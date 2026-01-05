Matematikte yoksan ilk 10’da yoksun

2 kere 2 kaç eder? TÜİK’in buna cevabı şu; Büyüme söz konusu ise 5, enflasyondan söz ediyorsak 3. Matematik bilmiyorsan bu yalana kanabilirsin. Hesap bilmeyen kasap, ne satır bırakı ne masat..

Matematikten yoksun ülkelerin teknoloji ve nitelikli üretim yapması, söz konusu olamaz. Mantığın dili matematik, insana gerçeği ve doğruyu bulmada kılavuzluk yapar. PISA raporu uyarıyor bizi; Türkiye’de alt yeterlilik düzeyindeki öğrenci oranı tavan yapmış durumda… Acısını çekiyoruz zaten.

Bu çocuklar matematikte %37 fende %25 ve okumada %26 başarılı. Matematikte ezber rutinlerle çok basit işlemler yapılabilir ancak. Hayatı hesap dilinde çözümlemeyi başaramazlar ise bu büyük sorun olur. Okuryazarlık bir alfabeye hâkim olmak değildir, matematik bilmek de gerekecektir.

RAKAMLARIN DİLİNDEN ANLAMAYANIN VAY HALİNE

Soru şudur; OECD ülkeleri arasında matematikte, fende ve okuduğunu anlamakta son sıralardaki Türkiye, milli gelirde dünyanın ilk 10’unda olabilir mi? Olamaz. Çocuklarımıza matematiği sevdirmenin bir yolunu bulmalıyız. Oysa bizim bakanlık, integrali dahi müfredat dışına itiyor.

Çocuk 5’i tanıyor, seslendiriyor hatta onu bazı rutin ezberiyle çarpıp bölüyor ama hayattaki karşılığını bilemiyor. Böylesi bir nesille gel dünyada ilk 10 ekonomi arasına gir. Mümkün mü? Elbette değil. Daha da vahimi, 4 işlemle ancak pazarcı esnafı olursun, ileri matematik ile uzaya çıkabilirsin.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Matematiğe dair…

Dünyamızı kavramaya 4 işlem yeter mi?

Yetmez. En azından lise düzeyinde matematik bilmek gerekir. Pi sayısını ortalama 3 aldık sınıflarda. Oysa uzaya çıkabilmek için 3,14 dahi yetmez, virgülden sonra en az 15 haneye dek hesap yapmalısın.

Peki, biz neden matematik bilmiyoruz?

Çünkü matematik eğitimini sevimli kılmıyoruz. Hayatın her alanında matematiğin nasıl çalıştığını çocuklara gösterecek düzeyde nitelikli öğretmen yetiştiremedik. Bakanlık ise bun umursamıyor bile.

NOT

İYİ MATEMATİK BİLMEYEN TOPLUMLARDA ADALET YOKTUR

1-Oyun Teorisi kurucusu John Nash böyle diyor. 2-Matematik hayatın belirleyicisi. 3-Ama OECD sonuncusuyuz. 4-Bu yüzden hesabımız şaşıyor. 5-Net HATA ve NOKSAN işlerimiz. Sebep? Matematik bilmemek, hesabı kitabı önemsememek… Ama hayatın pratiği, matematiksizleri sistem dışına itiyor.

MATEMATİK LÛGATI

Matematik: Sayıları, şekilleri, mantık kuralları ile inceleyen soyut bir bilimdir, bir dildir

Aritmetik: Sayıların özelliklerini ve bunlarla yapılan işlemleri konu alan matematik kolu

Geometri: Nesnelerin şekli, mekân ilişkilerini, çevreleyen uzayın özelliklerini irdeleyen matematik dalı

Mantık: Doğru, akla uygun düşünme yetisi ve yolu. Akıl yürütmede, düşüncede düzgünlük, tutarlılık