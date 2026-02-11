Merkez’in söylemi, Maliye’nin eylemi

Yarın enflasyon raporu var. Yine masal saati… Tutmayacak hedefler, bulandırılmış veriler, piyasayı sözlü yönlendirme amacıyla söylenecek ifadeler. Peki, biz bu gayriciddi raporları neden yayıyoruz?

Enflasyon raporu bekleniyor. Öyle abartılıyor ki sanırsın simya formülü gibi, kamuoyu beklentiye sokuluyor, “rapor gelecek, dertler bitecek” algısı pompalanıyor. Oysa 20 yıldır hedef açıklayan ve 17’sinde bunu ıskalayan Merkez’in enflasyon hakkında “mucizevi” söyleyeceği söz kalmadı ki…

Hükümetlerin kalıplaşmış ve asla tutmamış olan %5’lik enflasyon hedefini bir kenara koyalım. Merkez’in 2026 için %16’lık hedefi de daha ilk aydan şaştı. Hatta %19’luk üst limit de şubat için %3 civarındaki aylık artış beklentisiyle “üfürükten teyyare, selam söyle o yâre” türküsüne indirgendi.

MALİYE’NİN VARLIK SEBEBİ YALNIZCA VERGİ SALMAK MIDIR?

Sorun şu ki Merkez Bankası enflasyonla mücadelede yalnız bırakılmış, guvernörü de “ıssız adam” halini almıştır. Görevi “fiyat istikrarını sağlamak” yani enflasyonla mücadele olmasına rağmen tek başına bunu başarması söz konusu değildir; reel politika, maliye desteğini de yanına alması gerekirdi.

Ancak bizde durum, “rasyonel” değil, adeta irrasyoneldir. Merkez Bankası’nın “enflasyon raporu” söylemi yetmez, yanına Maliye’nin eylemi de gerekir. Fakat bizde maliye sadece vergi toplamakla meşgul olduğu için enflasyonla mücadelede başarı kaydedilemiyor, dar alanda dahi paslaşamıyoruz.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Enflasyon raporuna dair…

İşe yarıyor mu?

Piyasalara yön vermek ve para politikasının izleyeceği rotayı anlatması açısından gereklidir. Veriye bakarak ekonominin gelecekte izleyeceği rotayı tayin eder ancak bizde işe yaradığı görülmemiştir.

O halde neden?

Veriye bakarak yol alması gereken Merkez’in saraya bakarak rapor yayınlaması, TÜİK’in resmi ama gayriciddi verileriyle “söylem” geliştirmesi, iç politika enstrümanı olmaktan ileri gidemiyor ne yazık ki.

not/ Nedir tekstilimizi gurbet gurbet dolaştıran?

Şimdiye dek 4 milyar $’lık tekstil işimiz Mısır’a gitmişti. Şimdi oradan kalkıp Tunus, Fas, Suriye ve Balkanlar’a gidiyor. İnşallah bir gün ülkemize de yolları düşer. Tekstili “çaput sektörü” olarak gören zihniyetin bu istihdam dostu kabiliyetimizi gurbet ellere salmasını, vatana ihanet diye algılıyorum.

ENFLASYON RAPORU LÛGATI

Enflasyon hedefi: Merkez’in belli bir süre sonra enflasyonu indireceği düzey olarak tanımlanır

Sıkı Para Politikası: Kamu maliyesi için “kurusıkı”, üretici kesim için “sımsıkı” olan uygulamalar

Sözel yönlendirme: Faiz gibi politika araçlarına başvurmaksızın sözel ifadelerle yön belirlemesi

Maliye desteği: Merkez’in para politikalarının reel kesime dair maliye kararlarıyla desteklemesi