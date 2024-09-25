Metal ve emtia hisselerine yönelim destek bulacak

Çin geniş kapsamlı bir teşvik paketi açıkladı. Bununla birlikte Merkez bankalarının genişlemeci para politikaları önümüzdeki dönemde emtia bazlı hisselerin daha fazla öne çıkmasına olanak tanıyacak.

Çin Merkez Bankası (PBOC), ülkenin bu yılki yüzde 5 büyüme hedefini tutturma yolunda en kapsamlı teşvik paketini açıkladı. Politika faizlerini aşağı çeken, munzam karşılık oranlarını düşüren, konut alımını kolaylaştıran bu paketin, emtia bazlı hisselerin endekse göre daha fazla öne çıkmasına neden olması bekleniyor.

Metal ana sektöründe dikkat çekenler

Metal Ana Sektörü hisselerinin Çin’in açıkladığı paket sonrası olumlu etkilenmesi bekleniyor. Borsa İstanbul’da Metal Ana sektörü hisseleri arasında yer alan Ereğli Demir Çelik yılbaşından bu yana %21,82 ve İskenderun Demir Çelik %1,61 yükselirken, Kocaer Çelik %30,44 prim yaptı.

Yüksek F/K’sı olanlar

F/K oranlarına bakıldığında, Kocaer Çelik’in 36.27 ile yüksek bir seviyede olması, aynı zamanda piyasanın bu şirkete yönelik beklenti ve ilgisini de yansıtıyor. Metal Ana sektöründe ağırlığı yüksek hisseler içerisinde Borusan Boru’nun ise değer kaybettiği gözleniyor. Altının onsu 2.628 dolar. Altının onsunda ilk hedef 2.700 dolar olurken orta vadede 3.000 dolar hedef olması bekleniyor. Altının gram fiyatı 2.886 dolar ve 2,900 TL seviyesine dayandı. Merkez bankalarının gevşeme sürecinde gram altında daha yüksek seviyeleri gözlemleyebiliriz. Öte yandan altın fonlarını ve Koza Anadolu Metal Madencilik hissesini de göz önünde bulundurmalı.

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Son iki yılda geldiği fiyatı hazmetti. Yeni yatırımları ekim ve kasımda devrede. İlgi artar

Sasa’nın düşüşü sizce yeterli değil mi? Daha da düşmeye devam edecek mi? Ne görüyorsunuz? /Arzu Odabaşı

Arzu, bir hisseye talep gelmediği sürece yükselmesi de zorlaşır. Sasa, 2019-2022 döneminde oldukça güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Bu sürede fiyatı düzeltilmiş verilerle 11 kuruştan 10,27 TL’ye kadar çıktı. Geride kalan yaklaşık iki yıldaysa yaşanan çıkış hazmediliyor. Hisse, şimdilerde 4 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirketin PTA Üretim Tesisi ekim sonuna kadar faaliyete geçecek. Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi ve Pet Cips Üretim Tesisi’nde süreç ilerliyor. Polyester Üretim Tesisi programa uygun şekilde hayata geçecek. Elyaf Üretim Tesisi’nde deneme üretim kasımda başlıyor.

Uzun vadede çıkışını koruyor. Mevcut düşüşte para politikalarının etkisi hissediliyor

Aksa’ya bir ayda en oldu da öyle hızla düştü? Hisse toparlanır mı? Yorumunuzu öğrenebilir miyim? /Gökhan Kani

Gökhan, Aksa uzun vadede yükselen bir hisse. Fiyatı, Ocak 2019’da düzeltilmiş verilerle en düşük 23 kuruş olurken geçtiğimiz temmuz ayında en yüksek 12,67 TL’ye kadar çıktı. Son üç ayda yaşanan düşüşü olağan değerlendirmek gerekir. Hisse geçen zaman diliminde arada benzer düzeltmeleri yaşamasına rağmen uzun vadede çıkışını korudu. Sıkı para politikasından kaynaklı olarak firmanın gelirlerinde düşüş dikkat çekiyor. Açıkladığı altı aylık mali tablolarında geliri %11 düştü. İkinci çeyrek satış ve dönem sonu kârdaki düşüş belirgin şekilde hissediliyor. Yaşanan düşüşü para politikasından kaynaklı geçici bir durum olarak değerlendirmeli.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün kurduğu IHK Fonu 1 yılda %73 değer kazandı

IHK (İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu), toplam portföy değerinin en az %80’ini kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda getirisi %72,75 arttı. Son 1 ayda ise %0,05 yükseldi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Garanti Bankası, Turkcell, İş C, Sabancı Holding ve Mavi hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Garanti Bankası, Sabancı Holding, Yapı Kredi Bankası, Turkcell ve Akbank hisselerinden alım yaptı. Anadolu Holding, Sasa, Kardemir D, Petkim ve TSKB hisselerinden ise satışta bulundu. İş Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2 olurken 84.481 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 5.114.157.176 TL. Dolaşımdaki pay adedi 391.928.873 olurken yüzde 77,61 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,96 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Emlak Katılım Varlık, %44,76 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Emlak Katılım Varlık, nitelikli yatırımcılara 23.09.2024 vade başlangıç tarihli kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan kira sertifikasının yıllık basit getirisi %38,75, bileşik getirisi ise %44,76’e denk geliyor. 728 gün vadeli kira sertifikası, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan kira sertifikasının her kuponuna isabet eden getiri oranı ise %9,66 olacak. Kira sertifikasının vadesi ise 21.09.2026.

%38,75 YILLIK FAİZ

23 Eylül tarihli TLREFK %46,82 seviyesinde bulunuyor. Emlak Katılım Varlık’ın çıkardığı kira sertifikasının yıllık %38,75 basit getiri oranı TLREFK’nin yaklaşık 8,07 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında şirket açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDEVKS92619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EFOR

ABD’den petrokok getirecek. Bir kısmını Arnavutluk’a, kalanı da yurt içine satacak

Efor Çay’ın bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir firmadan 50.000 ton Amerikan petrokoku alımı için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, şirketin global tedarik ağını güçlendirmesi yönünde önemli bir bağlantı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan şirket, Arnavutluk’ta faaliyet gösteren bir firma ile 2.260.000 dolar bedelli bir satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile tedarik edilecek ürünlerin bir kısmı, Amerikan petrokokunu da kapsıyor. ABD’den gelecek petrokokun bir kısmı Arnavutluk’a verilecek. Geri kalan ürün ise iç piyasada satılacak. Sevkiyatlar önümüzdeki ekim ayında başlayacak. Efor Çay ayrıca kahve ürünleri ve kahve makineleri tedarik eden BAE’li Maatouk firması ile iş birliği anlaşması imzaladı. Gelirini desteklemesi bekleniyor.

AKENERJİ

Borçlarını yeniden yapılandırma konusunda bankayla anlaştı. Vade 18 ay uzatıldı

Akenerji, bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla harekete geçti. Şirket, Yapı Kredi Bankası’ndan 11 Kasım 2019 tarihinde imzaladığı sözleşme ile toplamda 64.299.333 dolar ve 3.927.948.190 TL tutarındaki borcunu yeniden yapılandırdı. Söz konusu kredilerin vadesi 3 Aralık 2024 olarak belirtilmişti. Görüşmelerin akabinde ortak bir mutabakata varıldığı belirtildi. Açıklamada imzalanan protokol ile kredinin vadesinin doları cinsinden 18 ay uzatıldığı ifade edildi. Anlaşmayla, Akenerji’nin borç ödeme yükümlülüğü daha esnek bir yapıya kavuşmuş oldu. Şirketin üç aylık mali tablolarında ise kaynakları içinde borçları %55’lik bir paya sahipken özkaynakları % 45’lik bir oranı kapsıyor. Firmanın borç ağırlıklı bir yapıya sahip olması mali yapısını zorlayan bir durum.

KIRAÇ GALVANİZ

Karayolları Müdürlüğünün ihalesinde en iyi teklifi verdi. Kesinleşmesini bekliyor

Kıraç Galvaniz, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki yol ağının bazı kesimlerindeki çelik oto korkuluk yapım, bakım, işi için açılan ihaleye katıldı. Şirket en avantajlı teklifi vererek ihalede birinci olduğunu belirtti. Açıklamada ihale kapsamında belirlenen baz bedelin 102.621.071 TL olduğunu ifade etti. Firma, ihalenin kesinleşmesini ve nihai sözleşmenin imzalanmasını bekliyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 24 TL’den halka arz olan Kıraç Galvaniz, borsada ilk dört gün tavandan alıcı buldu. En yüksek 34,46 TL’ye kadar çıktıktan sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Satışlar eylül ayı içinde de devam ederken geçtiğimiz hafta 24,70 TL’ye kadar indi. Geçen hafta gelen alımlarla hisse bir miktar toparlansa da son iki gün satışlarıyla birlikte 26,20 TL’den kapattı.