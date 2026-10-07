Mekke kararının alındığı gün ASELSAN “X” üzerinden öyle bir paylaşım yaptı ki...

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Geçen salı günü Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan temsilcileri, Mekke Anlaşması çerçevesinde çok önemli bir bildiriyi açıklarken ASELSAN da X hesabından çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İlk bakışta, kurumun sık sık yaptığı paylaşımlardan biri gibi görünüyordu.

Ama altındaki bilgiyi okuyunca gözlerim faltaşı gibi açıldı.

Açıklama şöyleydi:

“ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrid Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon Avro olan sözleşmeler imzalandı.”

Kurumun 51 yıllık tarihindeki en büyük sözleşmesi: 2,5 milyar euro

ASELSAN’ı kurulduğu yıldan beri izliyorum.

Türkiye’nin en büyük başarı hikâyelerinden biridir.

Ama 51 yıllık tarihinde hiç bu kadar büyük meblağda bir ihale ve sözleşme görmemiştim.

Soruşturdum…

Evet, kurumun 51 yıllık tarihinde aldığı en büyük ihaleymiş.

İleri savunma teknolojisinde böyle bir ihale almak çok önemli

Ama beni ondan da çok sevindiren, bunun ileri teknoloji bir hava savunma sistemi olması.

Kurum ondan 2 gün önce de yine SSB ile uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretimine yönelik 1 milyar 85 milyon euroluk bir sözleşme daha imzalamıştı.

Bu da gösteriyor ki ASELSAN artık dünya devleri arasında.

Türkiye’de sadece Baykar yok, başka çok başarılı hikâyelerimiz de var

Türkiye’de son yıllarda daha çok Baykar’ın başarı hikâyeleri ile övündük.

Haklıydık da…

Sıfırdan yaratılan bir başarı hikâyesi.

Ama devletin ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN gibi köklü ve savunma sanayinde çok önemli kuruluşları var.

En önemlisi de savunma sanayinin en ileri ve öncü teknolojilerini geliştiriyorlar.

Hepimizin gurur duyacağı kuruluşlar bunlar…

Bugün İzmir’i “almaya” hazırlanan AK Parti’ye bir hatırlatırma: 2024 “Urla vakası”nı unutmayın

İzmir’in eski CHP oylarıyla seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay, bugün yarın AK Parti’ye geçmeye hazırlanıyor.

Aynı söylentileri eski CHP’nin seçilmiş Muğla ve Bodrum belediye başkanları için de işitiyoruz.

Öyle anlaşılıyor ki, AK Parti’nin bundan sonraki hedefi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni “Üsküdar” yöntemi ile “almak.”

Böylece demokrasi tarihimize “seçilmek” dışında “almak” gibi bir kavram girdi.

Urla 2019-2024 arası kayyımla yönetilmişti

Biz İzmirli olarak, İzmir’i almaya hazırlanan AK Parti yönetimine şunu söylemek isterdim:

“Urla vakasını” hatırlayın…

Onlar unuttuysa, ben hatırlatayım:

İktidar, 2019 yerel seçimlerinden kısa süre sonra İzmir’in yükselen ilçesi Urla’nın seçilmiş CHP’li belediye başkanını “FETÖ’cülük” suçlaması ile içeri attı, onun yerine kayyım tayin etti.

Seçilmiş belediye başkanı bir süre sonra serbest bırakıldı ama görevine iade edilmedi.

Dolayısıyla 4 yıl boyunca Urla’yı AK Parti iktidarının tayin ettiği kayyım yönetti.

Türkiye’de çok az insan bunun farkında oldu.

Dört yıllık kayyım yönetimi 2024’te AK Parti’ye 7 puan kaybettirdi

Dört yıllık kayyım yönetimi Urla’da AK Parti’ye ne kazandırdı?

Gelin 2024 yerel seçim sonuçlarına bakalım:

BİR: AK Parti 2019 yerel seçiminde Urla’da yüzde 25 oy almıştı. 2024’te bu oyu yüzde 17,9’a düştü. Yani 4 yıllık kayyım yönetimi AK Parti’ye 7 puan kaybettirdi.

Dört yıllık kayyım yönetimi 2024’te CHP’ye 3 puan kazandırdı

İKİ: CHP 2019 seçiminde Urla’da yüzde 68,5 oy almıştı. 4 yıllık kayyım yönetiminden sonra 2024 yerel seçiminde oyunu yüzde 70,5’e çıkardı.

Özetle, kayyım yoluyla AK Parti Urla’yı 4 yıllığına “aldı.”

Sonuç ne oldu?

O kayyım sonunda CHP’ye 3 puan kazandırırken AK Parti’ye 7 puan kaybettirdi.

Yani “Urla’yı almak” AK Parti’ye kaybettirdi.

“Aldığı” başkan, AK Parti’ye İzmir’i “verecek mi?”

AK Parti’ye geçmeye hazırlanan şimdiki büyükşehir belediye başkanı 2028’de İzmir’de AK Parti’ye ne kazandıracak?

Benim cevabım şu:

2024’te CHP’ye ne “kazandırdıysa”, 2028’de AK Parti’ye de onu “kazandırma” ihtimali büyük.

CHP 2024 yerel seçiminde İzmir’de yüzde 48,8 oy aldı.

Yani 2019’a göre 10 puan oy kaybetti.

CHP bütün Türkiye’de oy patlaması yapıp oylarını 10 puandan fazla artırırken İzmir’de 10 puan kaybederek yüzde 50’nin altına düşmüştü.

AK Parti yönetimine bunu da hatırlatmak istedim…

Önümüzdeki yerel seçimlerde Türkiye’nin birçok yerinde “Urla vakaları” ile karşılaşırsanız hiç şaşırmayın derim…

İzmir “alınabilir” ama böyle kazanrılamaz

İzmirli olarak hissiyatım şu:

Yeni Parti de, AK Parti de İzmir’in gerçek ruhunu anlamamakta ısrarlı.

AK Parti’nin anlamamakta ısrar ettiği şey şuydu:

Bu şehre tarihinin hiçbir döneminde AK Parti’nin bugünkü “muhafazakâr sağ” zihniyeti hâkim olmadı.

Yani “kayyım başkanla” yeni bir “Urla vakası” yaşamak istemiyorsa, İzmir’i “fethetmek” ve “almak” yerine “gönlünü fethederek kazanmayı” hedefleyen yeni bir zihniyetle bakmalı bu şehre…

İzmir’in genetik mirası özgürlükçü sağdı

Bu şehir cumhuriyet tarihi boyunca “liberal sağın” ve “demokrasinin” kalesi oldu.

Menderes ve Turgut Özal hareketi buradan başladı.

Bu şehre hâkim olan zihniyet, “sol” düşünceden çok “özgürlük” arzusu ve “hayat tarzlarına” bağlılıktır.

Yani İzmir’in genetik mirası “özgürlükçü sağdı…”

Yeni parti de 2028’de “İzmir vakası”nı hatırlasın

Bir İzmirli olarak eski CHP’nin İzmir’de seçilmiş büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye geçmesinden samimi olarak memnunum.

Çünkü eski CHP yönetimi son 15 yıldır İzmir’e bakışı ile bunu hak etti.

İzmir’e hep “çantada keklik” şehir olarak baktılar.

Genel başkanları bile “seçilmek kesin” diye oradan aday oldu.

Yönetim hiçbir liyakata bakmadan “kendisine yakın” gördüğü birini şehrin başına getirdi.

Bu anlayış, bugün İzmir’de halkın verdiği yüzde 48 oyun iradesinin ne olduğu sorulmadan bir başka partiye verilmesi gibi bir demokrasi trajedisiyle duvara vurdu.

Akhisar tütüncü kasketi ve Söke pamukçu üslubu siyaseti duvara vurdu

Bu olay, Yeni Parti için tarihî bir fırsat.

Bazı eski CHP’lilerin çok meraklı olduğu Akhisar tütüncü kasketi ve Söke pamukçu üslubu ile yapılan popülist sol siyaset, 21’inci yüzyıl İzmir’inde iflas etmiştir.

Şimdi nasıl bir İzmir hayal ettiklerini ve bu hayali nasıl bir insanın gerçekleştirebileceğini yeniden düşünme zamanı.

Rol modeli belli: İzmir’e bir Yılmaz Büyükerşen bulmak

Yeni Parti yönetimi bugünden itibaren İzmir’i büyük bir vizyonla tekrar Avrupa’nın A ligine sokacak bir başkan adayını aramaya başlamalı diye düşünüyorum.

Bu şehir Burhan Özfatura ve Ahmet Priştina gibi sempatik, vizyoner ve yapıcı başkanlar da gördü.

Şehrin “rol modeli” bellidir:

Genç bir Yılmaz Büyükerşen…

Yani sempatik, dünyaya açık, yenilikçi, insanlara dokunan, bütün Türkiye’yi etkileyen, vizyoner ve yapan insan…

Çünkü artık yeni bir İzmir inşa etme zamanı geldi.