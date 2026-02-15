Mart ayı Merkez Bankası için 'pas ayı' mı olacak?

Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu sunumları çoğu zaman teknik ayrıntıların gölgesinde kalır. Oysa bu metinler, satır aralarında para politikasının yönünü ele verir. Son rapor sonrasında gündeme gelen temel soru şu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında politika faizini sabit mi tutacak?

Başkan Fatih Karahan’ın verdiği mesajlar, ilk bakışta temkinli bir duruşa işaret ediyor. 2026 yıl sonu enflasyon hedef aralığının yukarı revize edilmesi dikkat çekici. Orta noktada hedef korunmuş olsa da bant genişletildi. Bu teknik bir detay gibi görülebilir; ancak aslında Merkez Bankası’nın riskleri daha açık biçimde tanımladığını gösteriyor. Enflasyon patikasında belirsizlik alanı daralmış değil.

Meslektaşımız Şenay Zeren’in aktardığı uzman görüşleri de bu noktaya işaret ediyor: Mart toplantısında faiz indirimi temposunun yavaşlatılması ya da tamamen pas geçilmesi ihtimali masada. Bu, para politikasında yön değişikliği değil; hız ayarlaması anlamına geliyor.

Karahan’ın “faiz indirimlerinin büyüklüğünü artırmak için eşik yüksek” ifadesi önemli. Bu cümle, Merkez Bankası’nın otomatik pilota bağlanmadığını; her toplantıda veri setine yeniden baktığını anlatıyor. Şubat enflasyonu ve ana eğilim göstergeleri, mart kararında belirleyici olacak.

Asıl mesele şu: Merkez Bankası güven mi inşa ediyor, yoksa zaman mı kazanıyor?

Enflasyonla mücadelede güven unsuru, faiz oranının seviyesinden daha kritik. Eğer piyasa aktörleri Merkez Bankası’nın gerektiğinde frene de gaza da basabileceğine inanırsa, politika etkili olur. Ancak kararlar öngörülemez bulunursa, iletişim zayıflar.

Mart ayında bir “pas” kararı çıkarsa bu, gevşeme sürecinin bittiği anlamına gelmeyecek. Tam tersine, dezenflasyon sürecinin kalıcılığı test edilene kadar temkinli ilerleme mesajı verecek. Fakat indirime devam edilirse de bunun daha küçük adımlarla olması sürpriz sayılmaz.

Sonuç olarak, mesele yalnızca faiz oranı değil; para politikasının kredibilitesi. Merkez Bankası’nın önündeki asıl sınav da burada. Mart toplantısı bir teknik karar olmanın ötesinde, piyasalara verilecek stratejik bir mesaj olacak.