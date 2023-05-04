Meclis için oy sayısında büyük oynaklık…

14 Mayıs’ta Türkiye’de ortalama 100 bin seçmen 1 milletvekili seçecek. Seçmen tercihini yansıtan bir TBMM kompozisyonu için barajın düşürülmesi gerekiyor.

Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe’nin gazetemizde yayınlanan, tablolu haberinden bütün illerde bir milletvekilinin seçilmesi için kaç seçmenden oy alması gerektiğini öğrendik. Ardahan’dan parlamentoya 34 bin oyuyla gelen milletvekili, en düşük oyla koltuğa otururken, ‘’en çok oy ‘’ gerektiren İzmir’de bir milletvekili adayı, seçilebilmek için 122 bin oy alması gerekiyor.

Gökçe’nin analiz-haberinden milletvekili seçilmek için Türkiye ortalamasıyla bunun 100 bin oy gerektirdiği bilgisini öğreniyoruz. 20 ilde bir milletvekili için 100 binin üzerinde oya ihtiyaç varken, 36 ilde ise 80-100 bin arasında oy gerekiyor.

14 Mayıs seçimlerinde, yurtiçinde 60.4 milyon, yurtdışında ise 3.7 milyon olmak üzere toplam 64.1 milyon seçmen oy kullanacak. Yurtdışında 27 Nisan’da başlayan oy kullanma işleminde 697 bin vatandaşımızın oyunu kullanmış olması, seçime katılımın yüksek olacağını gösteriyor. Öngörüm, 14 Mayıs’ta da seçime katılmanın yüzde 80’leri aşması ve seçmen tercihlerinin yüksek oranda Meclis’e yansıması şeklinde.

Bu seçimin önemli yanı seçime katılan siyasi parti sayısının 24’e çıkması. Bu sayı 2018’de sadece 8 partiydi. Keza aday sayısının da büyük bir artışla 13.035’e çıktığı anlaşılıyor. Bu sayı 2018 seçimlerinde sadece 4.851 idi. Bu durum seçmen görüşlerinin daha fazla yansıyacağı bir Meclis oluşumuna olanak sağlayacak. Demokrasinin yeşermesi anlamına gelen bu olgunun daha da serpilmesi için 28. yasama döneminde halen %7 olan barajın düşürülmesi ve % 3‘e çekilmesi gerektiği anlaşılıyor. Diğer bir başlıksa, kadın aday azlığı. Mesleklere göre dağılımda sadece HDP ‘nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı kadınlara anlamlı oranda yer verdi. Bu konuda da batılı sistem içinde giderek daha fazla yer bulan adayların kadın-erkek olarak sıralanması çözümünün düşünülmesi gerekiyor.

Yeni yasama döneminin çok adaylı yapısının renkli olduğu kadar, düşünce yelpazesini de genişleten bir kompozisyon oluşturmasını diliyorum.

Günün sözü:

Paraguay’daki genel seçimlerde, tahminlerin aksine 76 yıldır yönetimde olan Colorado Partisi % 42 ile yeniden iktidar oldu.