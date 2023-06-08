Merhum Mustafa V. Koç’un gözbebeği Koçtaş

Koç Holding’i kurucusu Vehbi Koç’un ilk şirketlerinden biri olan Koçtaş Ticaret A.Ş.’dir. 1955 yılından itibaren büyük inşaat projelerine yapı malzemeleri toptancısı olarak hizmet veren şirket, merhum Mustafa V. Koç’un vizyoner bakış açısı ve desteğiyle büyüdü. Kingfisher grubuna bağlı B&Q firması ile ortaklık anlaşması imzaladı, şirketin resmi adı Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. oldu. O günden bugüne Koçtaş çok yol kat etti. 58 ilde bulunan 389 mağazasıyla müşterilerine hizmet verirken koctas.com.tr de geçen hafta ev geliştirme sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek pazaryeri oldu. Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, bu platformda hedeflerinin yıl sonuna kadar 500 bin ürüne ve 1000’in üzerinde satıcıya ulaşmak olduğunu açıkladı. Kılıçoğlu, mağazacılık kanadındaki hedefleriyle de ilgili “2023 yılı içerisinde 100 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayımızı 450’e ulaştırmayı ve sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Devrim Kılıçoğlu geçtiğimiz hafta sosyal iş ağında şirketin 27’nci yaşına ilişkin kutlama mesajı yayınladı ve bu mesajda bir de fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta Mustafa Koç ve Suna Kıraç, Bornova’daki ilk mağazanın açılış kurdelesini kesiyordu. Yurt dışında olduğum için biraz gecikmeli de olsa hem Mustafa V. Koç hem Suna Kıraç’ın anısına Koçtaş’ın ilk mağazasının açılış hikayesini sizlerle paylaşmak istedim… Koçtaş’ın çeyrek asırlık yolculuğunun anlatıldığı Köşe Taşları kitabında bu sürecin 1990’lı yıllarda patlama yapan ‘Kendin Yap’ akımına dikkat çekiliyor ve şöyle devam ediliyor:

Vehbi Koç’un vefatından üç ay sonra açıldı

“Koçtaş yönetimi bu akımın uzun vadede piyasaya hâkim olacağını, perakendeye yoğunlaşmanın şart olduğunu görür. Semahat Arsel’in başkanlığında gerçekleşen İdare Meclisi toplantılarında konu sık sık gündeme gelir. Rahmi M. Koç, Koçtaş ekibini ön çalışmalar ve araştırmalar yapma konusunda yüreklendirir. Tam da bu noktada, o dönem İnşaat ve Madencilik Grubu Başkanlığı’nı yürüten Mustafa V. Koç’un sihirli eli Koçtaş’ın geleceğine dokunur.

Mustafa V. Koç yurtdışı seyahatlerinden bildiği, beğendiği yapı market konseptinin Türkiye’de olmasını çok istiyordu. Ekonomik veriler tersini işaret etse de cesur ve yenilikçi atılımlardan yanaydı. Satın almanın başında bulunan Arzu Aslan Kesimer, mimar Tansen İnnap ve İzmir Bölge Müdürü Ümit Tuzcu’dan oluşan bir keşif ekibi kurulur. İngiltere’ye, Almanya’ya ve Fransa’ya yapılan seyahatlerde yapı marketler ziyaret edilir, sergileme konseptleri incelenir, fotoğraflar çekilir, notlar tutulur. Fotoğraf çekmenin yasak olduğu marketlerde resimler akıllara kazınır, koşa koşa dönülen otel odalarında el çizimleriyle kâğıda dökülür.

Koçtaş yönetimi bu tespitin üzerine yabancı markalarla iletişime geçer. Fakat görüşmelerden umulan sonuç alınamaz. Pazarın potansiyelini kabul etmekle birlikte hiçbir yabancı marka o tarihlerde Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmaz. Genel Müdür Melih Batılı ve Genel Müdür Yardımcısı Gündüz Başaran bu işi yabancı bir ortak olmadan yapmanın yolunu aramaya başlarlar. Akıllarında Migros’un Bornova’da atıl durumda bulunan deposunu Koçtaş’ın ilk yapı marketine dönüştürmek vardır. Sonunda parlak bir çözümle çıkagelirler. Fransa’daki ticari ataşeliğin yardımıyla Leroy Merlin’den emekli olmuş danışmanlar bulup, onları aileleriyle birlikte Çeşme’ye tatile davet ederler. Fransız ekip Mustafa V. Koç’un onayıyla, eşleri ve çocuklarıyla Türkiye’ye getirilir. Bir yandan aileleriyle tatil yaparken bir yandan yeni kurulacak yapı marketin altyapısını onlar kurarlar. Yapılacak işleri listeler, ürün yerleştirme ve kasa düzeni konularında gerekli know-how’ı sağlar hatta 38 kişilik ilk personelin eğitimini gerçekleştirirler. Takvimler 24 Mayıs 1996 Cuma gününü gösterdiğinde Koçtaş’ın hikayesinde bir dönüm noktası aşılır. İlk yapı market yüzde 100 yerli sermayeyle Bornova’da açılır. Vehbi Koç’un vefatının üzerinden henüz sadece üç ay geçmiştir.”

Mesai sonunda işten çıkıp doğum yapmaya gitti!

Kitapta kuruluş süreciyle ilgili ilginç anekdotlar var. Bunlardan biri satın almanın başında bulunan Arzu Aslan Kesimer ile ilgili… İlk yapı marketin açılışı için öyle hummalı bir çalışma yapılır ki, Arzu Aslan Kesimer açılışa bir hafta kala, akşam saat 18:00’de mesai bitince işten çıkar ve evi yerine hastaneye doğum yapmaya gider. Öyle ki o akşam saat 22:05’te gerçekleşen doğumdan kısa bir süre sonra, bir iş arkadaşı durumdan habersiz, bir dosyanın yerini sormak için Kesimer’e telefon eder…

Birinci yılda mangal partisi yapıldı, 200 kişilik doğum günü pastası kesildi

Köşe Taşları kitabında yer alan bilgilere göre yeni konsept İzmir halkı tarafından o kadar sevilir ki ürünler kapış kapış giderken otoparkta yer bulunmaz olur. Mağazanın birinci yıl dönümünde büyük bir aile gibi, müşterilerin katılımıyla mangal partisi düzenlenir, hediye çekilişi yapılır hatta 200 kişilik bir doğum günü pastası bile kesilir.