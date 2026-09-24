Michael Douglas keşke Wall Street filmini hiç yapmasaydı!

2026 yılı Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ne de şişirilmiş hisseler doldurduğu fonlarına para koyup kar ettiklerini zanneden yatırımcılarına iyi geldi. Halbuki yılın başındaki bir röportajda söylediği gibi, “atılım ve büyüme yılı” olarak belirledikleri 2025 çok iyi geçmiş ve hedeflerinin çoğuna da ulaşmışlardı. Bizim gibi kuruntuluların dışında “Bu iş böyle gitmez” diyen de yoktu.

2026 da iyi başlamıştı. Ancak yılın ikinci yarısında hem SPK’nın yeni yönetiminin adımları hem de yabancıların “kendiniz gelin” uyarıları Tezmen için sıkıntılı günlerin başlamasına neden oldu. Ağustos sonunda zor günler yaşamaya başladı. Önceki gece ise tutuklandı ve adli sürecin ilerlemesini bekliyor.

Tezmen’i hepimiz eski deyişle borsacı olarak tanıdık. Nasıl borsacı olduğunu bilenimiz ise pek azdır. Bunu da yukarıdaki satırlarda bahsettiğim ropörtajdan kendi sözleriyle aktaralım:

“Hayatin akışında önemsizmiş gibi görünen detaylar bazen çok belirleyici olabiliyor. Finans kariyerime başlamam da böyle oldu. Üniversitede 3. sınıf öğrencisiyken Michael Douglas ve Jamie Sheen' in oynadığı meşhur Wall Street filmini seyretmiştim. Film beni özellikle sermaye piyasalarına yönelik olarak oldukça etkiledi ve heyecanlandırdı. Finans sektörünü dinamik, heyecanlı, adrenalin dolu ve büyümeye açık bir sektör olarak gözümde canlandırdım. Bu nedenle bir yaz stajı arayışına girdim. Staj yaptıktan sonra da kariyerimi finans sektöründe sürdürmeye karar vermiştim.”

Tezmen’i sermaye piyasalarına çeken neydi? Filmde kendisini Gekko’nun yanına giren ve Charlie Sheen’in canlandırdığı genç ve hırslı borsacı Bud Fox’a mı, yoksa zenginleşmek için sınır tanımayan Michael Douglas’ın Gordon Gekko’suna mı yakın hissediyordu?

Filmin en meşhur cümlesi de insider trading yapan, şirket ele geçirmeleri ve para kazanma hırsının öne çıktığı bir dünyanın temsilcisi olan Gekko’nun ağzından çıkıyor: “Greed, for lack of a better word, is good.” Yani “Daha iyi bir kelime bulamazsak, açgözlülük iyidir.” Çünkü Gekko'nun dünyasında ahlaki sınırlar, paranın ve gücün önünde engeldi.

Tezmen filmi izlediğinde hangisinden etkilenmişti? Bud Fox’tan mı, Gordon Gekko’dan mı? Sorunun cevabını tahmin ediyor ve finans sektörüne nasıl adım attığına ilişkin sözlerini hatırlayınca da “Michael Douglas keşke Wall Street filmini hiç yapmasaydı” demekten kendimi alamıyorum.