Meclis’te EYT haftası, kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunuluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metin üzerinden AK Parti Meclis Grubunda, Bakanlık bürokratlarının da katılımı ile ardı ardına yapılan toplantılar sonrası son şekli verilerek yasa teklifine dönüştürülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Meclis’te düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

Yasa teklifi yürürlük ve yürütme dahil 5 maddeden oluşuyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlar, prim günü ve sigortalılık süresi şartını yerine getirmeleri halinde yaşa takılmadan emekli olabilecekler. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Cumhurbaşkanımız EYT ile ilgili ne açıkladıysa o. Kanun metninde ne ileriye gidiş ne geriye dönüş var” açıklamasıyla teklifle sürpriz bir düzenlemenin olmadığına işaret etti.

5 puanlık prim indirimi teklifte yer alacak

3 maddelik yasa teklifiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar kadınlarda 20 erkeklerde 25 yılı tamamlayanlar emekli olacak. Yasa teklifinde, daha önce açıklanan emekli olanların işe devamı durumunda normal çalışanlara göre ortaya çıkan 5 puanlık prim farkının kaldırılmasına ilişkin düzenlemede yer alacak. Plan Bütçe Komisyonunda bu hafta önce kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngörün yasa teklifi görüşülecek. Teklifin tamamlanmasının ardından Plan Bütçe Komisyonunun gündemine EYT gelecek, genel kurulda da görüşüldükten sonra şubat ayında kanunlaştırılacak.

Yapılandırma teklifi 31 Ocak’ta komisyonda

31 Aralık 2022 öncesi kamuya olan 361,8 milyar lira borcun yapılandırılmasının öngörüldüğü 14 milyon borçluyu ilgilendiren yapılandırma kanun teklifi 31 Ocak’ta Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Yasa teklifiyle 7 milyon 662 bin kişinin 2 bin liranın altındaki borçları silinecek. Yapılandırılan borçlar 48 ayda ödenecek, başvurular 30 Nisan 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemesi de mayıs ayında yapılacak.

Altılı Masa’da liderler arasında görüşme trafiği hızlanacak

Altılı Masa’da cumhurbaşkanlığı düğümünün 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda çözülmesi bekleniyor. Altılı Masanın 12’nci toplantısının ev sahipliğini yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantının yapılacağı tarihe kadar liderlerle yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirecek. Karamollaoğlu’nun, diğer toplantılardan farklı olarak liderlerle adayın tartışılması için birkaç kez bir araya gelebileceği de belirtiliyor. Ayrıca, Karamollaoğlu dışında diğer liderler arasında da ikili, üçlü görüşmelerin yapılması bekleniyor.