Mersin, Karboğazı’yla 12 ay turizm kenti olabilir

Ahmet Yiğit

ahmet.yigit@nbe.com.tr

Deniz, doğa, kültür ve tarih turizmi açısından yüksek potansiyel barındıran Mersin, kış turizminde de iddialı olmak için Karboğazı Kış Sporları ve Kayak Projesi’nin tamamlanmasını istiyor. Çeyrek asıra yakın zamandan beri kentin hayali olan projenin tamamlanması ile kentin turizmdeki konumu daha katma değerli hale gelecektir.

2-3 bin rakımda bulunan Karboğazı’nda kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşıyor. Kar erime süresi uzun olan bölgede nisan ayının başına kadar kayak yapmak mümkün. Tarsus ilçesine bağlı Gülek beldesinin Bolkar Dağları’nın güney yamaçlarında bulunan Karboğazı, 700 hektarlık bir alanı kapsıyor. İki aşamalı olarak planlanan projenin ilk etabında 13 bin hektar, ikinci etap olan Elmalı Boğazı’nda ise 9 bin hektar kış turizmine kazandırılacak.

En uzun pisti 3 bin 500 metre olan projede toplam 6 adet doğal pist bulunuyor. Alp disiplinine sahip bölgeye yol, elektrik, içme suyu gibi altyapı çalışmaları yapıldı. 1/1000’lik imar planları Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karboğazı, Mersin’e 100, Adana’ya 100, Tarsus’a 60 kilometre mesafede yer alıyor. Sadece kayak değil, aynı zamanda termal turizm kaynaklarına sahip bölgede yatırımların başlaması ile turizm tercihleri çeşitlilik kazanabilir.

Yaklaşık 20 yıldır yapılması beklenen proje tamamlandığında binlerce Mersinli istihdam edilecek, on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi bölgeyi ziyaret edecek. Ancak geçen süre boyunca özel sektöre tahsis veya kamu girişimleri ile herhangi bir çalışma yapılmadı. Her hafta sonu yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği bölge, Mersin başta olmak üzere, Adana, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Karaman gibi çevre illere de hizmet verebilecek imkânlara sahip. Bölgede yapılaşma ve sanayi tesislerinin olmaması sebebiyle tesis projelerinin kolayca yapılmasının yanında, ilerleyen yıllar için genişleme alanlarının oluşturulması da mümkündür.

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) projelerinden olan Karboğazı’nda yatırımların başlaması için çeşitli girişimlerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, gazeteci, sporcu ve iş insanlarından oluşan heyetlerle birçok kez bölgeyi inceleyerek çağrılarda bulundu. Karboğazı’nın Mersin’in kaderini değiştireceğine inandıklarını belirten Engin, “Karboğazı, MESİAD ve Mersin’in 20 yıllık projesi. O gün bugündür gelinen noktada henüz elde bir şey yok. Türkiye’nin her tarafında bilinen bölgeye mutlaka kamu, özel yatırımcıların gelmesi, devletimizin de bir an önce yatırımcıların hizmetine sunması gerekiyor. Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in yardımları ile yakın zamanda çalışmaların başlayacağına inanıyoruz. Bölge sadece kış sporları için değil, yaz turizmi, yaylacılık ve kamp faaliyetleri açısından da önemli. Ulaşım sorunu yok, otoyol, havalimanı, demiryoluna yakın, serin bir iklime sahip ve bol oksijenli bölge tarihi açıdan da önemlidir. Çığ riski olmayan bölge, meteorolojik ve jeolojik raporlarda olumlu uzman görüşleri almıştır” dedi.

MESİAD’ın kentin gündeminde tutmaya çalıştığı Karboğazı konusunda kent dinamiklerinin sessiz kalması zaman zaman eleştirilse de kentte yaşayan herkes bu projeyi istiyor. Projenin hayata geçirilmesi ile sadece bölge illeri değil, Ortadoğu ülkeleri başta olmam üzere çeşitli ülkelerin kış turizmi için burayı tercih edeceğine, Mersin’in 12 ay turizm cenneti olacağına inanıyorum.