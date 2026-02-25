Meta’dan Nvidia’ya karşı 100 milyar dolarlık alternatif hamle

Meta ile AMD arasında yapay zeka çipleri için 100 milyar doları aşan dev bir anlaşmaya imza atıldı.

Nvidia’nın bilançosunun merakla beklendiği bugün Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Meta ile Advanced Micro Devices (AMD) teknoloji sektörünü etkileyecek kritik bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında Meta Platforms, AMD tarafından üretilecek toplam 6 gigawatt’lık yapay zeka işlem gücünü satın almayı kabul etti.

Söz konusu anlaşma, Meta’nın yapay zeka altyapısını güçlendirme stratejisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Meta bu hamlesiyle, sektörde baskın konumda bulunan Nvidia’ya karşı daha güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.

Anlaşma yalnızca donanım tedarikini kapsamıyor. Meta’ya, hisse başına 0,01 dolardan 160 milyon adede kadar AMD hissesi satın alma ya da şirketin yüzde 10’una kadar ortak olma hakkı tanıyan opsiyonlar da verildi. Bu madde, iki şirket arasındaki stratejik ortaklığın finansal boyutunu da güçlendiriyor.

Metanın anlaşma kapsamında tedarik ediceği çipler, özellikle yapay zeka modellerinin “AI Inference”* olarak adlandırılan işlemleri için tasarlandı. AMD, MI450 serisi çipleri bu özel görevler için geliştirildi.

Söz konusu işlemcilerin, Meta’nın veri merkezlerinde daha hızlı ve daha verimli çalışacak şekilde optimize edildiği ifade ediliyor.

Yatırımcılar iki şirket arasındaki anlaşmaya olumlu tepki verdi; AMD hisseleri Salı günü yüzde 7 yükseldi.

*AI Inference/Yapay zeka çıkarımı; eğitilmiş bir yapay zeka modelinin yeni, daha önce görülmemiş verileri analiz ederek gerçek zamanlı olarak tahminlerde bulunma, kararlar alma veya çıktılar üretme süreci olarak biliniyor.