Mersin, Hakan Sefa Çakır’a sahip çıkıyor

Mersin’de tarım dünyasının tanıdığı Hakan Sefa Çakır, üretici, ihracatçı ve iş dünyasını bir araya getiren “Üretmezsek Tükeniriz” toplantılarının fikir babasıydı. Çakır, yaş meyve sebze sektörüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, gelen yüzlerce mesajda da Çakır’ın tarıma ve Mersin’e katkıları vurgulandı.

Yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında tutuklananlar arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da var.

Mersin’de tarım, yaş meyve ve sebze, ekonomi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir Hakan Sefa Çakır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’ne ilk kez 2005 yılında girdi ve o yıldan bu yana hep yönetimde yer aldı. 2018-2022 döneminde yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı. Hâlen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Mersin Agropark’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

Uzun yıllar Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Çakır, Eren Tarım Ürünleri ile Situr A.Ş. firmaları çatısı altında yaş meyve sebze ticareti ve ihracatı yapıyor.

“Üretmezsek tükeniriz” toplantılarının fikir babası

Mersin, tarımsal üretimde, ticarette, ihracatta, ithalatta Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi. Benim de tarım yazan gazeteci olarak en çok gittiğim illerden birisi. Hakan Sefa Çakır’ı da yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Tarım konusundaki duyarlılığı, çözüm odaklı bakışı ve katılımcı anlayışı çok az insanda var.

Bundan 7 yıl önceydi. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin en önemli projelerinden birisi “Tarımda Millî Birlik Projesi”ydi. Bu proje hayata geçseydi Tarım Bakanlığı’nın taşra teşkilatı da dâhil, tarımla ilgili birçok kurum, kuruluş kapatılacak ve yerine Semerat Holding kurulacaktı. Ülke tarımı bu holdinge teslim edilecekti. Projenin son aşamasına gelinmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapılacaktı. O sunum, Cumhurbaşkanı’na sunulmadan 5-6 gün önce bir haber kaynağımdan bana geldi. Haber olarak yazdım. Deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Yoğun tepkiler üzerine ve işin gerçeği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatılınca sunum iptal edildi.

Türkiye’nin hemen her yerinden teşekkür mesajları, telefonlar geldi. Haber tüm medyada geniş yer buldu. O günlerde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olan Hakan Sefa Çakır telefonla aradı. Özetle şunları söyledi: “Semerat Holding konusu şimdilik gündemden düşmüş görünse de farklı biçimlerde yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle bizim ulusal, ülke gerçeklerine uygun bir modeli ortaya koymamız lazım. Semerat Holding olmasın ama yerine ne koyacağız? Mersin’de geniş kapsamlı bir toplantı yaparak bunu kamuoyuna sunalım.”

Sonuçta, 28 Eylül 2019 günü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Mersin Ziraat Odası ortaklaşa “Üretmezsek Tükeniriz/Türkiye Tarım Politikaları ve Geleceği Konferansı” düzenledi. Toplantıya sadece Mersin’deki tarım paydaşları değil, çevre illerden de tarım sektörünün çok sayıda temsilcisi, çiftçi, sanayici, tüccar, mühendis, veteriner hekim ve duyarlı yurttaşlar katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu ile toplantıya katıldı. Tarımın önemini anlatarak yatırım yapmak isteyen herkese tarım ve gıdayı önerdiğini söyledi.

Ev sahibi olarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuştu. Mersin Valisi Ali İhsan Su görüşlerini aktardı.

Biz de Cumhuriyet’ten bugüne tarım politikalarını ve Semerat Holding projesini anlattık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’de tarımda uyguladığı yerelde kalkınma modelini, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük kooperatifçiliği, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan tohumculuğun önemini ve üretici Mehmet Yaltır, Mersin’de tarımın önemini ve üreticilerin sorunlarını paylaştı. Her yönüyle çok başarılı ve verimli bir toplantı oldu. Benzer bir toplantı daha sonra Antalya’da yapıldı. Diğer illerden de talep geldi ancak pandemi olunca yapılamadı.

Mersin’de “Üretmezsek Tükeniriz” toplantı serisi tarımla ilgili farklı konularla devam etti. Son olarak, 18 Nisan 2026’da “Üretmezsek Tükeniriz/Jeopolitik Kırılmaların Eşiğinde Tarımın Geleceği” toplantısı yapıldı. Bu toplantılarda birçok kişinin, kuruluşun emeği, desteği var. Fakat Hakan Sefa Çakır olmasa bu toplantılar olmazdı.

“Hukuk ve vicdan önünde hesabını veremeyeceğim hiçbir işim olmamıştır”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, tutuklama kararından sonra “Kamuoyuna saygıyla” başlığı ile bir açıklama yaptı. Açıklama aynen şöyle:

Kamuoyuna saygıyla

Kamuoyuna yansıyan soruşturma kapsamında, aralarında şahsımın da yer aldığı davada, “tutuklu yargılama” kararı üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Sürecin hukuk kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilerek gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağına yürekten inanıyorum.

İsnat edilen hususlarla herhangi bir ilgim veya dahlim bulunmadığını ifade etmek isterim. Dosyanın yetkili mercilerce titizlikle ve bütün yönleriyle değerlendirileceğine güveniyorum.

Bu süreçte Mersin iş dünyasından, dostlarımdan ve hemşehrilerimden ulaşan destek ve dayanışma mesajları benim için çok kıymetli bir moral kaynağıdır. Süreci sağduyu ve hukuka saygı içinde takip eden, desteğini ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar gerek iş hayatımda gerekse görev aldığım sivil toplum kuruluşlarında şehrimize, insanımıza ve ülkeme hizmet etme sorumluluğuyla hareket ettim. Hukuk ve vicdan önünde hesabını veremeyeceğim hiçbir işim olmamıştır.

Gerçeklerin tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına ve adaletin tecelli edeceğine güvenim tamdır. Tekrar dostlarımla, hemşehrilerimle ve Mersin iş dünyasıyla birlikte olacağıma, kentime ve Mersin ekonomisine hizmete devam edeceğime yürekten inanıyorum.

Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğum en önemli husus, Odamızın kurumsal bütünlüğünün ve birlik beraberliğinin korunmasıdır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yalnızca üyelerine hizmet sunan bir meslek kuruluşu değil, 140 yıllık geçmişiyle Mersin’in ortak değeridir. Tüm üyelerimizin ve iş dünyamızın, kentimizin ortak menfaatleri etrafında kenetlenerek bu kurumsal sorumlulukla hareket edeceğine inanıyorum.

Odamızın birlik içinde Mersin için çalışmayı sürdürdüğünü bilmek, bu süreçte benim için en kıymetli moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.

Kısa zamanda yeniden bir araya gelmek ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim.

Hakan Sefa Çakır

Bu açıklama sosyal medyada yayımlandıktan sonra yüzlerce mesaj ve yorum yazıldı. Yapılan yorumların hepsinde Hakan Sefa Çakır’a destek verilirken adaletin tecelli edeceğine olan inanç ifade ediliyor. Herkes, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, Mersin için verdiği mücadeleye vurgu yapıyor. O mesajlardan bazılarını özetleyerek paylaşıyorum:

Ayhan Kızıltan: “2018-2023 yılları arasında 5 yıl onurla yürüttüğüm MTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devrettiğim, kentimizde çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle bilinen, değerli iş insanı Hakan Sefa Çakır’ın içinde bulunduğu süreci yakından ve büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Yaşanan bu süreç karşısında Mersin iş dünyasında yaratılmak istenen kargaşayı, endişeyi ve elverişli ortam kollayanları ibretle izliyorum. Bu kent değerlerine ve insanına sahip çıkmalıdır. Ben Hakan Sefa Çakır’ın dürüstlüğüne olan inancımla sonuna kadar arkasındayım.”

Şerafettin Aşut: “Bugünlerin de geçeceğine ve kısa zamanda tekrar Mersin’e, ekonomiye destek olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum…”

Gökben Bulut: “Bu şehir sizi tanıyor ve size güveniyor, başkanım. Herkes sizin dürüstlüğünüzü, değerlerinizi ve Mersin sevdanızı anlatıyor. Siz hep birleştiren, herkesi kucaklayan oldunuz. Yokluğunuzda bile tüm şehri aynı vicdanda buluşturdunuz. Gerçekler elbet ortaya çıkacak, adaletin tecelli edeceğine inancım tam. Siz örnek bir iş adamısınız. Mersin’iniz sizi bekliyor.”

Abdurrahman Çokgünlü: “Hakan Başkan, senin Mersin ekonomisine katkıların hiçbir zaman küçümsenemez. Bir yanlış anlaşılma var. İnşallah en kısa zamanda tekrar işinizin başında, çiftçinin yanında olursunuz, bundan şüphemiz yok. Mersin’in sana ihtiyacı var, moralini bozma.”

Selami Dalgıç: “Hakan Sefa Çakır dedin mi akla dürüst, modern, namuslu, şerefli, karakterli, aile terbiyesi almış, dürüstlük abidesi bir babanın, Selami Çakır’ın oğlu, Mersin sevdalısı bir aile gelir. Vatanını, milletini seven, Mersin kentine katma değer katan, ender ticaret adamlarından. Müthiş istihdam sağlayan, yıllık potansiyeli olan öncü bir iş adamıdır. Bu süreçten kendisine ve ailesine yakışacak bir şekilde tertemiz çıkacağından eminim. Adalet tecelli edecektir, adalete güvenimiz sonsuzdur.”

Çakır Mali: “Sevgili Kardeşim Hakan, seni tanıyan herkes senin işini dürüst yapan, kentini ve ülkesini seven biri olduğunu biliyor. Sen bayrağı yarım asır önce Mersin halinde komisyonculuğa başlayan baban Selami Çakır’dan devraldın. İşini dürüst ve adaletli şekilde yaparak en ileri seviyelere ulaştırdın. Bu süreçte binlerce çiftçinin el emeğinin, alın terinin karşılığını vermen, Eren Tarım, Hakan Sefa Çakır deyince ürününü tereddütsüz olarak sana veren çiftçinin güvenini kazanman işini ne derece doğru yaptığının bir göstergesidir. Seni tanıyan herkesin hiç şüphesi yok. Sen, adaletsizliği, haksızlığı sevmeyen, işini en iyi şekilde yapan günümüzün nadir iş adamlarından birisin. Herkesin ortak dileği, ilahi adaletin seni ve bizleri haklı çıkarmasıdır. Seni en kısa sürede aramızda görmek dileğimle. Allah’a emanet ol.”

Serkan Karakaya: “Sayın Başkanım, hukuka, adalete, devlete bağlılığınızla, insan sevginizle, topluma yararlı çalışmalarınıza kaldığınız yerden devam edeceğinize, bu süreçten çıkacağınıza inancımız tamdır.”

Güldane Turhan: “Hakan Başkan’a çalışkanlığının ve dürüstlüğünün bedelini ödetiyorlar. Günümüzde azalan bir insan tipi olduğu için. Tüm Mersin olarak arkandayız. Geçmiş olsun.”

Adem Kurt: “Değerli başkanım, sizlerin bu kent için verdiğiniz mücadeleyi iyi bilen biri olarak, işlerinizde haksızlığa karşı ne kadar duyarlı olduğunuzu, hakkı gözettiğinizi çok iyi bildiğim için söylüyorum: En kısa zamanda kentimize hizmet için aramızda olacağınıza hiç şüphem yok. Yüce Türk adaletine güvencemiz, inancımız tamdır.”

Müzeyyen Karakılınç: “Bazı toplumlarda dürüstlüğün timsali insanlar olur; tam olarak onlardan bir tanesi Hakan Sefa Çakır’dır. Dualarımız sizinle.”

Serdar Aygün: “Küçük bir esnaf olarak pazarcılık yapmaktayım. Ekmeklerini çok yedim. Dürüst, merhametli bir insan. Allah’ım başımızdan eksik etmesin. Gerek Eren Tarım’dan gerek Situr’dan çok iyilikler gördüm. Rabbim yâr ve yardımcın olsun Hakan abim.”

Atiye Öncel: “Dürüstlüğün, vicdanın ve mütevazılığınla haramı helali bilen en güvenilir nadir insanlardan birisin sen, canım kardeşim. Allah yardımcın olsun, çok yakında adaletin yerini bulacağına inanıyorum.”

Abdullah Özgür: “Geçmiş olsun. Tarih, yanlış anlaşılmış örnekler ile dolu.”

Metin Kaya: “Dünyada gördüğüm en dürüst insan. Adalet mutlaka tecelli eder.”

Ali Doğan: “Değerli dostum, başkanım, 1980 yılından beri ailenizi, sizi tanırım. Şimdiye kadar bir yanlışınıza tanık olmadım. Çok geçmiş olsun, sabır dilerim. Hak doğrudan yana olur diye düşünüyorum. Bu da geçer, sağlık dileklerimle. Sevgiler.”

Georgi Stoianov: “Sevgili Hakan, lütfen Bulgaristan’dan gelen içten desteğimizi ve saygımızı kabul et. Her şeyin yakında sona ereceğine yürekten inanıyoruz.”

Tufan Kurt: “Tutuklanmanın vaka-i adiyeden bir işlem hâline geldiği bir yerde, bu tür kazalar herkesin başına gelir. Üzülmeyin, siz doğru durun yeter, eğri belasını bulur.”

Ünal Kadızade: “Başkanım, büyük geçmiş olsun. Doğruların er geç ortaya çıkacağına inancımız sonsuzdur. İnşallah bu süreci atlatacağınıza sonuna kadar inanıyoruz. Mersin sizi seviyor. Çiftçinin mahsulüne, alın terine ne kadar riayet ettiğinize tarım camiası olarak hepimiz şahidiz. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun.”

Mustafa Kocacikli: “Bu yanlışı adaletle en kısa sürede çözecek olan Adalet Bakanımız Akın Gürlek’ten rica ediyoruz. Bu konuya öncelik verip haksız yere tutuklu bulunanların salıverilmesine ve haklarının iade edilmesine yardım etsinler. Hakan Çakır, dünyanın en dürüst insanıdır.”

Ünal Şahin: “Başkan, herkes her şeyi biliyor. Siz rahat olun. Pazarda meyve sebze ucuzladı. Sebep sizlersiniz ya. Siz doğru olun, eğri belasını bulur. Hadi bakalım, bizim malları kim ihraç edecek? Madem öyle, neden DFİF’i (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaldırdınız? Garantili yollara, hasta garantili hastanelere, garantili köprü ve otobanlara para var; kur korumalı mevduata bir trilyon, fonlara bir trilyon para milletin sırtına ama üreticiye gelince para yok, öyle mi? Ama ben çok seviniyorum. Niye mi? Biz üreticilere ve çiftçilere her şey müstahak. Bir de en büyük sorun şu: Ülkemizde üretici (çiftçi) ile köylü maalesef hep karıştırılmıştır.”

Nuray Çakı: “Hakan Başkanım, size olan güvenimiz sonsuzdur. Doğru insan eğilir ama yıkılmaz. Sonuna kadar yanınızdayız.”

Mustafa Cirit: “Hakan, çok geçmiş olsun. 40 yılı aşkın bir süredir seni tanıyorum. Etik, dürüst, idealist bir kişisin. En kısa sürede gerçeklerin ortaya çıkıp adaletin tecelli edeceğinden eminim.”

Hülya Avcı: “Bütün Mersin, Hakan Çakır ve ailesini tanır. Temiz, dürüst ve işini titizlikle yapan bir insandır. Gerçekler en kısa zamanda ortaya çıkacak, Hakan aramıza dönecektir. Eşine ve çocuklarına sabır diliyorum.”

Hasan Görgülü: “Hakan Çakır’ı 35 yıldan beri tanıyorum. Dürüst bir iş adamı. Suçsuz olduğunu biliyorum, geçmiş olsun. En kısa zamanda işinizin başına dönersiniz. Çukurova’nın size ihtiyacı var.”

Nazmi Akdağ: “Hakan’ı yaklaşık 40 yıldır tanırım. Rahmetli babası Selami abi benim büro komşumdu. Ailece dürüst ve saygın olduklarına yürekten inanıyorum. Bu olaylarda Hakan’ın yüzünün akıyla bu süreci atlatacağına inanıyorum.”

Cem Bucuge: “MTSO’da 12 senedir yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Nasıl biridir deseler dürüst, ilkeli, hassas, vatansever, hümanist, çalışkan diye tanımlarım... Aklımda en küçük bir tereddüt yok! Temiz olduğu en kısa sürede ortaya çıkacak...”

Özetle, yüzlerce mesaj, oda ve sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamalar; hepsi Hakan Sefa Çakır’ın dürüstlüğüne vurgu yaparken tarıma, Mersin’e verdiği hizmeti anlatıyor. Olumsuz bir tek mesaj yok. Hiç kimse “yargılanmasın” demiyor, diyemez de. Ortak görüş, adaletin bir an önce tecelli etmesi.