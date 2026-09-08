Milyarlarca liralık emanet: Lisanslı depoculukta rakamlar büyürken saha ve mali altyapı hazır mı?

Selahattin İPEK / SMMM & Sorumlu Ortak Denetçi

Hasat dönemindeki fiyat baskısını azaltmayı, üreticiye bekleme ve finansmana erişim imkânı sağlamayı amaçlayan lisanslı depoculuk sistemi hızla büyüyor. Şimdi asıl mesele; kapasite artışının sahadaki operational yapıyla, lojistik imkânlarla ve hepsinden önemlisi sistemin sürdürülebilirliğini sağlayan mali ve vergisel altyapıyla aynı hızda ilerleyip ilerlemediğidir.

Sistemin Büyüklüğü Artık Tartışma Konusu Değil

Türkiye'de tarımsal üretimin en temel sorunlarından biri uzun yıllardır aynı: Ürün hasat edildiğinde piyasaya aynı anda büyük miktarda arz geliyor. Üretici ise çoğu zaman ürününü bekletme imkânına sahip olmadığı için, fiyatın en düşük olduğu dönemde satış yapmak zorunda kalıyor. Lisanslı depoculuk sistemi, tam da bu noktada önemli bir alternatif meydana getiriyor.

Üretici ürününü lisanslı depoya teslim ediyor. Ürün, yetkili sınıflandırıcı tarafından analiz edilip sınıf ve kalitesi belirleniyor. Ardından ürünün mülkiyetini temsil eden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) oluşturuluyor.

Bu senet, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) işlem görebildiği gibi teminat olarak da kullanılabiliyor. Böylece fiziksel olarak depoda duran ürün, ticareti ve finansmanı mümkün olan elektronik bir kayıt üzerinden ekonomik değer kazanıyor.

Sistemin cazibesini artıran en büyük itici güçlerden biri de sağlanan güçlü mali teşvikler ve vergi muafiyetleridir. Devlet; tarım ticaretini kayıt altına almak ve modern depolamayı büyütmek amacıyla ELÜS işlemlerine çok ciddi muafiyetler tanımış durumdadır. 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılan mevcut düzenlemelere göre; ELÜS’lerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden tamamen istisnadır.

Ayrıca bu işlemler üzerinden gelir vergisi tevkifatı (stopaj) yapılmadığı gibi, ürünlerin borsadaki alım satımları KDV’den de muaf tutulmuştur. Ek olarak, mudi ile depo işletmesi arasında yapılan sözleşme ve senetler damga vergisinden muaftır.

Buradaki değişim, salt teknolojik ve finansal bir dönüşüm değil; tarımsal ürünün üreticiden sanayiciye kadar uzanan ticaret zincirinin vergi boyutuyla birlikte işleyişini kökten değiştiren bir yapıdır. Fakat bir sistemin büyümesi ve yoğun teşviklerle desteklenmesi, bütün sorunlarının çözüldüğü anlamına gelmemektedir. Büyüme sağlandıkça daha önce görünür olmayan operasyonel ve vergisel riskler de belirginleşmektedir.

Rakamlar Büyümeyi Açıkça Gösteriyor

Lisanslı depoculuk yatırımlarının geldiği noktayı artık küçük bir uygulama olarak görmek mümkün değildir. Ticaret Bakanlığı'nın 28 Ağustos 2026 tarihli güncel verilerine göre Türkiye'de lisans verilen lisanslı depo işletmesi sayısı 287, mevcut toplam lisanslı depo kapasitesi ise 15.162.940 ton seviyesine ulaşmış durumdadır.

Buna karşılık kuruluş izni verilen 404 işletmenin öngörülen toplam kapasitesi 22.523.030 ton olarak açıklanmaktadır. Yetkili sınıflandırıcı sayısı 32, referans yetkili sınıflandırıcı sayısı ise 5'tir. TÜRİB'in Temmuz 2026'da yayımladığı verilere göre ise ELÜS Piyasası'nın faaliyete geçtiği Temmuz 2019'dan bu yana borsada 63,4 milyon ton tarım ürünü el değiştirdi ve 458 milyar TL işlem hacmine ulaşıldı. Bu veriler, lisanslı depoculuğun gerekliliğinden ziyade, milyarlarca liralık hacme ulaşan ve muafiyetlerle dönen bu yapının sahada ne kadar etkin çalıştığı ile gelecekteki vergisel yükünün nasıl yönetileceği sorusunu ön plana çıkarmaktadır.

Gösterge 2026 İtibarıyla Lisans verilen lisanslı depo işletmesi 287 Mevcut toplam lisanslı depo kapasitesi 15,16 milyon ton Kuruluş izni verilen işletme 404 Öngörülen toplam kapasite 22,52 milyon ton Yetkili sınıflandırıcı 32 Referans yetkili sınıflandırıcı 5 TÜRİB'de 2019'dan bu yana el değiştiren ürün 63,4 milyon ton TÜRİB'de 2019'dan bu yana işlem hacmi 458 milyar TL

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı (28.08.2026); TÜRİB (24.07.2026).

Sorun Artık Yalnızca Kapasite ve Vergisel Muafiyet Değil

Lisanslı depoculuk yatırımlarının artması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, tarımsal üretimin coğrafi dağılımı ile depo kapasitelerinin bölgesel dengesi her zaman eşleşmemektedir. Üretimin yoğun olduğu bölgelerde kapasitenin yetersiz kalması, hasat dönemlerinde uzun araç kuyruklarına, teslimat gecikmelerine ve nakliye maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır.

Lojistik aksaklıkların ötesinde, sistemin mali adalet boyutu da değerlendirilmelidir. Büyük tonajlı ürün sevk eden kurumsal ticari aktörler ile kısıtlı imkânlarla ürünü depoya ulaştırmaya çalışan küçük üreticilerin karşılaştığı operational yük aynı değildir. Mevcut vergi istisnaları (KDV, Stopaj, Gelir/Kurumlar Vergisi) büyük hacimli tüccarlar için önemli bir avantaj sağlarken; finansal okuryazarlığı ve imkânları sınırlı olan küçük üreticiler bu avantajlardan yeterince faydalanamamaktadır.

Küçük çiftçi için ELÜS kullanımı çoğu zaman bürokratik bir kolaylıktan öteye geçemezken, asıl ekonomik katma değer ürünü toplayıp borsada hacimli işlem yapan aktörlere yansımaktadır. Bu durum, sunlanan teşvik ve muafiyetlerin tabana ne ölçüde adil dağıldığının takibini zorunlu kılmaktadır.

Saha Gerçekleri, Depolama Maliyetleri ve İstismar Riskleri

Sistemin büyümesi, depolama ve işletme maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Ürününü depoya teslim eden mudiler için günlük kira bedelleri ve işlem masrafları süreç içinde belirgin bir finansal yük oluşturmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen güncel asgari tarifeler şu şekildedir:

Ürün Grubu Günlük Depolama Ücreti (TL/Ton/Gün) Depoya Giriş/Çıkış Ücreti (Yükleme-Boşaltma TL/Ton) Yetkili Sınıflandırıcı (Analiz Ücreti TL/Numune) Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf 1,66 TL 47,08 TL 120,00 TL Mısır, Çeltik 1,66 TL 47,08 TL 140,00 TL Mercimek, Nohut, Fasulye 2,20 TL 55,00 TL 180,00 TL Ayçiçeği 2,50 TL 60,00 TL 200,00 TL Fındık (Kabuklu) 6,46 TL 110,00 TL 350,00 TL

Not: Ücretler Ticaret Bakanlığı ve LİDAŞDER 2026 yılı güncel asgari tarifelerinden derlenmiştir. Fiyatlara KDV dâhildir.

Maliyet kalemlerinin yanı sıra sahadaki uygulamalarda "randıman kayıpları" ve ahlaki riskler (moral hazard) zayıf halka olarak öne çıkmaktadır. Örneğin; yüksek kaliteli ürününü depoya emanet eden bir mudi, depolama süresi sonunda ürünün rutubet aldığı, kızıştığı veya küflendiği gerekçesiyle randıman kaybı beyanlarıyla karşılaşabilmektedir.

Nitekim analiz ve depolama süreçlerindeki teknik yetersizlikler veya kötüye kullanımlar, yüksek kaliteli ürünün piyasaya sunulup yerine standart dışı ürünlerin ikame edilmesine zemin hazırlayabilmektedir. Bu durum mudinin doğrudan zarara uğramasına yol açarken, ELÜS senetlerine ve sistemin kurumsal altyapısına olan ticari güveni zedelemektedir. Depo içi iklimlendirme, havalandırma, stok denetimi ve olası zararlarda Tazmin Fonu ile sigorta mekanizmalarının etkin işletilmesi bu güvenin korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Laboratuvar Sonuçlarının Sektörel ve Vergisel Etkisi

Sistemin sürdürülebilirliği, ürünlerin doğru ve standart biçimde sınıflandırılmasına bağlıdır. Yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler, ürünün ticari sınıfını ve dolayısıyla ELÜS senedinin finansal karşılığını belirlemektedir.

Analiz sonuçlarındaki sapmalar veya hatalı sınıflandırmalar, yalnızca ticari bir uyuşmazlık yaratmakla kalmayıp vergilendirme matrahını da doğrudan etkilemektedir. Bu da vergi matrahında bir kayıp anlamına gelir. Kazançların vergiden istisna tutulduğu bir yapıda, ürün sınıflarının manipüle edilmesi veya yanlış tescili, haksız kazanç ve matrah kaybı risklerini beraberinde getirebilir. Bu risklerin önüne geçilmesi amacıyla cihaz kalibrasyonlarının güçlendirilmesi, analiz standartlarının yükseltilmesi ve bağımsız ikinci kontrol mekanizmalarının devreye sokulması gerekmektedir.

Vergi Güvenliği ve Saha İzlenebilirliğinde Dijital Dönüşüm

Teknolojik altyapının ve yapay zekânın kullanımı, lisanslı depoculukta veri kalitesinin sağlanması şartıyla önemli çözümler sunmaktadır. TÜRİB'in 2026 yılında geliştirdiği ve ilk fazı 2027 başında devreye alınacak olan Lisanslı Depoculuk Bilgi Sistemi (LİDBİS) projesi, fiziksel ürün ile elektronik kayıtların uyumunu anlık olarak izlemeyi hedeflemektedir.

Farklı tesislerdeki analiz sonuçlarının karşılaştırılması, olağandışı fiyat hareketlerinin takibi ve ELÜS kayıtlarının dijital mühürleme ile izlenmesi mümkün olacaktır. Sonuçların sektör lehine başarılı olması, LİDBİS ‘ten elde edilen verilerin Maliye ile mutlaka entegre edilmesiyle mümkündür. Entegrasyon ile sahadaki suistimalleri, karşılıksız senet üretimini ve haksız randıman beyanlarını engelleme potansiyeline sahiptir. Dijital altyapının mali denetimle entegre edilmesi, sektörde şeffaflığı ve vergi güvenliğini artıracaktır.

Depo İşletme Maliyetleri ve Vergilendirme Dengesi

Lisanslı depo yatırımları; depolama tesisinin yanı sıra yüksek enerji, iklimlendirme, bakım, sigorta ve personel giderlerini barındırmaktadır. Mevcut düzende ELÜS alım-satım kazançları tamamen vergiden muaf tutulurken, depolama hizmeti sunan LİDAŞ şirketleri standart kurumlar vergisi mükellefiyetine ve yüksek işletme maliyetlerine tabidir.

Hizmeti üreten depo işletmesi üzerindeki mali yük ile ticaret aşamasındaki tam muafiyet arasındaki bu dengesizlik, sistemin sürdürülebilirliği açısından yeniden düzenlenmelidir:

Depo İşletmelerine Yönelik Vergi Destekleri (Özel LİDAŞ Modeli): ELÜS alım-satım kazançlarındaki istisnalar zamanla makul oranlı (%1-%2 seviyesinde) bir stopaj yapısına dönüştürülebilir. Buradan elde edilecek kaynaklar; yeşil enerji (GES/RES) kullanan depolara indirimli kurumlar vergisi veya depolama elektriğindeki ÖTV/KDV yükünün hafifletilmesi şeklinde işletmeci firmalara aktarılabilir.

Kademeli Vergileme Planlaması: 2028 sonrası dönem için, gerçek üreticiyi koruyan ancak spekülatif nitelikteki yüksek hacimli ticari işlemleri kademeli olarak vergilendiren bir model değerlendirilmelidir. Belirli tonaj ve hacim eşiklerinin üzerindeki kurumsal işlemlerden makul oranlı vergi alınması piyasa dengesini koruyacaktır.

Üretici Odaklı Süreç Yönetimi ve Uygulama Önerileri

Sistemin karmaşık yapısı, profesyonel yatırımcılar için avantaj sunarken küçük üreticilerin adaptasyonunu zorlaştırabilmektedir. Sürecin tabana yayılması için operasyonel adımların sadeleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Lojistik ve Kapasite Yönetimi: Bölgesel bazda anlık kapasite takip sistemleri kurulmalı, küçük üreticilerin nakliye giderlerini düşürecek kooperatif destekli ortak taşıma modelleri geliştirilmelidir. Dijital İzlenebilirlik ve Mühürleme: Silolara entegre edilecek sensörler ve LİDBİS altyapısı sayesinde ürün miktar ve kalitesindeki değişimler anlık izlenmeli, fiziki teslimat ile kayıt uyumu güvence altına alınmalıdır. Gelecek aşamalarda blokzincir tabanlı izleme modelleri de değerlendirilebilir. Üretici Odaklı Teşvik Yapısı: Küçük ve orta ölçekli üreticiler için sıfır vergi uygulaması korunurken, büyük ticari hacimler için kademeli stopaj modelleri uygulanmalıdır. Pratik Mali Destekler ve Eğitim: Üreticilere yönelik bilgilendirmeler basitleştirilmeli; sağlanan muafiyetlerin mazot, gübre desteğine mahsubu veya doğrudan iadesi gibi pratik mekanizmalar kurulmalıdır.

Sonuç;

Türkiye lisanslı depoculukta 15 milyon tonu aşan kapasitesi ve TÜRİB bünyesindeki 458 milyar TL'lik işlem hacmiyle önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Ancak bu büyüklüğün sürdürülebilir kılınması, yalnızca depo kapasitesini artırmakla mümkün değildir.

Analiz güvenilirliğinin sağlanması, saha denetimlerinin dijital sistemlerle güçlendirilmesi, depo işletmelerinin mali yönden desteklenmesi ve vergi adaletinin üretici lehine tesis edilmesi gerekmektedir. Sistemdeki başarının temel ölçütü, depolanan ürün miktarından ziyade sunulan finansal ve fiziki imkânların şeffaf, güvenilir ve adil bir yapıda işletilmesidir. Sistem artık olgunluk döneminde büyüklükten çıkarak sürdürülebilirlik adına karşılaşılaşılan bu zorlukları aşacak stratejik adımlara ihtiyaç duymaktadır.

Kaynakça