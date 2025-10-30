Men çe goyem tamborem çe zened

Geri döndürülemez ekonomi hasarı yaşıyoruz. Yönetim; kendi içinde çelişerek ülkeyi geliştirmeye çalışıyor. Algılarla olgular, hedeflerle temenniler birbirine karışmış. Tam bir kakafoni yaşanıyor

Ben ne derim, tamburam ne çalar… Dikkat çeksin diye Farsça bir başlık atayım dedim ama sağlam örneklerim var. Misal son Merkez Bankası faiz kararı… Bir yandan 100 puan indirim var diğer yandan zehir zemberek politika metni… Kabaca dediği şu; “İndirdik ama neden indirdik Allah bilir bunu…”

Aslında indirme emri(!) siyasetten geldi. Hele ki yazarını Merkez Bankası’na başkan yapmakla ünlü Yeni Şafak’ın, tam da karar öncesi attığı; “dayanma gücümüz kalmadı” manşeti ardından alınan karar, piyasaları hayli düşündürdü: “Merkez iyi gidiyor, bağımsızlığına sahip çıkıyordu. Neden direnmedi?”

MERKEZ YENİ KKM’YE HAMİLE Mİ?

Beyni matematiğe değenlerin analizleri diyor ki enflasyonun yeniden tırmanışa geçtiği süreçte faiz indirimine mola verilsin, anestezi altındaki kur uyanmasın, coşmasın.” Ancak siyasetin dili ise beynin frontal korktesi yerine beyincikten aldığı talimatla; “faizi indirelim, zaten faiz sevmeyen iktidarız.”

Faiz, sevilesi bir şey değildir ancak enflasyon karşısında ısı kalkanı gibi davranır. Hatırlayın; Şahap Kavcıoğlu, aldığı talimatla faizi %8,5’e indirmiş, 21 Aralık 2021 gecesi, Kur Korumalı Mevduat denen ucube doğuvermişti. Gerçi şimdi yerini carry trade aldı ama kur uyanmaya görsün, yine yıkar geçer.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Çelişkiye dair…

Merkez neden baskılandı?

Çünkü siyaset faiz insin istiyor. Çünkü kamudan ucuz fon kovalayan yandaşlar, özellikle kamu bankalarından ucuz faizle kaynak peşinde. Çünkü enflasyon lobisi zaten yandaşlar ordusu…

İndirim sürer mi?

Yüksek faiz, yatırımları kilitler. Enflasyonun yeniden başkaldırdığı ortamda, Merkez’in aklı başında ve onurlu uzmanları, elbette “şartlar oluşuncaya kadar duralım” diyecektir. Ama OVP korosu insin ister.

NOT

OVP ÖLDÜ AMA ARDINDAN FATİHA OKUYAN YOK

Orta Vadeli Program, 19 Mart’ta siyaset tarafından vurulmuştu. Son PPK faiz kararıyla cenazesini kaldırdık. Sakin sessiz ve törensiz oldu. Namazı dahi kılınmadı. OVP ile yandaşa kaynak aktaranlar, öldüğüne inanamıyor. Sıkı Para Politikasına gelince; halka sımsıkı, yandaşa kurusıkı para politikası…

OVP LÛGATI

Orta Vadeli Program: 3 yıllık temenniler manzumesi, cek ve caklar yığını, piyasa uyku ilacı

Sıkı Para Politikası: İtibardan tasarruf etmeyenlerin, harcamak için halka para harcatmaması

Yapısal Reform: İktidarın aynı kalmak için her şeyi değiştirmesi sonucu bildiğini okuması

Bütçe: Vatandaşın, üretenin, halkın cebinden vergi adı altında alınıp kamuya aktarılanlar