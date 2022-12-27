Medyada izleme ve etkileşimin yeni hali

Ben çocukken televizyon izlemek farklı bir şeydi. Tek kanallı bir dünyamız olması ve televizyonun herkesin evinde olmaması işin bir boyutu ama mahallenin çocuklarının açılıştan sonraki birkaç saatlik programı izlemesi için perdelerimizi açardık. 1970’li yıllardaki evimiz, ilkel bir medya platformu veya bizim de evin içindeki varlığımızla birlikte bir metaverse kabul edilebilir.

Yıllar sonra televizyonun, sokakta olanları izlemenin alternatifi olduğunu öğrendim. İnsanlar pencerelere sırtlarını dönüp televizyonun karşısına koydukları kanepelerde ekranın içinde olanlara bakıyorlardı. Daha önce ortaya konulan bir sehpanın etrafına kurulan oturma düzeni, artık herkesin ekranı görmesini sağlayacak şekilde kuruluyordu.

Bu büyük değişim yaşanırken, insanların etkileşimini sağlamak en can alıcı mesele haline gelmişti. Bunu sağlamak, televizyonun ikinci ve üçüncü ekranlarla desteklenmesiyle mümkün oldu. İşin içine oyun, oylama ya da bahis gibi şeyler girince insanlar etkileşim kurmaya ve reklamverenlerin istediği “değerli tüketici” olmaya başladı.

Yeni nesil katılımcılık

Netflix’te Black MirrorBandersnatch, televizyon kumandasından filmin algoritmasını yönlendirme olanağını kullanıcıya veren bir örnek olarak yayınlandığında sokaktaki insandan işi yazılımcı yetiştirme olan insanlara kadar konuştuğum hemen hemen hiç kimse bundan haberdar değildi. Bu, muazzam bir dönüşümdü ama insanlar etkileşime geçmemişti.

Bu nedenle içerik ve içeriğe katılım tarafında bu kadar inovatif yollardan ziyade geleneksel olanın etki yaratacağına inanıyorum. Power House Kurucu Ortağı Enes Usta ile sohbet ederken, bu tür bir dönüşümün kapıda olduğunu düşünmeye başladım. 2022’de bu konuda iyi bir başlangıç yapan Power House, video girişimcilerine 10 milyon dolarlık yatırım için kaynağını oluşturmuş olarak 2023’e giriyor.

Usta ile konuştuklarımız, klasik medya haline gelen televizyonda ve video izleme platformlarında reklam satış işini ve ciro yaratmayı çok iyi bildiği sonucuna varmamı sağladı. Burada objektif olmayan bir yanım da var. Dijital medya kanallarında video yapmaya her kalkıştığımda dijital pazarlamacılar hep “üç dakikalık hap gibi olsun” veya “10 dakikada toparlayalım” diye söze başlayıp “kimse uzun video izlemiyor” diye bitiriyorlardı. Usta, izlenmede ve ciro yaratmada uzun videoların tercih edilmediği görüşünün gerçekçi olmadığını söyleyerek “bunu kim söylüyor” sorusunu ortaya atıyor. İzleyiciye farklı seçeneklerin sunulmasının ayrı bir konu olduğunu söyleyip uzun videoların izlendiğine vurgu yapması, Usta’ya subjektif bir sempati duymamı da sağlıyor.

■ Uzun vadeli hedefleri ve cephanesi var

Enes Usta, Yiğit Doğan Çelik ve Kerem Ersoy’un kurucu ortakları olduğu Key Networks Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Power House, rekabetin zorlu olduğu video ekosisteminde teknoloji ve yaratıcılığı bir arada kullandığı bir formülle uzun vadeli sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu hedef, Türkiye’de ve dünyada yeni teknoloji ve iş modellerini bünyesine katarak değer yaratmaya odaklanması ile destekleniyor. Bu denklemin bir diğer bacağını da finansal kaynak oluşturuyor.

Power House, hedeflerini video yayıncılığı dikeyinde fikir aşamasından başlayarak girişimcilerin desteklenip iş fikirlerinin hayata geçirlmesi, hızlandırılması ve global ölçeğe ulaştırılması olarak ifade ediyor. Şirketin şimdiye kadar yaptıkları, ne yapmak istediğini ortaya koymak için en iyi zemini oluşturuyor. Bu konuda dört örnek şimdiden ortaya çıkmış durumda: Ollang, video ve ses içerikleri için uçtan uca alt yazı ve dublaj teknolojileri sunuyor. Bu teknoloji girişim, televizyon/film şirketler, Youtube yaratıcıları ve e-learning platformlarına yapay zeka (AI) destekli dublaj teknolojilerini sunarak içerikler için daha yaygın kapsama alanı sağlıyor.

Cneshort, gün içerisindeki kısa süreli filmler için yeni nesil streaming platformu olarak faaliyet gösteriyor. Kısa sürede konsantrasyonunu kaybeden ancak kaliteli içerik arayanlara yönelik bir eğlence alanı sunan Cineshort’a uygulama mağazalarından indirerek ücretsiz kayıt olunabiliyor. DeepZen, metni doğal sesin duygu, tonlama ve ritmiyle zenginleştirilmiş ses içeriğine dönüştürüyor. Sesli kitaplar, reklam, pazarlama, marka sesler ve podcast, oyun ve sanal asistanlar dahil olmak üzere diğer sesli içerik türleri için dijital ses çözümleri üretiyor. Başlat, içinde 6 bin saatten fazla premium film ve dizi içeriği bulunduran, 7/24 yayın yapan kendi kanallarıyla birlikte ulusal TV ve radyo kanallarına erişim sağlayan ücretsiz dijital içerik ve yayın platformu. Başlat’a özel spor, magazin, eğlence programları da bulunuyor.

■ PÜF NOKTASI

Medya işi, diğer dijital işlerde olduğu gibi güçlü bir platform olabildiği ölçüde başarılı oluyor. Power House Kurucu Ortağı Enes Usta’nın önemli iştiraklere sahip bir organizasyon olduklarına dair sözleri bu nedenle iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor. “Merzigo markamız başta olmak üzere grup şirketlerimiz arasında Keyvod, Voxl, Key Records, Keycon gibi video yayıncılığı sektöründe global değer yaratan önemli şirketler yer alıyor” diyen Usta, Power House adımını, “Bu alandaki odağımızı büyütmek küresel bir büyüme ve iddia ortaya koymak için yeni teknolojilere ve yeteneklere ihtiyaç duyuyoruz. Hem bünyemizdeki şirketlerin gelecek vizyonuna katkı sağlamak hem de video ekosistemini geliştirmek amacıyla Power House platformunu hayata geçirdik” sözleriyle açıklıyor. Bu ekosistem, parlak iş planları olan girişimciler ile yenilikçi çözümler ortaya koymuş girişimlere yatırım yaparak ve bunlara her türlü büyüme desteğini sağlayarak geliştirme stratejisini benimseyen Power House, kendi rolünü de “teknoloji geliştirme, strateji oluşturma, pazarlama ve iş geliştirme desteği sunma” olarak tanımlıyor. Bunlara baktığımda zamanında Index Group’un düşen marjların damga vurduğu distribütörlük alanında elde ettiği başarının medya alanında tekrarlanmasının önünde engel bulunmadığını görüyorum.