da mağazaları olduğunu, önümüzdeki dönemde ülke sayısının artacağını söylüyor. Bu büyümede Türkiye’nin rolü ne olacak diye soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “İspanya operasyonu birkaç ay önce başladı, daha çok yeni. Türkiye’ye güveniyorlar ve tam destek veriyorlar. Türkiye’de çok hızlı büyüyeceklerini başından beri öngörüyorlardı. Yunanistan ve Doğu Avrupa için planları var. Araştırmalarımız başladı. İki yıl içinde o pazarlara da Türkiye üzerinden girilecek.”

ŞİRKETLERDEN NOTLAR

LC Waikiki, bu yıl 9 yeni ülkede mağaza açmayı hedefliyor. Bir diğer hedefi 100 mağaza açarak toplamda 1.350 mağazaya ulaşmak olan LC Waikiki, artık müşterilerine fazla veya yanlış gönderdiği ürünleri geri istememe kararı aldı.