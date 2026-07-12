Michelin şeflerin masasında öğrendiğim haber: Courchevel Bodrum’a geliyor

Bu pazar günü yine bol haberli bir yazı ile karşınızdayım.

Geçen pazartesi akşamı Bodrum’da 5 şefin hazırladığı ortak menüyü tattık.

O gece Bodrum’un geleceği ile ilgili çok önemli bir haber öğrendim.

Şeflerin menüsünü de, o haberi de yazacağım ama önce NATO Zirvesi ile ilgili merak ettiğim bir şey vardı.

Onun cevabını aldım, onunla başlayayım.

ZİRVEDE NE İÇİLDİ ÖĞRENEMEDİM AMA NE İÇİLMEDİ ÖĞRENDİM

NATO yemeklerinde bütün menüleri ve şefleri öğrendik.

Ama yemeklerle birlikte ne içecek verildiğini öğrenememiştik.

Alkollü içki verilmediğini tahmin ediyordum.

Asıl merak ettiğim alkolsüz içecek menüsüydü. Çünkü Külliye’nin zengin bir alkolsüz kokteyl geleneği oluştu.

Hangi marka su verildi?

Alkolsüz hangi içecekler vardı?

Mesela Başkan Trump’ın bağımlısı olduğu “Zero Cola” servis edildi mi?

Bu soruların cevabını öğrenemedim.

Ama buna karşılık Külliye'ye çok yakın bir isimden çok ilginç bir bilgi geldi.

MEĞER KÜLLİYE’DE 28 AĞUSTOS 2014 GÜNÜ BİR PROTOKOL KARARI ALINMIŞ

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, X hesabından cevabını şöyle verdi:

“İçilmedi.

Çünkü 28 Ağustos 2014 itibariyle alkollü içecek ikramı kaldırıldı. Bundan rahatsız olan bir tane yabancı devlet adamına da rastlamadım.

Misafir ev sahibine tabidir.”

Ben, alkolsüz içecek menüsünü merak etmiştim ama yine de cevap verdiği için teşekkür ederim.

Ancak bu cevap kafamda şu soruya neden oldu:

Bu durumda AKP iktidarının ilk 10 yılında, yani 2014’e kadar alkollü içki ikramı serbest miydi?..

Umarım bunun cevabını da alırız.

Geliyorum, Michelin şefleri gecesinde öğrendiğim ve Bodrum’un “Ultra Lüks” haritasını değiştirebilecek çok önemli habere.

YALIÇİFTLİK ULTRA LÜKS’ÜN YENİ ADRESİ Mİ OLUYOR?

Bodrum’un Hamptons’ı denilen ve Türkbükü’nden Torba’ya kadar uzanan “Ultra Lüks Bodrum’a” rakip bir bölge geliyormuş.

Kalyoncu gurubu Yalıçiftlik’te büyük bir araziye Bodrum’un bu segmentin belki de en üst markasını getiriyormuş.

Kalyoncu grubu bu otel ve rezidansın işletmesi için “Cheval Blanc” markasıyla anlaşmış.

Otel ve rezidanslar 2028’de açılacakmış.

EN EN ZENGİN TÜRKLER BU MARKAYI EN EN ZENGİN SKİ MERKEZİNDEN BİLİYOR

“Cheval Blanc” otelcilikte yeni bir segment.

Bu segmente “Ultra Lüks” adı veriliyor.

Courchevel’a giden en zengin Türklerin çok iyi bildiği bir marka.

Çünkü bu kış sporlarının en lüks merkezinin en lüks markası.

Kendilerine özgü bir konseptleri var.

Az sayıda oda, son derece kişiselleştirilmiş hizmet…

Mesela Paris’teki otellerinde sadece 72 oda var.

RESTORANIN ADI BORDEAUX’NUN EN EFSANE YILI 1947’DEN GELİYOR

Adını Bordeaux’nun en üst segment Saint-Emilion şatosunun adı.

Grubun ultra lüks bir de restoranı var.

Adı “1947…”

Yani adını Cheval Blanc’ın en efsane yılı olan 1947 rekoltesinden alıyor.

Yani çok iyi ve yerinde bir seçim.

Kalyoncu grubu çok iyi bir iş yapmış.

ULTRA LÜKS’ÜN BEŞ ATLISINDAN DÖRDÜ BODRUM’DA

Cheval Blanc; Aman, Four Seasons, Rosewood Hotels&Resorts ve Bulgari Hotels&Resorts ile birlikte “Ultra Lüks” segmentinde sayılıyor.

İlk otellerini 2006’da Courchevel’da açtılar.

Bugün Paris, St Barth, Randhell, St. Tropez ve Seyşeller’de olmak üzere 6 otelleri var.

Önümüzdeki 2 yıl içinde Otelcilikte “Ultra Lüksün beş atlısı” denilen otellerden dördü Bodrum’a gelmiş olacak.

LOUIS VUITTON’UN SAHİBİNİN BODRUM’DAKİ İKİNCİ OTELİ OLUYOR

Tabii bu markanın gelmesi kadar, sahibi de önemli.

Cheval Blanc’ın sahibi LVMH grubu.

Yani dünyanın en büyük “Ultra Lüks markaları” grubu Louis Vuitton, Moet&Hennesy’nin bir şirketi.

Sahibi Bernard Arnauld…

Böylece Louis Vuitton grubu, Bodrum’da Bulgari’den sonra ikinci markasını açıyor.

ULTRA LÜKS GÖKOVA’NIN AĞZINDAN KÖRFEZE GİRİYOR

Ama Cheval Blanc’ın gelmesi Bodrum açısından şöyle bir yenilik anlamına geliyor.

Bodrum’un “Ultra Lüks” bölgesi, yarımadadan, Gökova Körfezine yayılıyor.

Çünkü Cheval Blanc’ın hemen yakınında 'Ultra Lüks’ün bir başka markası Four Seasons inşatı bitmek üzere.

Bu da Gökova’nın ağzında, Sea Garden ve Kempinski ile birlikte, oldukça geniş bir yeni bölge anlamına geliyor.

YENİ ULTRA LÜKS BÖLGESİNİN 2 AVANTAJI

İki bölgenin bağlantısı da Torba olacak.

Üstelik denizinin, yarımadadaki öteki lüks otellerin denizlerinden çok daha güzel, yerleşimin de şimdilik çok daha az yoğun olduğunu da hesaba katarsanız, yükselen ultra lüks bölgesinin burası olabileceğini de söyleyebilirsiniz.

Bence bu yaz Bodrum’la ilgili en önemli değişim bu.

GEÇEN YILIN EN BAŞARILI ŞEHİR LOKANTASI HATTAT KOYU'NA GİRİYOR

Gelelim, Bodrum’un şu anki ultra lüks bölgesinden son haberlere.

Bodrum’un içinde açtığı restoran çok başarılı olunca, Karma bunun bir şubesini de bugün Loft’un bulunduğu koya açtı.

Hattat Koyu'nun hemen yanındaki koyda MESA sitesi var.

Karma işte o sitenin alanı içinde açıldı.

Lucca da aynı bölgeye taşınınca, tabiatıyla bu koy, Türkbükü’nden sonra yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

FATİH ALTAYLI VE MEHMET YILMAZ’LA BİRLİKTE İMZA MENÜLÜ DENEYİM

Karma geçen pazartesi bir grup gazeteci, sosyal medya yazarı ve sunucusuna bir davet verdi.

Daveti Effect Burson’un yöneticisi Gonca Karakaş düzenlemiş.

Gecede epeydir görmediğim meslektaşlarımla bir araya getirmiş.

Fatih ve Hande Altaylı her zamanki gibi neşeliydi.

Mehmet Yılmaz her zamanki gibi bir “Silent Cool’du…”

Sessiz karizma.

Ebru Erke Çin’e çay gezisi yapacakmış.

Onunla son yılların modası Maça çayını konuştuk.

HERMITAGE VE VATİKAN’I GECE AÇTIRAN İKİ KÜLTÜR REHBERİ

Big Chef’lerin başarılı kurucusu Gamze Cizreli yine dinamik ve kahkaha doluydu.

Türk gastronomi mekanların mega ismi Sunset’in sahibi Barış yoktu ama eşi Alize Tansever oradaydı.

Bodrum Amerikan Hastanesi Ortopedi bölümü doktorlarından Barış Coşkun’u da gördüm.

Turizme muazzam bir kültürel boyut getiren Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu’yu görmek bana her zaman iyi gelir.

Kısa video tanıtımlar ustası ve Arktik Bölge yol arkadaşım Levent Özçelik’i de görme fırsatım oldu.

Son Los Angeles Oscar gezisini birlikte yaptığım Sabah Gazetesi Ekler Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ile sohbet her zaman çok keyifli bir şeydir.

İyi bir takımdık yani…

TAM “TADIM MENÜLERİNDEN BIKTIM” DEDİĞİM SIRADA

Geceyi dünyanın önde gelen yıldızlama kuruluşlarından Gault & Millau düzenlemiş.

Beş şef bize ortak bir menü sundular.

İtiraf edeyim, artık tadım menülerinden bıkmış bir haldeydim.

Ancak o akşam bize çok hafif, esinti gibi gelen güzel bir menü sundular.

Şeflerin dördü Türkiye’dendi.

Üçü Michelin yıldızlı şeflerdi.

MUTFAKTA KİM KİMDİR, 4 BİZDEN BİR DIŞARDAN

Türkiye’nin dünyada en en tanınmış şeflerinden biri olan Maksut Aşkar vardı.

Anadolu mutfağını çağdaşlaştırma ustasıdır.

Maça Kızı’nın ünlü ama sessiz şefi Aret Sahakyan’ı da gördüğüm için çok sevindim.

Yıllardır yemeğini yerim ve hem mutfağı hem kişiliği bana hep çok iyi gelir.

URLA’DAN OZAN KUMBASAR, BODRUM’DAN DORUK ÇARMIK

Aralarında bir de Urlalı hemşehrim vardı.

Ozan Kumbasar.

Eşiyle birlikte Vino Locale’nin yaratıcısı ve Michelin yıldızlı şefimiz.

Türkiye’de Akdeniz mutfağı denince ilk akla elen isimlerdendi.

Türkiye’den dördüncü şef Doruk Çermik’ti.

Onu WAM by Karma ile tanımıştık.

Şimdi Bodrum’un yükselen şefleri arasında.



Mohammad Orfali

EN ÜNLÜ YEMEK TARİFİ: HALEP’E AŞK MEKTUBU

Listede çok ilginç ve önemli bir yabancı şef de vardı.

Arap dünyasının master şefi diyebilirsiniz.

Çünkü Arap televizyonlarının yıldızı.

Halepli bir şef, ama soyadı “Urfalı” anlamına geliyor.

Yani köken olarak Urfa’dan.

Bugün Dubai’nin en parlak şeflerinden biri.

İki kardeşi ile birlikte kurduğu restoranları "Orta Doğu & Afrika bölgesinin en iyi 50 restoranından biri" listesinde.

Yemeklerine entelektüel bir tat vermeyi de ihmal etmiyor.

En güzel yemek tarifi ise şu:

“Yemeklerim Halep’e yazılmış birer aşk mektubudur.”

Bize hazırladıkları ortak menü de şöyleydi:

KİM NE YAPTI? SOĞUK SICAKLAR: HAMACHI VE KARPUZ DASHİ

MOHAMAD ORFALİ: Kök Sebzeler Salatası

MAKSUT AŞKAR: Yaz Türlüsü

OZAN KUMBASAR: Hamachi, Karpuz Dashi

DORUK ÇERMİK: Hurma Carpaccio

SICAK BAŞLANGIÇ VE ANA YEMEK KIRMIZI BARBUN, KABAK ÇİÇEĞİ

ARET SAHAKYAN: Kırmızı Barbun Balığı ile Kabak Çiçeği

DORUK ÇERMİK: Yaprak Kebabı

MOHAMAD ORFALİ: Ekşili Vişneli Kebap

BOUGATSA, HAMATCHİ VE DASHİ NEDİR BİLİYOR MUSUNUZ?

Tatlılaların ikisini de Doruk Çermik hazırladı.

Önce “Çikolatalı Mus” ve “Bougatsa”

Bougatsa Yunan mutfağına özgü, kat kat hamurla yapılan geleneksel bir tatlıymış.

Menüde bilmediğim iki kelime daha vardı, onları da öğrendim.

“Hamachi” Japon mutfağında çok kullanılan çiğ de servis edilebilen Sarıkuyruk balığıymış.

“Dashi” ise Kombu yosunu ve kurutulmuş balıkla hazırlanan Japon mutfağına özgü aromatik su. Burada karpuzla yorumlanmış.

BODRUM’DA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL AÇIK MUTFAK

Karma’nın yeni mekanına bir açık mutfaktan giriyorsunuz.

Bugüne kadar Bodrum’da gördüğüm en güzel açık mutfak.

Bir üst seviyeden giriyorsun ve mutfak biraz aşağıda kaldığı için bütün ayrıntılarını görebiliyorsunuz.

Maça Kızı’nın mutfağı da güzeldir ama bu bana daha estetik göründü.

BODRUM’UN EN İYİ SUNSET’İ NEREDE? YALIKAVAK MI, TORBA SUSANA MI?

Akşam dönerken bir süredir aklıma takılan bir soruyu düşündüm.

Güneş Batımı (Sunset) dünyanın her yerinde insanları en çok cezbeden doğa görüntülerinden biridir.

Yarımadada yaygın kanaat en iyi Sunset’in Yalıkavak’tan izlendiği şeklinde.

Ancak geçen hafta Torba’da Hilton’un en üst segment lüks otellerinden Susona’nın teras restoran ve barındaydım.

Bence burası önümüzdeki yıllarda en iyi Sunset parti mekanı haline gelmeye aday.

Bu arada belki şaşıracaksınız ama Bodrum’da yiyebileceğiniz en iyi lahmacunlardan birini burada yiyebilirsiniz.

Pizası da öyle…