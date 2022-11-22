Merkez’in faiz indirimi, ihracatçının kur çıkmazı

Hükümet, ekonomik modelinin temel unsuru ihracat artışını beklerken, ihracatçılar baskılanan kur, parite ve enflasyondan yana haklı şikayetlerini dile getiriyor.

Merkez Bankası’nın 150 baz puanlık yeni bir indirim kararıyla, faizi %9’a indireceği yorumları arttı. Bir yılda dolardaki yüzde 85’lik artışa karşılık, Euro’nun artışı aynı dönemde yüzde 70-75 düzeyinde kaldı. Euro ile ihracat yapan firmalar hammadde alımlarında ağırlıklı olarak dolar fiyatıyla karşılaşıyorlar. Doların artışının Euro’dan yüksek olmasının yarattığı olumsuzluk nedeniyle ihracatçılar, sattıkları ürünün fiyatında değişikliğe gidemezken, girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle kur çıkmazı içine girdiklerini öne sürüyorlar. Pariteden yüzde 15 kayıpları olduğunu, hem de üretici enflasyonu nedeniyle “büyük sıkıntı” yaşadıklarını belirtiyorlar, bu da çok doğal…

Yılbaşından bu yana enflasyon ve kur artışındaki makasın giderek açıldığını belirten ihracatçılar, bu durumun rekabetçiliğin baskılanmasına yol açarak mevcut kur yaklaşımının “sürdürülemez” bir duruma neden olduğunu savlıyorlar. Sattıkları ürünün yerine yeni ürün koymakta zorlandıklarını dile getiriyorlar.

Kurun baskılanması nedeniyle ortaya çıkan sonuçta; hem parite kaynaklı kayba yol açmasından, hem de üretici enflasyonundaki artıştan şikayetçi oluyorlar. Bir yılda üretici enflasyonunun yüzde 160 seviyesinde olduğunu belirtiyorlar.

Hükümetin yeni ekonomik modelinde ihracatın çok önemli bir yer aldığının altı sıkça çiziliyor. O nedenle ihracatçıların kur ve enflasyon konusundaki şikayetleri vakit kaybetmeden ihracatçılarla birlikte yapılacak toplantılarda ele alınarak, önerileriyle ilgili adımlar atılmalıdır.

Merkez Bankası’nın, 150 baz puan indirimle yüzde 9’a çekeceği söylenen politika faizi sonrası kur ve enflasyon bakalım ne yönde gelişecek? İhracat için üretim yapmak isteyen sanayiciler nelerle karşılaşacak?

GÜNÜN SÖZÜ:

1962 yılında Ankara’da gazeteciliğe başlarken ilk haber şefim olan Hıncal Uluç’u kaybettik. Kendisini saygıyla anıyorum.