Metal Eşya'nın kaybı %2,31 4 hissenin bundan haberi yok

Metal Eşya Endeksi son bir yılda %2,31 değer kaybederek yatırımcısını üzdü. Sektörün eksi yazdığı sürede DITAS, MAKTK, EMKEL ve SAFKR %100’ün üzerinde performansla endeksten tamamen koptu.

Metal Eşya sektörü genel piyasa yükselişinin gerisinde kalırken yılı ekside kapattı. Endeksteki 15 hisse yükselse de 28’i değer yitirdi. Düşen sayısının fazlalığı ve endeksin negatif kapanışı, sektör genelinde belirgin bir baskı olduğunu işaret ediyor. Buna rağmen bazılarındaki sert yükseliş, fiyatlamaların sektör genelinden bağımsız ve hisse odaklı olduğunu gösteriyor.

En fazla yükselenler

Yıllık bazda en yüksek getiri %319 ile Ditaş Doğan’da görüldü. Hisse, 2025’in ikinci yarısında hareketlenirken özellikle ekimden itibaren ivme arttı. Hissenin hareketlenmesinde büyük ortak Doğan Holding’in haziranda %68,24 oranındaki payını BDY Group İnşaat’a satması etkili oldu. BDY’nin eylüldeki satışları fiyatı bir süreliğine baskılasa da sonrasında çıkış artarak sürdü. Makina Takım, son bir yılda %125 ile en fazla yükselen ikinci hisse senedi oldu. Şubat-Eylül 2025 dönemindeki performansıyla 22,86 TL’ye kadar çıktı. Buradan gelen satışlarla fiyat gerilese de son günlerde yine dalgalı olduğu gözleniyor. Yakın tarihte önemli bir açıklaması olmayan şirkette Hedef Portföy’ün iki fonunun pozisyonu bulunuyor.

En fazla düşen hisse

Vestel Elektronik, %59 ile Metal Eşya sektöründe en fazla değer yitiren hisse konumunda bulunuyor. Mayıs 2024’te test ettiği 107,30 TL’nin ardından sürekli gerileyerek günümüze kadar geldi. Fiyatı dolar bazında 2014’teki seviyelere gerilemiş durumda. 2024 yılında zarar ederken, 2025 dokuz aylık dönemde zararını 5,7 milyar TL’den 18,3 milyar TL’ye çıkardı.

ZEYNEP’E SOR

KRİPTO SEPETİ Mİ KRİPTO FONU MU?

Kripto sepeti; kontrol, esneklik, maliyet avantajı, strateji uyumu, şeffaflık. Yoğun takip, davranışsal risk, operasyon yükü, zaman maliyeti, hata riski.

Kripto fonu; profesyonel yönetim, çeşitlendirme, kolaylık, güven, erişilebilirlik. Yönetim ücreti, kontrol kaybı, performans farkı, politika riski.

Ağustostan bu yana fiyat hayli volatil. Fonların giriş çıkışları dalgalanmada belirleyici faktör

Son aylardaki Destek Faktoring hissesindeki dalgalanmayı neye bağlıyorsunuz? / Hilal Serçe

Hilal, Şubat 2025’te halka arz edilen Destek Faktoring’in ilk aylardaki yükselişini tipik bir halka arz sonrası fiyatlama şeklinde okumalı. Sınırlı dolaşımdaki pay miktarı, güçlü büyüme ve faktoring sektörüne yönelik ilgi, fiyatı kısa sürede yukarı taşınmayı sağladı. Bu süreçte fiyat hareketi daha çok beklenti ve likidite etkisiyle şekillendi. Ağustos ayından itibaren görülen yüksek dalgalanmaysa fiyat dinamiklerinin değiştiğine işaret ediyor. Hissede pozisyon alan fonların yüksek işlemleri dalgalanmada belirleyici oldu. Kimi zaman alıcı kimi zaman satıcı tarafta yer aldılar. Son bir ayda TLY ve TMV en fazla satan iki fon oldu.

İlk yarıda şirketin hızlı büyümesi aşırı fiyatlandı. Geçmişte oluşan yüksek beklenti geri alındı

Tureks Turizm’in fiyatını mali performansına göre nasıl buluyorsunuz? / Oktay Gürsoy

Oktay, Tureks Turizm’in fiyatını değerlendirirken önce operasyonel büyüme ile fiyat performansı arasındaki farkı görmek gerekiyor. 2025’in dokuz ayında satışlarını %171, net kârını %122 artırdı. Buna karşın hisse fiyatı mayısta zirve yaptığı 50,95 TL’ye göre %86 ve son bir yıla göre de %54 aşağıda. Mevcut tablo, piyasanın şirketin hızlı büyümesini aşırı fiyatladığını ve geçmişte oluşan yüksek beklentilerin geri alındığını düşündürüyor. Çarpanları ise mevcut seviyesinin operasyonel sonuçlara göre makul olduğunu söylüyor. F/K 13,18 ve FD/FAVÖK 4,44 seviyesinde. Göstergeler alıcıların piyasaya daha fazla gelme olasılığını destekliyor.

YATIRIM FONLARI

TKF fonu, hisse yoğun portföyle ortalamanın gerisinde kaldı

Tacirler Portföy’ün yönettiği Hisse Senedi Fonu (TKF), ağustostan bu yana yatay bir büyüklüğe sahip. Aralık ayına göre hafif bir büyümeyle şimdilerde 827,9 milyon TL büyüklüğünde. Portföyün %92,34’ü hisselerden, %4,03’ü yatırım fonundan ve %2,08’i ters repodan oluşuyor. Eylül hariç ağustostan bu yana düşük de olsa nakit çıkışı gözleniyor. Ocak haftasında 26,9 milyon TL nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcısı her ay düşük de olsa azalıyor; ocak ayının ilk haftası 4.834’e geriledi. Doluluk oranı 9,88 düzeyinde. TKF, ağırlıklı olarak yerli hisse senetlerine yatırım yapan bir yaklaşıma sahip. Risk seviyesi 6 olan fon, piyasa dalgalanmalarını tolere edebilen yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %17,82 ve geçen altı ayda da %13,9 getiri sağladı. Hisse fonların altı aylık ortalama performansı ise %28,76 seviyesinde.

TAHVİL

Zorlu Enerji, %49,65 bileşik faizle 306,9 milyon TL borçlandı

Zorlu Enerji, 07.01.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 306.920.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %44,50, bileşik faizi ise %49,65 olarak belirlendi. 176 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 02.07.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %21,4576 düzeyindedir.

%44,50 YILLIK BASİT FAİZ

7 Ocak itibarıyla TLREF %37,85 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Zorlu Enerji’nin sunduğu %44,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,65 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFZORN72612 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İNNOSA TEKNOLOJİ

Dört hastane ile anlaşmaya vardı. Sağlık bilişiminde yaptığı yeni sözleşmelerle gelirini artırıyor

İnnosa Teknoloji’nin %51 bağlı ortaklığı Probel Yazılım, kamu sağlık bilişimi alanında 2026 ve 2027 dönemlerini kapsayan dört yeni hizmet sözleşmesi imzaladı. Açıklanan sözleşmelerin toplam bedeli yaklaşık 74,7 milyon TL + KDV seviyesinde bulunuyor. Sözleşmelerin biri iki yıllık dönemi kapsarken, diğer üçü 2026 yılına yönelik hizmet gelirlerini içeriyor. Sağlık bilgi yönetim sistemleri, kamu tarafında düzenli hizmet alımı yoluyla yürütülen ve yıllık ya da çok yıllı sözleşmelerle gelir üreten yazılım alanları arasında yer alıyor. Söz konusu yapı, lisans satışından ziyade hizmet bazlı ve sürekliliği olan bir gelir modeli oluşturuyor.

ZERAY GYO

İzmit’te ticari proje için arsa sahipleriyle sözleşmeleri tamamlıyor. Önemli kısmı ile anlaştı

Zeray GYO, İzmit Çayırköy’de 5.413 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde geliştirilecek ticari projeye ilişkin arsa sahiplerinin yaklaşık %83,24’ünü temsil eden paylarla mutabakat protokolü imzaladı. Arsa payı karşılığı inşaat modelinin öngörüldüğü projede paylaşım oranı arsa sahibi %35, şirket %65 olacak. Kalan diğer arsa sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. Planlamaya göre 170 ticari ünite ve toplam 15.220 m2 kiralanabilir alan hedefleniyor. Zeray GYO’nun payına düşmesi öngörülen alan yaklaşık 9.893 m2 ve 110 üniteden ibaret olacak. Şirketin büyük kısımla anlaşmış olması önemli bir aşamayı geçtiğini gösteriyor.

RUBENİS TEKSTİL

Boyahaneyi satarak faaliyet yapısını sadeleştiriyor. Bedel 20 ay vadeyle aylık tahsil edilecek

Rubenis Tekstil, Şanlıurfa Eyyübiye’deki boyahane fabrikasını Rubenis İç ve Dış Ticaret’e satışı ve devri konusunda anlaştı. Değerleme raporunda belirlenen 814,3 milyon TL’lik değere %35 vade farkı uygulanarak toplam satış bedeli KDV hariç 1,1 milyar TL olarak belirlendi. Tutar, 20 ay eşit taksitlerle tahsil edilecek. Sağlanacak kaynak faaliyetlerde kullanılacak. Tekstil sektöründe boyahane faaliyetleri, yüksek enerji ve finansman maliyetleri nedeniyle şirket bilançoları üzerinde baskı oluşturabiliyor. Rubenis Tekstil açısından boyahane varlığının elden çıkarılması, nakit akışını rahatlatan ve gider yapısını sadeleştiren bir hamle olarak değerlendirilebilir.