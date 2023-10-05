Mermerle yetinmeyip ‘mühendislik taşı’ da üretti kilo başı geliri 2 dolara çıktı

SARIKAMIŞ’ın Yolgeçmez Köyü doğumlu Hüseyin Ercan, 30 yaşındayken, 1966 yılında Gebze’ye göç etti. Çayırova’da bir bakkal dükkânı açıp ticaret hayatına atılan Hüseyin Ercan’ın kardeşi Zekeriya Ercan, 1980’li yılların ortasına doğru Muğla’ya taşındı, Ula’da küçük bir mermer ocağı devraldı. Hemen Hüseyin Ercan’ı aradı:

- Gel burada mermer atölyesi kurabilirsin.

Hüseyin Ercan, 1985 yılında Muğla’nın ilk mermer işletmesini Bugünkü Ermaş Madencilik, Ermar Mermer Sanayi’nin temeli o günlerde atılmış oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği “Ege İhracat Buluşmaları” için Muğla’ya gittiğimizde Şeref Oğuz, Ali Ekber Yıldırım, Handan Sema Ceylan ve Yaşar Kuş’la birlikte Coante Quartz tesislerini gezdik.

Ermaş Mermer Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve Coante Quartz Genel Müdürü Kenan Erdem’le sohbet ettik.

Mustafa Ercan, 1985 yılına döndü:

- 1985 yılına kadar Muğla nerededir bilmezdik. Muğla’nın ilk mermer işletmesini bizim aile kurdu. İlk atölyemiz 160 metrekareydi. Şu anda Muğla’da 100’ü aşkın mermer işletmesi var. Ben de Muğla Mermerciler Derneği Başkanlığı görevini yürütüyorum.

6’sı erkek, 3’ü kız, 9 kardeş olduklarını belirtti:

- Muğla Ula’da mermer işine rahmetli babam, ben ve kardeşim kemal ile birlikte başladık. Daha sonra diğer kardeşlerim Murat, Mehmet, Hakan ve Serkan eğitimlerini tamamladıkça bize katıldı.

Muğla mermerinin özelliğine değindi:

- Muğla mermeri 30 civarında değişik renk ve dokuya sahip. Birbirinden güzel ürünler çıkıyor. Başlangıçta iç pazara çalışırken zamanla ihracata yöneldik, 30 ülkeye mermer ihraç eder noktaya ulaştık.

Ermaş’ın 3 fabrikada üretim yaptığını, 6 mermer ocağına sahip olduğunu belirtip Coante Quartz’a işaret etti:

- Mermer orjinliyiz ama 5 yıl önce Coante Quartz ile granit üretimine girdik. Yani, “mühendislik taşı” üretmeye başladık.

Türkiye’nin kuvarsın kilosunu 15 dolar cente ihraç ettiğine dikkat çekti:

- Muğla bölgesinde (Yatağan ve Çine’den) çıkan kuvarsı işleyip granit üretiyoruz. Kilosunu 2 dolara ihraç ediyoruz.

Coante Quartz Genel Müdürü Kenan Erdem araya girdi:

- İçinde bulunduğumuz fabrikada yıllık granit üretimimiz 1.2 milyon metrekareyi buluyor. Burada kuvars esaslı kompozit ürün üretiyoruz. Önce “endüstriyel kek” hazırlayıp onu granite dönüştürüyoruz.

Türkiye’nin granit ithalatının 150 milyon dolar dolayında olduğunun altını çizdi:

- Biz üretimimizle bir anlamda ithalatın önünü kesiyoruz, frenliyoruz. Ürünlerimizi Ar-Ge merkezimizdeki arkadaşlarımız geliştiriyor.

“Endüstri 4.0” mantığıyla üretim yaptıkları iddiasını ortaya koyup, iş yoğunluğunu şöyle tanımladı:

- “4 vardiya” denebilecek bir tempoda üretimimiz sürüyor.

Fabrikadaki üretim aşamalarını bantların başında anlatan Kenan Erdem, granit üzerindeki “damar çizgileri”ni gösterdi:

- Türkiye’de 20 yıllık geçmişi olan kuvars yüzeyler piyasasındaki alışılagelmiş ürün tarzını kısa bir süre içerisinde yeni nesil uzun damarlı ürünlerle değiştirdik.

Mustafa Ercan’a sordum:

- İşinizin ne kadarı mermer, ne kadarı granit üretimi?

Yanıt, teknolojinin etkisini ortaya koydu:

- İşimizin yüzde 85-90’ı artık granit üretimi… Mevcut fabrikamızda banttan 2.5 dakikada bir taş çıkıyor.

Muğla’daki Coante Quartz Surfaces örneği, ülkemizde çıkan madenleri işleyerek ihraç etmenin önemini gösteriyor…

Kilosu 15 dolar/cent olan kuvars temel alınarak üretilen kompozit ürün granit, kilosu 2 dolara rahatlıkla alıcı buluyor…

Dünyada mutfak mobilyası pazarı 200 milyar dolar

COANTE Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem, fabrikadaki sunumunda dünyadaki pazar büyüklüğü üzerinde durdu:

- Dünyada mutfak mobilyaları, zemin döşemesi, mutfak tezgahı pazarı 200 milyar doları buluyor. Artık başta tezgâhlar olmak üzere mutfak mobilya ve zemin döşemelerinde ibre iyiden iyiye granite doğru kaymış bulunuyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Günümüzde kuvars yüzeyler, estetik özellikleri, dayanıklılıkları ve kullanım avantajlarıyla tezgâhlar en çok tercih edilen ürün haline geldi.

Kuvars ile mermer arasındaki dayanıklılık farkına ilişkin örnek verdi:

- Mermer, üstüne dökülen şarabı 1 saatte emer. Granitte bu süre 10 saati bulur. Dolayısıyla granit tezgâha dökülen şarap silinince daha rahat temizlenir.

60 milyon Euro’luk yeni yatırım yapıyor

ERMAŞ Mermer Sanayi Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve Coante Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem’le üretim bantları montajına başlanmış bulunan yeni fabrikaya da gittik.

Kenan Erdem, yeni yatırımın tamamlanmasıyla üretim kapasitelerinin 1.2 milyon metrekare artacağını bildirdi:

- Yeni fabrikamızla birlikte toplam yıllık granit üretimimiz 2.4 milyon metrekareye çıkacak. Böylece ithalatı frenleme oranımız daha da artacak.

Yatırımın parasal büyüklüğünü merak ettik, paylaştı:

- 60 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz. Üretime inanan ve yatırımlarına devam eden cesur bir markayız.

Yeni fabrikanın üretim yelpazesini güçlendireceğini kaydetti:

- Şu anda 2-3 santim kalınlıkta granit üretiyoruz. Yeni fabrikamızda granit kalınlığı istediğimiz anda 7 milimetreye inebilecek. Böylece iç cephe kaplaması olarak kullanımı gündeme gelecek. Dünyada yeni nesil ürünleri üretebilen sayılı tesisler arasına girebiliriz.

4 megavat GES var, ihtiyacın yüzde 80’ini karşılıyor

ERMAŞ Mermer Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, 4 megavatlık güneş enerjisi santrali kurduklarını belirtti:

- GES’ten elde ettiğimiz elektrik, Ermaş’ın ihtiyacının yüzde 80’ini karşılıyor.

GES’e yapılan yatırımı paylaştı:

- 4 megavatlık elektrik üretim için 3.6 milyon dolar yatırım yaptık.

Katar’a 140 bin kişiye yemekle yerleşti, ‘Doqu Home’la perakendeye girdi

YEMEKİSTANBUL, YemekDoha ve Hamad & Huseyin Trading Company Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ Katar’da girdiği yeni işle ilgili mesaj gönderdi:

- 2018’den bu yana ana işimiz olan catering sektöründe Katar’da yerel ortaklarımız, 2 bin çalışanımızla günlük 140 bin yemek kapasitesiyle faaliyetlerimiz sürüyor. Şimdi “Doqu Home” adlı mağazamızla Erciyes Holding’in 4 ayrı markasını Doha’ya taşıdık.

Mağazada yer alacak markaları sıraladı:

- Mağazayı Doha’nın en lüks alışveriş merkezi Vendome Palace Mallda’da açtık. Doqu Home ev tekstili ürünleri, İstikbal, Bellona mobilyaları, Gümüşsuyu Halı, mağazamızda yer alıyor.

Yeni girdiği sektöre dönük planlarını ortaya koydu:

- Bu konsepti Suudi Arabistan, Dubai, Abu Dhabi, Umman, Kuveyt ve Ürdün’e de taşımayı planlıyoruz.

Hayırlı olsun…