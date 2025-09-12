Mevduat düşüyor, kredi direnişte

Eğer politika faizini indirip bunu kredi faizinde iyileşmeye yansıtamazsan, Merkez Bankası olarak negatif reel faiz dönemine geri dönmüş olursun. Oysa beklenen kredi faizlerini indirebilmendir

Faiz düşmüş neyime, kan damlar yüreğime… Nereden çıktı bu demeyin; Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizin 250 baz puan indirdi ve %40,5 seviyesine çekti. İyi de kur geçişkenliğini riske atacak bu düzeydeki indirimin, kredi faize yansıması konusunda tedbir almaması, düşündürücü.

İlginç gelişmeler oluyor. Büyüme verisi, tahmini aşıyor ama istihdama yaradığı söylenemez. Fert başına gelir 20 bin $’a koşuyormuş ama bundan fertlerin de başımızın da haberi yok. Faizi indiriyor ama mevduat faizine yararken kredi faizlerinin direncini kıracak çare üretemiyorsun. Tuhaf…

NARKOZ ALTINDAKİ DOLAR FAİZ GÜRÜLTÜSÜNE UYANIRSA…

İhracatçıya “nasılsın?” demeye korkar oldum. Kurdan giriyor, finansmana erişimden çıkıyor. Ekonomi ameliyat masasında ve OVP ile ona verilen narkozun etkisinde fakat dolar huzursuzlanmaya başladı bile. Yatırıma, KOBİ’ye, sanayiciye hizmet etmeyecekse, söyleyin ona 250 desibel gürültü çıkarmasın.

Beklerdim ki PPK metninde, kredi faizlerini aşağıya indirecek bazı makro ihtiyati tedbirler alınsın. Oysa yapılan, OVP’nin kullanışsız hale gelen ezberlerini yinelemek, enflasyonun düştüğüne dair hükümetin inandığı ama bizleri asla ikna edemedikleri söylemleri art arda sıralamaktan ibaret…

2 SORU 2 CEVAP / Faiz indirimine dair…

Piyasa Merkez’den ne bekliyordu?

Politika faizini indirmesini, bankaların kredi vermede kollarının rahatlatılmasını, reeskont, Eximbank kredilerinin daha ulaşılabilir hale gelmesini ve asıl işi olan fiyat istikrarını sağlamasını bekliyorduk.

Peki, Merkez ne yapmış oldu?

Politika faizini indirerek, siyasetin diline “ekonomi tıkırında” türküsünü devam ettirmesi için bir sakız vermiş oldu. Anadolu’da böylesi durumları tanımlayan bir söz vardır “ne mala ne davara faydası var.”

not/ Bu faiz mevduattan kaçışı tetikler mi?

Elbette… Altına, dövize meyli arttırır. Hazine kâğıtlarını daha da cazip hale getirir. Bankalar ister istemez mevduat toplayabilmek için daha fazla faiz vermek zorunda kalacak fakat mevduatın krediye yansıması, Merkez’in ihtiyatsız iyimserliğiyle söylediği gibi kısa bir sürede asla olamayacak.

TCMB LÛGATI

Mevduat faizi: Bankaya yatırdığımız paraya, vadesi sonunda verilecek olan kazanç

Kredi faizi: Bankadan kredi kullananların para kiralama karşılığı üstleneceği maliyet

Reeskont kredisi; Merkez Bankası’nın sağladığı kredi... Bazıları “reiskont” kredisi dese de

Fiyat İstikrarı: Merkez’in ana işi. Daha anlaşılır ifadesi, enflasyonla mücadele