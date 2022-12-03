Metaverse’nin otomotive ekonomik katkısı ne olacak?

Bir süredir metaverse yazıları yazıyorum. Sektörel etkilerine dikkat çekiyorum. Özellikle ekonomik etkileri önemli... Zira şirketlerimiz yeni alanlarda attıkları adımlarla maliyetlerini aşağı çekebilir, yerel ve küresel etkinliklerini artırabilir.

İşte bu nedenle gerek KOBİ’lerin gerekse ekonominin öncü şirketlerinin ivedilikle üzerinde durması gereken ayrıntılar var. Yazılarımda bu ayrıntılara dikkat çekmeye özellikle maliyetleri dizginlemede değer katabilecek unsurlara değiniyorum, vurgulamaya devam edeceğim.

YOLCULUK BİLGİSİNİ PAYLAŞAN REHBERLER

Yenidünyanın aktörleri arasında yer alan avatarlar oldukça önemli. Avatarlar uzun yolculuklarda yol bilgisini paylaşarak bir rehber olabilir. Bunun örneklerinden birini Nissan gerçekleştirdi. Şirket, güvenlik ve sürücü konforunu artırmak için geliştirdiği Invisible-to-Visible (I2V) konsepti ile Metaverse’e girdi.

Sistem araç içerisindeki bir ekran aracılığıyla sürücülerin fark edemeyeceği engelleri belirgin hale getirmeye ve bireylerin aracın yolcu koltuğunda üç boyutlu avatar olarak görünmesine izin veriyor. Bu avatar, uzun bir yolculukta sürücülere eşlik edecek bir aile üyesi veya arkadaş ya da önerilerde bulunmak için yol boyunca bilgisini paylaşan bir rehber olabilir.

SEN ARACINI SÜR AVATARIN TOPLANTIYA KATILSIN

Bu evrendeki yatırımlarını sürdürmeye devam eden şirket, sanal dünyada Nissan Sakura elektrikli mini aracını sundu. Dolayısıyla, kullanıcılar Sakura’yı Metaverse’teki Nissan Sakura Driving Island’da test edebiliyorlar. Yeni uygulamalar hem maliyet hem de ürünü cazip kılma açısından önemli farkındalıklar getiriyor.

Toyota ise, çalışanları için sanal bir çalışma alanı oluşturarak, şirket etkinliklerine ve kurumsal toplantılara katılmak için avatarları kullanabilir hale getirdi. Bu yenilik, sanal müşteri ofisleri kurmak, uzaktan çalışma ortamları gibi çalışma ortamlarının sanal dünyada da var olacağının, dolayısıyla uzmanlık gerektiren yeni mesleklerin oluşacağının bir göstergesi olarak sayılabilir.

Ayrıca otomotiv firmalarının sanal evrenin avantajlı çekiciliğine kapılması her yıl yüzlerce meraklının katıldığı showroomların fiziki ortamlardan sanal ortamlara taşınmasını gündeme getirebilir.

MARKANIN MÜŞTERİ TOPLULUĞUNUN OLUŞTURULMASI

Metaverse’t e bir markanın müşteri toplulukları oluşturularak hem tanıtım hem de ürün gelişiminde çok daha etkili adımlar atılabilir.

MÜŞTERİ SADAKATİNİN SAĞLANMASI

Bir otomotiv markasının müşterilerine konserler gibi metaverse’te bir dizi avantaj sağlamayı amaçlayan etkinlikler gibi müşteri sadakati eylemleri gerçekleştirilebilir.

PAZAR YERİ HALİNE GELEBİLİR

Metaverse dikkate alınması gereken yeni bir satış kanalı ve ürün, aksesuar veya parça satışı veya yeni araç abonelik veya kiralama modelleri için bir pazar yeri işlevi görecektir. Bu dijital varlıkların her birine, onu diğer dijital setlerden ayıran ve belirli kullanımlar ve özellikler atanabilir.

Bir meta veri deposunda aktarılabilen dijital varlıklar Blockchain ekosistemine jeton denir ve bu özel durumda, onu belirli bir markanın araç modeli olarak tanımlayan niteliklere sahip olabilir.

META EVRENE BAĞLANTI

Araç içi cihazlardan meta veri evrenine erişimi entegre edilebilir. Giderek sürücüyü devre dışı bırakan otonom araçların yaygınlaştığı bir gerçek… Hal böyle iken otomobil, yürüyen ofisiniz veya oturma odanız gibi düşünülebilir. Bu durum zaten ofis gibi tasarlanmış ve iletişim cihazlarıyla (uydu anten, gsm gibi) donatılmış… Şimdi metaverse evrenine aracınızla giriş ve çıkışınız mümkün olabilecek.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Çevrimiçi araçta akıllı sözleşmelerin kullanımı, müzayedeler…Profesyonel (B2B) veya tüketici için çevrimiçi ikinci el araç açık artırmalarında (B2C) kanalı, daha şeffaf bir şekilde gelişmek için blockchain teknolojisinden yararlanabilir ve Metaverse’ü yeni bir satış kanalı olarak ekleyebilir.

MARKA ARAÇLARIN TOKEN'LEŞTİRİLMESİ

Metaverse’te marka görünürlüğü, araçların token'leştirilmesi (dijital varlıklar), sanal ikizler ve telif hakkı/veri koruması oldukça önemli. Nitekim metaverse hayatımızda yer kapladıkça yasal karşılıkları da peyderpey gelecektir. Zaten internet de öyle gelişti. Önce riskler gerçekleşti ve sonra da hukuk bunların arkasını toparlamaya çalıştı. Hala hukuk, internet dünyasını tanımlamaya çalışıyor.

VERİ OKUMAK ÇOK ÖNEMLİ

Metaverse’teki her türlü pazarlanabilir varlığın tasarımında beriler okunabilir. Otomotiv sektöründeki her aktör bu olasılıkları keşfetmeyi seçer. Veri korumayı baştan dikkate almalı ve veri koruma etki değerlendirmeleri yapmalı.

ENVANTER OLUŞTURULMALI

Otomotiv sektörü sektörle ilgili dijital varlıklar için bir dijital kimlik standardı oluşturmalı. Sahibinin kontrol ettiği, gizlilik sistemine dayalı araçlar, insanlar, şarj noktaları bilgileri içeren. Ortak bir teknik dil kullanılmalı. Evrensel bir tercüman oluşturulmalı.